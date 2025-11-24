Cricket Logo
क्रिकेटर शफाली वर्मा ने खरीदी ये नई सुपरकार, 3.2 सेकेंड में 100 km की रफ्तार; अब सेलिब्रेशन वीडियो वायरल

क्रिकेटर शफाली वर्मा ने खरीदी ये नई सुपरकार, 3.2 सेकेंड में 100 km की रफ्तार; अब सेलिब्रेशन वीडियो वायरल

संक्षेप:

भारत की ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में जीत ने फैन्स को खुशी के रंग में रंग दिया है। इसी उत्साह के बीच टीम की स्टार बल्लेबाज शफाली वर्मा ने खुद को एक शानदार तोहफा दिया है।

Mon, 24 Nov 2025 02:57 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
MG G10arrow

भारत की ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में जीत ने फैन्स को खुशी के रंग में रंग दिया है। इसी उत्साह के बीच टीम की स्टार बल्लेबाज शफाली वर्मा ने खुद को एक शानदार तोहफा दिया है। बता दें कि शफाली वर्मा ने इसे सेलिब्रेट करने के लिए नया MG Cyberster स्पोर्ट्स कार खरीदा है। भारत में इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत 75 लाख रुपये से शुरू होती है। एमजी इंडिया ने हाल ही में शफाली वर्मा के नए Cyberster के साथ तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में वह क्रिकेट ग्राउंड पर नजर आईं जहां कार को लाल कालीन पर पार्क किया गया था।

धांसू हैं कार के फीचर्स

एमजी Cyberster में 77 kWh अल्ट्रा-थिन बैटरी, डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव पावरट्रेन है जो 510bhp की पावर और 725 Nm टॉर्क देता है। यह सिर्फ 3.2 सेकेंड में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है। बैटरी केवल 110 mm पतली है और MIDC-सर्टिफाइड रेंज 580 km की सुविधा देती है। डिजाइन की बात करें तो इसमें स्लीक कूपे बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक सिज़र डोर, शार्प LED हेडलाइट्स, बड़े एयर वेंट्स, 20-इंच अलॉय व्हील्स और एरो-शेप्ड रियर LED टेललाइट्स हैं। केबिन में डुअल 7-इंच डिस्प्ले, 10.25-इंच डिजिटल क्लस्टर और वर्टिकल इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसी हाई-टेक सुविधाएं हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
