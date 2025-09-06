नया GST आने के बाद 22 सितंबर से कितने में मिलेंगी क्रेटा, विटारा, फॉर्च्यूनर, इनोवा जैसी SUV; देखें कीमतें
अभी नए GST को लेकर डीलर्स के साथ ग्राहकों को भी इस बात का कन्फ्यूजन है कि गाड़ियों की कीमतों में कितना टैक्स कम होने वाला है। ऐसे में हम यहां पर देश की 4.2 से 4.6 मीटर वाली पॉपुलर SUV की एक्सपेक्टेड कीमतों के बारे में बता रहे हैं। इन कीमतों को नए GST स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है।
मोदी सरकार छोटी और लग्जरी, दोनों तरह की कारों में GST कम करने का एलान कर चुकी है। नया GST 2.0 इस महीने की 22 सितंबर से लागू होगा। ऐसे में जो ग्राहक नई कार खासकर लग्जरी SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं वो भी रुक गए हैं। दरअसल, अभी नए GST को लेकर डीलर्स के साथ ग्राहकों को भी इस बात का कन्फ्यूजन है कि गाड़ियों की कीमतों में कितना टैक्स कम होने वाला है। ऐसे में हम यहां पर देश की 4.2 से 4.6 मीटर वाली पॉपुलर SUV की एक्सपेक्टेड कीमतों के बारे में बता रहे हैं। इन कीमतों को नए GST स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। हालांकि, सटीक कीमत का खुलासा 22 सितंबर को ही होगा।
|नया GST 2.0 लागू होने के बाद 4.6m SUVs की एक्सपेक्टेड कीमतें
|मॉडल
|मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें
|मौजूदा GST + Cess
|नया GST + 0 Cess
|नई एक्सपेक्टेड कीमत
|टोटल सेविंग
|स्कोडा कुशाक
|10.99 से 19.09 लाख
|50% (28% GST + 22% Cess)
|40%
|10.25 से 17.82 लाख
|74 हजार से 1.27 लाख
|क्रेटा पेट्रोल
|11.11 से 20.76 लाख
|50% (28% GST + 22% Cess)
|40%
|10.36 से 19.37 लाख
|75 हजार से 1.39 लाख
|क्रेटा डीजल
|12.69 से 20.92 लाख
|50% (28% GST + 22% Cess)
|40%
|11.85 से 19.53 लाख
|84 हजार से 1.39 लाख
|ग्रैंड विटारा पेट्रोल
|11.42 से 19.64 लाख
|50% (28% GST + 22% Cess)
|40%
|10.66 से 18.34 लाख
|76 हजार से 1.30 लाख
|ग्रैंड विटारा हाइब्रिड
|16.99 से 20.52 लाख
|43% (28% GST + 22% Cess)
|40%
|16.63 से 20.00 लाख
|36 हजार से 52 हजार
|XUV 700 पेट्रोल
|14.49 से 23.54 लाख
|50% (28% GST + 22% Cess)
|40%
|13.52 से 21.97 लाख
|97 हजार से 1.57 लाख
|XUV 700 डीजल
|14.99 से 25.14 लाख
|50% (28% GST + 22% Cess)
|40%
|13.99 से 23.46 लाख
|1.00 लाख से 1.58 लाख
|इनोवा क्रिस्टा डीजल
|19.99 से 27.18 लाख
|50% (28% GST + 22% Cess)
|40%
|18.65 से 25.36 लाख
|1.34 लाख से 1.82 लाख
|इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड
|26.46 से 32.58 लाख
|43% (28% GST + 22% Cess)
|40%
|25.90 से 31.90 लाख
|56 हजार से 68 हजार
|फॉर्च्यूनर डीजल
|36.73 से 52.34 लाख
|50% (28% GST + 22% Cess)
|40%
|34.28 से 48.85 लाख
|2.45 लाख से 3.49 लाख
छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन
छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।
दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।
सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।
