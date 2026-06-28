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मौजूदा Fortuner से बहुत अलग होगी नई फॉर्च्यूनर, देखने को मिलेंगे ये बड़े बदलाव, इतनी हो सकती है कीमत

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप भी फॉर्च्यूनर खरीदने की सोच रहे हैं और नए और मौजूदा मॉडल को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो हम आपकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। यहां हम आपको बताने वाले हैं कि मौजूदा फॉर्च्यूनर के मुकाबले नई फॉर्च्यूनर आपको में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है।

मौजूदा Fortuner से बहुत अलग होगी नई फॉर्च्यूनर, देखने को मिलेंगे ये बड़े बदलाव, इतनी हो सकती है कीमत
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टोयोटा फॉर्च्यूनर बड़ी एसयूवी वाले सेगमेंट में सालों से राज करती आ रही है। अब कंपनी इसका बिल्कुल नया वर्जन यानी नेक्स्ट जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर लाने की तैयारी कर रही है। नई फॉर्च्यूनर में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी फॉर्च्यूनर खरीदने की सोच रहे हैं और नए और मौजूदा मॉडल को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो हम आपकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। यहां हम आपको बताने वाले हैं कि मौजूदा फॉर्च्यूनर के मुकाबले नई फॉर्च्यूनर आपको में क्या-क्या नया देखने को मिल सकता है।

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बिल्कुल नया डिजाइन

सबसे पहले बात करें डिजाइन की, तो टेस्टिंग के दौरान नजर आए प्रोटोटाइप से अंदाजा लगाया जा रहा है कि नई फॉर्च्यूनर पहले से ज्यादा शार्प और मॉडर्न लुक के साथ आएगी। इसका फ्रंट डिजाइन काफी हद तक नई हाइलक्स से इंस्पायर्ड है। इसमें पहले से ज्यादा स्लिम LED हेडलैंप, नई फ्रंट ग्रिल और अपडेटेड रियर प्रोफाइल देखने को मिलेगी। हालांकि, टोयोटा इसकी पहचान बनी दमदार और मस्कुलर रोड प्रेजेंस से कोई समझौता नहीं करने वाली। यानी नई फॉर्च्यूनर पहले जैसी दबंग दिखेगी, लेकिन ज्यादा मॉडर्न अंदाज में।

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इंटीरियर में भी बड़ा बदलाव

इंटीरियर में इस बार सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौजूदा मॉडल का केबिन अब काफी आउटडेटेड लगने लगा है। इसीलिए नई फॉर्च्यूनर में कंपनी का नया कॉकपिट डिजाइन दिया जा सकता है। इसमें ज्यादा प्रीमियम डैशबोर्ड, बेहतर फिनिश और पहले से अच्छी क्वॉलिटी वाले मटेरियल का इस्तेमाल होने की उम्मीद है। हालांकि, SUV की लंबाई-चौड़ाई में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, इसलिए केबिन स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी पहले जैसी ही बनी रहेगी।

Photo: MotorOctane
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फीचर्स में तगड़े ऐड-ऑन

फीचर्स के मामले में भी नई फॉर्च्यूनर बड़ी छलांग लगाने वाली है। फिलहाल फॉर्च्यूनर अपने मुकाबले की SUVs जैसे Skoda Kodiaq, Volkswagen Tayron R-Line, Jeep Meridian, MG Gloster और Majestor की तुलना में फीचर्स के मामले में पीछे मानी जाती है। इसमें अभी पैनोरमिक सनरूफ, ADAS और वायरलेस Android Auto एवं Apple CarPlay जैसे फीचर्स नहीं मिलते। इतना ही नहीं, JBL साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएं भी सिर्फ डीजल 4x4 वेरिएंट तक सीमित हैं। नई फॉर्च्यूनर में कंपनी इन सभी कमियों को दूर कर सकती है। इसमें 12.3-इंच का नया टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, ADAS, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

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पावरट्रेन में क्या बदलाव?

इंजन ऑप्शन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। नई फॉर्च्यूनर में मौजूदा 2.8-लीटर डीजल और 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन को ही जारी रखा जा सकता है। हालांकि, कंपनी डीजल-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को ज्यादा वेरिएंट्स में उपलब्ध करा सकती है। ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स पहले की तरह मिलेंगे, जबकि 4WD सिस्टम भी बरकरार रहने की उम्मीद है।

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इतनी हो सकती है कीमत

कीमत की बात करें तो मौजूदा फॉर्च्यूनर की ऑन-रोड कीमत (मुंबई) 41.63 लाख रुपये से 62.47 लाख रुपये के बीच है। नई जनरेशन मॉडल में मिलने वाले बड़े अपडेट्स के चलते इसकी कीमत में करीब 1.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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