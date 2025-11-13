इतनी लग्जरी कि देखना मुश्किल! क्रिकेटर अर्शदीप सिंह की नई कार ने इंटरनेट पर मचाया धमाल
संक्षेप: क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने 3.59 करोड़ की मर्सिडीज-AMG G63 (Mercedes-AMG G63) खरीदी है। ये SUV लग्जरी और पॉवर का परफेक्ट कॉम्बो है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अब मैदान के साथ-साथ सड़कों पर भी छा गए हैं। हाल ही में उन्होंने अपने गैराज में एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज-AMG G63 (Mercedes-AMG G63) जोड़ी है, जिसकी कीमत 3.59 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह SUV न सिर्फ दिखने में दमदार है, बल्कि इसके फीचर्स और परफॉर्मेंस इसे एक ‘स्टेटमेंट कार’ बना देते हैं। आइए जरा विस्तार से इस कार की डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mercedes-Benz AMG GLA35
₹ 63.5 लाख
Jeep Grand Cherokee
₹ 67.5 लाख से शुरू
Land Rover Discovery Sport
₹ 67.9 लाख से शुरू
Land Rover Range Rover Evoque
₹ 67.9 - 69.5 लाख
Audi Q3 Sportback
₹ 55.99 - 56.94 लाख
Jeep Wrangler
₹ 67.65 - 73.16 लाख
सोशल मीडिया पर शेयर की झलक
अर्शदीप सिंह ने अपनी नई लग्जरी SUV की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी हैं, जिनमें वे अपने माता-पिता के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस SUV का Obsidian Black कलर चुना है, जो इसे और भी रॉयल लुक देता है। इसके अलावा यह कार ओपालाइट व्हाइट ब्राइट (Opalite White Bright), डार्क ब्ल, क्लासिक ग्रे (Classic Grey) और रुबिलाइट रेड (Rubellite Red) जैसे अन्य कलर ऑप्शन में भी उपलब्ध है।
मर्सिडीड-AMG G63 – लग्जरी और लेजेंड का मेल
मर्सिडीज-AMG G63 को आम बोलचाल में G-वैगन कहा जाता है, जो सेलेब्रिटीज की फेवरिट गाड़ी है। इसके क्लासिक बॉक्सी डिजाइन, गोल LED हेडलाइट्स और 22-इंच अलॉय व्हील्स इसे एक दमदार रोड प्रेजेंस देते हैं। पीछे लगा स्पेयर व्हील इसे ऑफ-रोडर वाली असली पहचान देता है।
अंदर से भी उतनी ही लग्जरी
अर्शदीप सिंह की G63 में दो बड़े 12.3-इंच के डिस्प्ले हैं। इसमें एक ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और दूसरा इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए दिया गया है। कार में 18-स्पीकर 760W Burmester साउंड सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले (Apple CarPlay) और एंड्राएड ऑटो (Android Auto) सपोर्ट और न्यू 3-स्पोक AMG परफॉर्मेंस स्टीयरिंग व्हील है, जो हर ड्राइव को प्रीमियम बनाता है।
इंजन और परफॉर्मेंस – पावर का तूफान
इस SUV में एक 4.0-लीटर V8 ट्विन-टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है, जो 585hp की पावर और 850Nm का जबरदस्त टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें जोड़ी गई 48V माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक एक्स्ट्रा 22hp का पावर बूस्ट देती है। इसमें 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और 4MATIC ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है। इसकी मदद से यह SUV 0 से 100km/h सिर्फ 4.4 सेकेंड में पकड़ लेती है।
बॉलीवुड और हॉलीवुड सितारों की पसंद
मर्सिडीज-AMG G63 का क्रेज सिर्फ क्रिकेटर्स तक सीमित नहीं है। फहाद फाजिल, दुलकर सलमान, शिल्पा शेट्टी जैसे कई सेलेब्स भी इसी SUV के दीवाने हैं। अब अर्शदीप सिंह का नाम भी इस ‘लक्जरी लीजेंड लिस्ट’ में जुड़ गया है।
मैदान में विकेट और सड़कों पर अट्रैक्शन
अर्शदीप सिंह जहां अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को चौंकाते हैं, वहीं अब अपनी नई मर्सिडीज-AMG G63 से लोगों के दिल भी जीत रहे हैं। यह SUV उनके स्टाइल, मेहनत और सक्सेस की शानदार झलक दिखाती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।