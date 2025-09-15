क्रेटा से विटारा तक: GST कट के बाद ₹75,000 तक सस्ती हो गई ये 5 मिड-साइज SUV; जानिए डिटेल्स

आगामी फेस्टिव सीजन में अगर आप मिडसाइज SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए सबसे सही साबित हो सकता है। हाल ही में लागू हुए GST 2.0 रिफॉर्म्स का सीधा फायदा अब कार खरीदारों को मिल रहा है।

हुंडई क्रेटा भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिडसाइज एसयूवी क्रेटा अब और किफायती हो गई है। बता दें कि GST 2.0 रिफॉर्म्स के बाद इसकी कीमतों में 38,000 से लेकर 70,000 रुपये तक की कटौती हुई है। नए प्राइस ब्रैकेट की शुरुआत 10.73 लाख से होती है जो पहले 11.11 लाख रुपये से शुरू होती थी।

किआ सेल्टोस हुंडई क्रेटा की टक्कर में मौजूद किआ सेल्टोस पर भी ग्राहकों को बड़ा फायदा मिला है। इसकी कीमतों में 40,000 से लेकर 75,000 रुपये तक की कमी आई है। पहले जहां इसकी शुरुआती कीमत 11.19 लाख रुपये थी। अब यह घटकर 10.79 लाख रुपये हो गई है।

मारुति ग्रैंड विटारा मारुति की फ्लैगशिप एसयूवी ग्रैंड विटारा पर भी अच्छा प्राइस कट देखने को मिला है। कंपनी ने इसके दामों में 39,000 से लेकर 68,000 रुपये तक की कटौती की है। अब यह एसयूवी 11.03 लाख रुपये से शुरू हो रही है। जबकि पहले इसकी शुरुआती कीमत 11.42 लाख रुपये थी।

टोयोटा हायराइडर टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली एसयूवी हायराइडर भी अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। बता दें कि GST 2.0 का असर यहां भी दिखा और इसकी कीमत में 39,000 से 65,000 रुपये तक की कमी आई है। अब इसका प्राइस 10.95 लाख रुपये से शुरू होता है।