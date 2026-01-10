Hindustan Hindi News
सुपरकार्स से पहले रोनाल्डो और इस सस्ती कार की अनसुनी कहानी, सुनकर रह जाएंगे हैरान!

संक्षेप:

रोनाल्डो के कार सफर की शुरुआत एक सिंपल और किफायती कार से हुई थी। बुगाटी और फेरारी से पहले रोनाल्डो जिस कार ब्रांड के साथ पहली बार बड़े लेवल पर जुड़े वह थी सुजुकी स्विफ्ट।

Jan 10, 2026 05:47 pm ISTAshutosh Kumar
आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आते ही दिमाग में सुपरकार, बुगाटी और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां घूमने लगती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रोनाल्डो के कार सफर की शुरुआत एक सिंपल और किफायती कार से हुई थी। बुगाटी और फेरारी से पहले रोनाल्डो जिस कार ब्रांड के साथ पहली बार बड़े लेवल पर जुड़े वह थी सुजुकी स्विफ्ट। साल 2004-05 के दौरान यह उनका पहला बड़ा ऑटोमोबाइल एंडोर्समेंट था जिसने उन्हें एक उभरते फुटबॉल स्टार से ग्लोबल कमर्शियल आइकन बनने की दिशा में आगे बढ़ाया। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

क्या रही रोनाल्डो को जोड़ने की वजह

साल 2005 की शुरुआत में यह कैंपेन ऑफिशियल तौर पर शुरू हुआ और यूरोप में स्विफ्ट की लॉन्चिंग के साथ जोड़ा गया। विज्ञापनों में रोनाल्डो की तेज चाल, फुर्ती और स्टाइल को स्विफ्ट की चुस्त हैंडलिंग और मॉडर्न डिजाइन के साथ दिखाया गया। मकसद साफ था कि कार और खिलाड़ी के बीच स्पीड, एगिलिटी और स्टाइल का कनेक्शन दिखाना। इस कैंपेन ने स्विफ्ट की छवि को सिर्फ एक बजट कार से आगे ले जाकर एक युवा और एस्पिरेशनल कार के तौर पर स्थापित करने में मदद की।

यूरोप से बाहर भी दिखा विज्ञापन

यह विज्ञापन यूरोप तक सीमित नहीं रहा बल्कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे मार्केट में भी दिखाया गया। इसके जरिए रोनाल्डो को फुटबॉल के बाहर भी बड़ी ऑडियंस मिली। प्रमोशनल ऑफर्स में रोनाल्डो के साइन किए फुटबॉल जैसी चीजें शामिल की गईं जिससे युवाओं का जुड़ाव और बढ़ा। भले ही स्विफ्ट रोनाल्डो की पहली निजी कार न रही हो लेकिन ऑटोमोबाइल दुनिया में यह उनका पहला बड़ा ब्रेक जरूर था जो आगे चलकर सुपरकार्स से भरे उनके शानदार गैराज की नींव बना।

(फोटो क्रेडिट-एनडीटीवी ऑटो)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
