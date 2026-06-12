क्रेटा लवर्स को तगड़ा झटका! अब महीनों बढ़ सकता है आपका वेटिंग पीरियड? ये है वजह

हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, चेन्नई के पास हुंडई की एक सप्लायर फैक्ट्री में अचानक आग लगने से क्रेटा का प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

अगर आप भी हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि चेन्नई के पास हुंडई मोबिस की एक सप्लायर फैक्ट्री में अचानक आग लग जाने के कारण क्रेटा का प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि, हुंडई का कहना है कि वे पार्ट्स की सप्लाई के लिए दूसरे विकल्पों का इंतजाम कर रहे हैं। फिलहाल डीलर्स के पास गाड़ियों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। कंपनी को उम्मीद है कि अगले दो हफ्तों के भीतर प्रोडक्शन फिर से पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगा। दिखने में भले ही दो हफ्ते का समय छोटा लगे, लेकिन क्रेटा की भारी डिमांड को देखते हुए यह हुंडई के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला है।

हुंडई के लिए क्यों खास है क्रेटा? हुंडई के पूरे कार पोर्टफोलियो में क्रेटा का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए इसकी सप्लाई चेन में आई कोई भी रुकावट कंपनी को बड़ा झटका दे सकती है। बता दें कि मई, 2026 के महीने में क्रेटा की रिकॉर्ड 15,235 यूनिट्स बिकी थीं। इतना ही नहीं, महिंद्रा स्कॉर्पियो (15,774 यूनिट) के बाद क्रेटा देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली मिड-साइज एसयूवी रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मई महीने में हुंडई की कुल घरेलू बिक्री (47,837 यूनिट) में अकेले क्रेटा का योगदान लगभग 32 पर्सेंट था।

मौके का फायदा उठा सकते हैं विरोधी बता दें कि मई, 2026 में इस पूरे सेगमेंट की बिक्री में सालाना आधार पर 32.3 पर्सेंट का तगड़ा उछाल आया है। इसका मतलब है कि दूसरी कंपनियां भी पूरा जोर लगा रही हैं। मार्केट में नई आई मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने अपने पहले ही महीने में 10,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है। जबकि किआ सेल्टोस ने 74 पर्सेंट की भारी सालाना ग्रोथ के साथ 10,597 यूनिट्स बेची हैं। ऐसे में अगर क्रेटा के प्रोडक्शन में थोड़ी भी देरी होती है तो दूसरी कंपनियां इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठी हैं।

क्रेटा का कोई ऑप्शन नहीं अगर कोई ग्राहक क्रेटा की बुकिंग कैंसिल करता है, तो हुंडई के पास अपने ही शोरूम में उसे रोकने का कोई दूसरा सीधा ऑप्शन नहीं है। हुंडई वेन्यू साइज में छोटी और काफी सस्ती कार है। जबकि अल्काजार तीन लाइनों वाली 7-सीटर महंगी गाड़ी है। ऐसे में क्रेटा को छोड़कर जाने वाला ग्राहक सीधे हुंडई का साथ छोड़ देगा। न्यूज वेबसाइट cartoq के अनुसार, अगर डीलर्स के पास मौजूद स्टॉक दो हफ्तों में खत्म हो गया या क्रेटा के सबसे ज्यादा बिकने वाले वैरिएंट्स की कमी हो गई, तो ग्राहक तुरंत दूसरी गाड़ियों की तरफ जा सकते हैं।।