ग्राहक ही नहीं GST के खेल में डीलर्स भी उलझे! कंपनियां बोल- क्लियरटी आने तक स्टॉक जमा मत करना
सरकार के GST में कटौती के एलान का असर फेस्टिव सीजन पर दिख रहा है। अब ग्राहकों को GST कटौती का इंतजार है। जिसके चलते वो फिलहाल नई गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं। अगले महीने 3 से 4 सितंबर को GST काउंसिल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में टैक्स दरों में कटौती को मंजूरी मिल सकती है।
सरकार ने दीवाली से कई प्रोडक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की कटौती का एलान किया है। इसमें छोटी कार भी शामिल हैं। सरकार के इस एलान का असर फेस्टिव सीजन पर दिख रहा है। अब ग्राहकों को GST कटौती का इंतजार है। जिसके चलते वो फिलहाल नई गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं। अगले महीने 3 से 4 सितंबर को GST काउंसिल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में टैक्स दरों में कटौती को मंजूरी मिल सकती है। छोटी और मिड-साइज गाड़ियों पर GST 28% घटकर 18% होने की संभावना है। ऐसे में ऑटो कंपनियों ने डीलर्स को सलाह दी कि इस पर क्लियरटी से पहले वो इन्वेंट्री इकट्ठा नहीं करें।
इस मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि लंबी वेटिंग लिस्ट वाली गाड़ियों की बजाय तुरंत डिलीवरी वाली कार ही रखना उचित होगा। ऑटो पर GST की दर को 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। ऐसा करने से छोटी कार सस्ती होंगी और लोग छोटी साइज वाली कार को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया है कि कैसे GST की दर घटने से काम सस्ती हो सकती है। 6 लाख रुपए एक्स-शोरूम कीमत वाली कार पर अभी 28% GST जोड़ने के बाद कीमत लगभग 7,74,000 रुपए हो जाती है। अगर इसी पर 18% GST लगे, तो वही कार लगभग 7,08,000 रुपए में मिल जाएगी। यानी करीब 66,000 रुपए की बचत होगी। कुल मिलाकर GST में कटौती या नया टैक्स स्लैब आने के बाद छोटी कारों की कीमतों में 50,000 से 70,000 रुपए तक की कमी आएगी।
डीलर्स फेस्टिव सीजन के लिए इन्वेंट्री तैयार कर रहे हैं, लेकिन GST रेट रेशनलाइजेशन की घोषणा के बाद ग्राहक खरीदारी टाल रहे हैं और नए रेट के बारे में पूछ रहे हैं। इससे फेस्टिव की बिक्री प्रभावित हो सकती है और डिमांड केवल दीवाली के आसपास ही दिखाई दे सकती है। बता दें कि नई बुकिंग्स में गिरावट आई है। डीलर्स अपनी इन्वेंट्री बैंक और NBFC से 45 से 60 दिनों की शॉर्ट-टर्म चैनल फाइनेंसिंग से फंड करते हैं। अगर रिटेल बिक्री तब तक धीमी रही जब तक नए GST रेट लागू नहीं होते, तो कई डीलर्स को गंभीर वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ सकता है। FADA ने तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है ताकि बैंक और फाइनेंशियल ऑर्गनाइजेशन ट्रांजेक्शन अवधि बढ़ा सकें।
ऐसे में अगर GST घटती है, तो नई कार खरीदने वालों की संख्या बढ़ सकती है। खासकर छोटी और मिड-साइज कारों के मार्केट को बूस्ट मिलेगा और आम लोगों को भी आर्थिक राहत मिलेगी। एक्सपर्ट का कहना है कि लंबे समय से भारत में छोटी गाड़ियों की बिक्री में तेजी लाने के लिए कीमत में कमी जरूरी थी और GST में कटौती इस दिशा में पहला बड़ा कदम हो सकता है।
