इंडियन क्रिकेटर आकाशदीप का ‘ड्रीम कार’ सपना बना मुसीबत! ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भेजा नोटिस, डीलर को किया सस्पेंड
भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज आकाशदीप का ‘ड्रीम कार’ सपना उनके लिए मुसीबत बन गया है। डिलीवरी के कुछ दिन बाद ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उन्हें नोटिस भेजा है। इसके साथ ही कार की डिलीवरी करने वाले डीलर को एक महीने के लिए सस्पेंड किया गया है।
टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाशदीप ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद अपनी ड्रीम कार टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी। सोशल मीडिया पर उन्होंने गर्व से अपने नए ब्लैक SUV के साथ तस्वीरें डालीं, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। इसकी वजह थी कि कार पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी थी।
HSRP क्यों जरूरी है?
HSRP एक खास तरह की नंबर प्लेट होती है, जिसमें लेजर कोड, होलोग्राम और नॉन-रिमूवेबल स्क्रू होते हैं। ये चोरी और नंबर प्लेट से छेड़छाड़ को रोकने के लिए बनाई जाती है और भारत में कानूनन अनिवार्य है।
डीलर पर भी गिरी गाज
आकाशदीप की फॉर्च्यूनर M/s सनी मोटर्स, लखनऊ से खरीदी गई थी। डीलर ने कार का रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया, जिसके चलते उन्हें एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उन्हें 14 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल 62 लाख से ज्यादा कीमत का आता है।
"ड्रीम डिलीवर्ड" पोस्ट से मच गया हंगामा
आकाशदीप ने इंस्टाग्राम पर लिखा "Dream delivered. Keys received. With the ones who matter most" और अपने परिवार संग तस्वीरें डालीं। लेकिन, ये खुशी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नोटिस के बाद कड़वी हो गई।
मैदान पर भी छाए रहे आकाशदीप
28 वर्षीय पेसर ने इंडिया-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में 3 मैच खेलकर 13 विकेट चटकाए। उनका सबसे बड़ा धमाका एजबेस्टन टेस्ट में आया, जहां उन्होंने 10 विकेट लेने के साथ अर्धशतक भी जड़ा। ये मैच उन्होंने अपनी कैंसर से जूझ रही बहन को समर्पित किया। आकाशदीप ने कहा था कि "मेरी बहन ही नहीं, मेरा संदेश पूरे देश और दुनिया के लिए था, मुश्किल वक्त में अपनों के साथ खड़े रहो।
