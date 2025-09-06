Creta, Vitara, Fortuner, XUV700, Innova Prices After New GST नया GST आने के बाद 22 सितंबर से कितने में मिलेंगी क्रेटा, विटारा, फॉर्च्यूनर, इनोवा जैसी SUV; देखें कीमतें, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Creta, Vitara, Fortuner, XUV700, Innova Prices After New GST

नया GST आने के बाद 22 सितंबर से कितने में मिलेंगी क्रेटा, विटारा, फॉर्च्यूनर, इनोवा जैसी SUV; देखें कीमतें

अभी नए GST को लेकर डीलर्स के साथ ग्राहकों को भी इस बात का कन्फ्यूजन है कि गाड़ियों की कीमतों में कितना टैक्स कम होने वाला है। ऐसे में हम यहां पर देश की 4.2 से 4.6 मीटर वाली पॉपुलर SUV की एक्सपेक्टेड कीमतों के बारे में बता रहे हैं। इन कीमतों को नए GST स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 09:35 AM
share Share
Follow Us on
नया GST आने के बाद 22 सितंबर से कितने में मिलेंगी क्रेटा, विटारा, फॉर्च्यूनर, इनोवा जैसी SUV; देखें कीमतें

मोदी सरकार छोटी और लग्जरी, दोनों तरह की कारों में GST कम करने का एलान कर चुकी है। नया GST 2.0 इस महीने की 22 सितंबर से लागू होगा। ऐसे में जो ग्राहक नई कार खासकर लग्जरी SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं वो भी रुक गए हैं। दरअसल, अभी नए GST को लेकर डीलर्स के साथ ग्राहकों को भी इस बात का कन्फ्यूजन है कि गाड़ियों की कीमतों में कितना टैक्स कम होने वाला है। ऐसे में हम यहां पर देश की 4.2 से 4.6 मीटर वाली पॉपुलर SUV की एक्सपेक्टेड कीमतों के बारे में बता रहे हैं। इन कीमतों को नए GST स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। हालांकि, सटीक कीमत का खुलासा 22 सितंबर को ही होगा।

नया GST 2.0 लागू होने के बाद 4.6m SUVs की एक्सपेक्टेड कीमतें
मॉडलमौजूदा एक्स-शोरूम कीमतेंमौजूदा GST + Cessनया GST + 0 Cessनई एक्सपेक्टेड कीमतटोटल सेविंग
स्कोडा कुशाक10.99 से 19.09 लाख50% (28% GST + 22% Cess)40%10.25 से 17.82 लाख74 हजार से 1.27 लाख
क्रेटा पेट्रोल11.11 से 20.76 लाख50% (28% GST + 22% Cess)40%10.36 से 19.37 लाख75 हजार से 1.39 लाख
क्रेटा डीजल12.69 से 20.92 लाख50% (28% GST + 22% Cess)40%11.85 से 19.53 लाख84 हजार से 1.39 लाख
ग्रैंड विटारा पेट्रोल11.42 से 19.64 लाख50% (28% GST + 22% Cess)40%10.66 से 18.34 लाख76 हजार से 1.30 लाख
ग्रैंड विटारा हाइब्रिड16.99 से 20.52 लाख43% (28% GST + 22% Cess)40%16.63 से 20.00 लाख36 हजार से 52 हजार
XUV 700 पेट्रोल14.49 से 23.54 लाख50% (28% GST + 22% Cess)40%13.52 से 21.97 लाख97 हजार से 1.57 लाख
XUV 700 डीजल14.99 से 25.14 लाख50% (28% GST + 22% Cess)40%13.99 से 23.46 लाख1.00 लाख से 1.58 लाख
इनोवा क्रिस्टा डीजल19.99 से 27.18 लाख50% (28% GST + 22% Cess)40%18.65 से 25.36 लाख1.34 लाख से 1.82 लाख
इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड26.46 से 32.58 लाख43% (28% GST + 22% Cess)40%25.90 से 31.90 लाख56 हजार से 68 हजार
फॉर्च्यूनर डीजल36.73 से 52.34 लाख50% (28% GST + 22% Cess)40%34.28 से 48.85 लाख2.45 लाख से 3.49 लाख

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Yamaha MT 15 Version 2.0

Yamaha MT 15 Version 2.0

₹ 1.7 - 1.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 11.5 - 17.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350

₹ 1.5 - 1.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.99 - 25.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Splendor Plus XTEC

Hero Splendor Plus XTEC

₹ 83,251 - 86,551

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.99 - 23.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन

छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

ये भी पढ़ें:बजट रखिए तैयार, भारत में जल्द आने वाली है डुकाटी के ये दमदार मोटरसाइकिल

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।

ये भी पढ़ें:डिजायर के ग्राहकों को खींचने वाली ये सेडान हो गई और भी लग्जरी, कीमत में बढ़ गई

सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।

Toyota Toyota Innova Maruti Grand Vitara अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।