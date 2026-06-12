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क्रेटा लवर्स को तगड़ा झटका! अब महीनों बढ़ सकता है आपका वेटिंग पीरियड? ये है वजह

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, चेन्नई के पास हुंडई की एक सप्लायर फैक्ट्री में अचानक आग लगने से क्रेटा का प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

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अगर आप भी हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि चेन्नई के पास हुंडई मोबिस की एक सप्लायर फैक्ट्री में अचानक आग लग जाने के कारण क्रेटा का प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि, हुंडई का कहना है कि वे पार्ट्स की सप्लाई के लिए दूसरे विकल्पों का इंतजाम कर रहे हैं। फिलहाल डीलर्स के पास गाड़ियों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। कंपनी को उम्मीद है कि अगले दो हफ्तों के भीतर प्रोडक्शन फिर से पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगा। दिखने में भले ही दो हफ्ते का समय छोटा लगे, लेकिन क्रेटा की भारी डिमांड को देखते हुए यह हुंडई के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला है।

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हुंडई के लिए क्यों खास है क्रेटा?

हुंडई के पूरे कार पोर्टफोलियो में क्रेटा का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए इसकी सप्लाई चेन में आई कोई भी रुकावट कंपनी को बड़ा झटका दे सकती है। बता दें कि मई, 2026 के महीने में क्रेटा की रिकॉर्ड 15,235 यूनिट्स बिकी थीं। इतना ही नहीं, महिंद्रा स्कॉर्पियो (15,774 यूनिट) के बाद क्रेटा देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज एसयूवी रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मई महीने में हुंडई की कुल घरेलू बिक्री (47,837 यूनिट) में अकेले क्रेटा का योगदान लगभग 32 पर्सेंट था।

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मौके का फायदा उठा सकते हैं विरोधी

बता दें कि मई, 2026 में इस पूरे सेगमेंट की बिक्री में सालाना आधार पर 32.3 पर्सेंट का तगड़ा उछाल आया है। इसका मतलब है कि दूसरी कंपनियां भी पूरा जोर लगा रही हैं। मार्केट में नई आई मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने अपने पहले ही महीने में 10,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है। जबकि किआ सेल्टोस ने 74 पर्सेंट की भारी सालाना ग्रोथ के साथ 10,597 यूनिट्स बेची हैं। ऐसे में अगर क्रेटा के प्रोडक्शन में थोड़ी भी देरी होती है तो दूसरी कंपनियां इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठी हैं।

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क्रेटा का कोई ऑप्शन नहीं

अगर कोई ग्राहक क्रेटा की बुकिंग कैंसिल करता है, तो हुंडई के पास अपने ही शोरूम में उसे रोकने का कोई दूसरा सीधा ऑप्शन नहीं है। हुंडई वेन्यू साइज में छोटी और काफी सस्ती कार है। जबकि अल्काजार तीन लाइनों वाली 7-सीटर महंगी गाड़ी है। ऐसे में क्रेटा को छोड़कर जाने वाला ग्राहक सीधे हुंडई का साथ छोड़ देगा। न्यूज वेबसाइट cartoq के अनुसार, अगर डीलर्स के पास मौजूद स्टॉक दो हफ्तों में खत्म हो गया या क्रेटा के सबसे ज्यादा बिकने वाले वैरिएंट्स की कमी हो गई, तो ग्राहक तुरंत दूसरी गाड़ियों की तरफ जा सकते हैं।।

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बढ़ सकता है वेटिंग पीरियड

हुंडई के लिए यह मुश्किल समय भी है क्योंकि मई, 2026 में कंपनी की कुल बिक्री अप्रैल के मुकाबले पहले ही 8 पर्सेंट घट चुकी थी। ऐसे में क्रेटा जैसी मुख्य गाड़ी का प्रोडक्शन रुकने से कंपनी के मंथली सेल्स नंबर पर और ज्यादा दबाव आ जाएगा। जिन ग्राहकों ने क्रेटा की बुकिंग करा रखी है या जो नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए अगले दो हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर हुंडई ने तय समय पर प्रोडक्शन दोबारा शुरू कर दिया, तो ग्राहकों को शोरूम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर यह समस्या दो हफ्ते से ज्यादा खिंच गई, तो क्रेटा का वेटिंग पीरियड काफी बढ़ सकता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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