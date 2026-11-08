ग्राहकों को खूब पसंद आ रही MG की यह नई इलेक्ट्रिक SUV, अक्टूबर में करीब साढ़े तीन गुना बढ़ी सेल

एमजी टॉमाहॉक ईवी की अक्टूबर में 1,545 यूनिट रजिस्टर हुईं। सितंबर में यह आंकड़ा 443 यूनिट था। इसके साथ ही टॉमाहॉक ईवी अक्टूबर में एमजी की दूसरी सबसे ज्यादा रजिस्टर होने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई।

एमजी मोटर की नई इलेक्ट्रिक SUV - Tomahawk EV को बायर्स को पसंद आ रही है। यही कारण है कि इसकी सेल में अक्टूबर 2026 के दौरान बड़ा उछाल आया है। कंपनी की इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की अक्टूबर में 1,545 यूनिट रजिस्टर हुईं। सितंबर में यह आंकड़ा 443 यूनिट था। यानी एक महीने में इसका रजिस्ट्रेशन करीब साढ़े तीन गुना बढ़ गया। इसके साथ ही टॉमाहॉक ईवी अक्टूबर में एमजी की दूसरी सबसे ज्यादा रजिस्टर होने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई। खास बात यह है कि अक्टूबर में एमजी की टोटल पैसेंजर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में करीब 84% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक कारों की रही। ये आंकड़े 4 नवंबर को ElecTree की ओर से जारी किए गए मॉडल-वाइज Vahan रजिस्ट्रेशन डेटा पर आधारित हैं।

अक्टूबर में टोटल 5,965 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर

एमजी ने अक्टूबर में टोटल 5,965 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर कराईं, जो सितंबर की 5,521 यूनिट के मुकाबले 8% ज्यादा हैं। पिछले साल अक्टूबर में कंपनी की 5,360 इलेक्ट्रिक कारें रजिस्टर हुई थीं। यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये आंकड़े ग्राहकों के नाम पर हुई रजिस्ट्रेशन के हैं, न कि फैक्ट्री से डीलरशिप भेजी गई गाड़ियों के। रिपोर्टिंग की तारीखों में अंतर के कारण अलग-अलग आंकड़ों में थोड़ा फर्क भी हो सकता है।

7-सीटर टॉमाहॉक ईवी की सबसे ज्यादा डिमांड टॉमाहॉक ईवी की सेल में बढ़ोतरी के साथ इसका वैरिएंट-वाइज डेटा भी काफी दिलचस्प है। अक्टूबर में इसकी कुल 1,545 रजिस्ट्रेशन में से 1,000 यूनिट Essence 7-सीटर वैरिएंट की थीं। वहीं, Exclusive 7-सीटर की 181 और Excite 7-सीटर की सिर्फ 5 यूनिट रजिस्टर हुईं। इस तरह 7-सीटर मॉडल की टोटल 1,186 यूनिट बिकीं, जो टॉमाहॉक ईवी के टोटल रजिस्ट्रेशन का करीब 76.8% है। बाकी 359 यूनिट Essence 5-सीटर वैरिएंट की थीं। इन आंकड़ों से साफ है कि ग्राहक टॉमाहॉक ईवी को एक बड़ी फैमिली एसयूवी के तौर पर ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

बिक्री बढ़ी, लेकिन सेगमेंट में टॉप पर नहीं अक्टूबर में 1,545 यूनिट रजिस्ट्रेशन के साथ टॉमाहॉक ईवी इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में नौवें नंबर पर रही। कुल इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में इसकी हिस्सेदारी करीब 4.2% रही। यह महिंद्रा XEV 9S, XEV 9e और टाटा Sierra EV से पीछे रही। महिंद्रा BE 6 की करीब 1,555 यूनिट भी इसी दौरान रजिस्टर हुईं, जो टॉमाहॉक ईवी से थोड़ी ज्यादा हैं।