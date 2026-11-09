वैभव सूर्यवंशी ने घर लाई IPL में जीती Tata Sierra, परिवार के साथ ली SUV की डिलिवरी

वैभव सूर्यवंशी को IPL 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन का इनाम मिल गया है। वैभव ने IPL सीजन में Super Striker का खिताब जीता था, जिसके लिए उन्हें Tata Sierra इनाम में मिली थी, जिसकी उन्होंने डिलिवरी ले ली है।

वैभव सूर्यवंशी ने ली टाटा सिएरा की डिलिवरी

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इंडियन क्रिकेट के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को IPL 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन का इनाम मिल गया है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने वाले वैभव ने IPL सीजन में Super Striker का खिताब जीता था। इसके लिए उन्हें Tata Sierra इनाम में मिली थी। अब उन्होंने परिवार के साथ टाटा डीलरशिप पर इस एसयूवी की डिलीवरी ले ली है। खास बात यह है कि उनकी नई कार की डिलीवरी दिवाली और धनतेरस के शुभ मौके पर हुई। डिलीवरी इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं।

पीले रंग में नजर आई टाटा सिएरा ऑनलाइन सामने आए फोटोज में वैभव अपने परिवार के साथ टाटा मोटर्स की डीलरशिप पर नजर आ रहे हैं। यहां उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों से एसयूवी की चाबी ली और कार से पर्दा हटाया। वैभव को जो सिएरा मिली है वह Andaman Adventure यानी कंपनी के खास पीले रंग की गई है। इस रंग में एसयूवी काफी जबरदस्त दिखती है। तस्वीरों में परिवार के लोग भी वैभव की इस उपलब्धि से काफी खुश नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैभव सूर्यवंशी की उम्र अभी 15 साल है। ऐसे में उन्हें भारत की सड़कों पर कानूनी रूप से कार चलाने के लिए अभी कुछ साल इंतजार करना होगा।

पेट्रोल या डीजल मॉडल मिला नई टाटा सिएरा पेट्रोल-डीजल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक वर्जन में भी आती है। हालांकि, वैभव को इसका ICE यानी पेट्रोल या डीजल मॉडल मिला है। सिएरा में तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इनमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल और 1.5-लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल हैं। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि वैभव को इनमें से कौन-सा इंजन मिला है। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन होने की संभावना ज्यादा है। तस्वीरों में दिख रही कार टॉप-स्पेक वेरिएंट की लगती है।

तीन स्क्रीन और JBL साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स फीचर्स की बात करें, तो सिएरा तीन स्क्रीन वाला सेटअप दिया गया है। इसमें 12.3-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन, 12.3-इंच का फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले और 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। टचस्क्रीन में वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा एसयूवी में Dolby Atmos टेक्नोलॉजी के साथ 12-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम और डैशबोर्ड पर लगा साउंड बार भी दिया गया है। बताते चलें कि टाटा मोटर्स ने नई सिएरा को नवंबर 2025 में भारत में लॉन्च किया था। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये रखी गई थी। यह मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टॉस जैसी कारों को टक्कर देती है।