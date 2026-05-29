अगल-बगल दिखीं मौजूदा और नई क्रेटा, टेस्टिंग वीडियो से हुआ खुलासा; जानिए कितनी बदलेगी SUV
हुंडई क्रेटा लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, हुंडई अपनी थर्ड-जेन क्रेटा पर तेजी से काम कर रही है। हाल ही में इस नई SUV को मनाली की वादियों में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।
हुंडई क्रेटा लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, हुंडई अपनी थर्ड-जेन (3rd-gen) क्रेटा पर तेजी से काम कर रही है। इसे 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, कार लवर्स के लिए इसका ग्लोबल डेब्यू नवंबर-दिसंबर 2026 के आस-पास ही हो जाएगा। हाल ही में इस नई SUV को मनाली की वादियों में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, इस स्पाई वीडियो में नई क्रेटा, पुरानी क्रेटा और 5-डोर मारुति जिम्नी एक साथ सड़क पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है।
क्या है दोनों क्रेटा में फर्क
मनाली से सामने आए इस वीडियो में नई क्रेटा के हाई-स्पेक वैरिएंट की झलक मिली है। इसमें चमचमाती पैनोरमिक सनरूफ साफ देखी जा सकती है। वीडियो में जब यह टेस्ट मॉडल दो मारुति जिम्नी के पास से गुजरता है, तो दोनों के साइज का अंतर साफ पता चलता है। असली मजा तब आता है जब यह नई क्रेटा सड़क पर चल रही मौजूदा क्रेटा के ठीक बगल में जाकर रुकती है। दोनों कारों के फ्रंट को एक साथ रखकर देखने पर पता चलता है कि नई क्रेटा, पुरानी क्रेटा के मुकाबले काफी बड़ी और मस्कुलर है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Creta
₹ 10.79 - 20.2 लाख
Mahindra Marazzo
₹ 14.06 - 16.38 लाख
MG Hector Plus
₹ 17.49 - 19.69 लाख
Mahindra Scorpio
₹ 13 - 17 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
Kia Carens Clavis
₹ 11.21 - 21.57 लाख
कुछ ऐसा होगा डाइमेंशन
माना जा रहा है कि नई क्रेटा की लंबाई लगभग 4,500 mm होगी। जबकि मौजूदा मॉडल 4,330 mm लंबा है। क्रेटा का यह नया बड़ा साइज 'K3 प्लेटफॉर्म' की वजह से मुमकिन हो पाया है। यही नहीं, इसका बूट स्पेस भी मौजूदा 433 लीटर से काफी ज्यादा होने की उम्मीद है। यह इसे लंबी फैमिली ट्रिप्स और भारी सामान ले जाने के लिए एक बेहद शानदार और परफेक्ट चॉइस बनाता है।
काफी स्मार्ट होगी नई क्रेटा
नई क्रेटा साइज में ही नहीं बल्कि फीचर्स और दिमाग के मामले में भी बहुत स्मार्ट होने वाली है। यह गाड़ी 'Software-Defined Vehicle' (SDV) टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। इसमें सेगमेंट-फर्स्ट Pleos Connect इंफोटेनमेंट और कॉकपिट सिस्टम मिलने वाला है। इस एडवांस्ड सेटअप की मदद से कार को घर बैठे ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट्स मिलेंगे। यानी आपके स्मार्टफोन की तरह इस कार का सॉफ्टवेयर भी समय-समय पर अपडेट होता रहेगा।
सेफ्टी भी होगी दमदार
दूसरी ओर सड़कों पर सेफ्टी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए नई क्रेटा में Level 2+ ADAS का एक बेहद सुरक्षित पैकेज मिल सकता है। इसके अलावा, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हायराइडर के हाइब्रिड मॉडल्स को कड़ी टक्कर देने के लिए हुंडई इसमें बाद में एक दमदार हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी जोड़ने वाली है। इतना ही नहीं, खराब रास्तों और ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए इसके टॉप वैरिएंट्स में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) और मल्टी-लिंक रियर सस्पेंशन मिलने की भी पूरी उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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