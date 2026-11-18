NHAI ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क पर बिना वैलिड इंश्योरेंस चलने वाली गाड़ियों की पहचान की जाएगी। इस नियम के तहत बार-बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

बिना वैलिड इंश्योरेंस गाड़ी चलाने की गलती आपको भारी पड़ सकती है। गाड़ी का इंश्योरेंस ना होने पर आपका 10 हजार रुपये तक का चालान कट सकता है। दरअसल, National Highways Authority of India (NHAI) ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क पर बिना वैलिड इंश्योरेंस चलने वाली गाड़ियों की पहचान की जाएगी। इस नियम के तहत बार-बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

टोल प्लाजा पर ऑटोमैटिक चेक होगा इंश्योरेंस NHAI ने इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत दिल्ली के Urban Extension Road-II के मुंडका टोल प्लाजा से की है। ट्रायल सफल होने के बाद इसे देश के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है। इस सिस्टम के तहत टोल प्लाजा से गुजरने वाले व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए उनके इंश्योरेंस की जानकारी ऑटोमैटिक चेक की जाएगी। यह सिस्टम Vahan डेटाबेस के जरिए गाड़ियों की इंश्योरेंस स्टेटस की जांच करेगा। इस डेटाबेस को NIC मैनेज करता है। अगर किसी गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है, तो टोल पार करने के कुछ ही मिनटों में उसके ओनर को SMS भेजा जाएगा। इस मैसेज में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, टोल पार करने की तारीख और समय के साथ इंश्योरेंस एक्सपायर होने की तारीख जैसी जानकारी होगी। साथ ही, भविष्य में चालान से बचने के लिए इंश्योरेंस रिन्यू कराने का रिमाइंडर भी दिया जाएगा।

बेस प्रीमियम का पांच गुना या 10 हजार रुपये तक जुर्माना दिए गए नियमों के मुताबिक पहली बार बिना वैलिड इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर बेस प्रीमियम का तीन गुना या 5 हजार रुपये, इनमें से जो भी ज्यादा होगा, जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, दूसरी बार या बार-बार उल्लंघन करने पर बेस प्रीमियम का पांच गुना या 10 हजार रुपये, इनमें से जो भी ज्यादा होगा उसे फाइन के तौर पर लिया जा सकता है।

गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? Motor Vehicles Act के मुताबिक सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाली हर गाड़ी के लिए कम से कम Third-Party Liability Insurance होना अनिवार्य है। सड़क पर दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं और वैलिड इंश्योरेंस ऐसी स्थिति में दूसरे व्यक्ति को हुए नुकसान, चोट या मृत्यु से जुड़े क्लेम के मामले में व्हीकल ओनर को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। इसके अलावा Comprehensive Insurance पॉलिसी के तहत वाहन को हुए नुकसान, चोरी, आग, प्राकृतिक आपदाओं, तोड़फोड़, दंगों और ट्रांसपोर्ट के दौरान होने वाले नुकसान जैसी परिस्थितियों में भी कवरेज मिल सकता है, जो पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करता है।