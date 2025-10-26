देश की इस नंबर-1 SUV ने अकेले हथिया ली हुंडई की 52% मार्केट, 6 महीने में ताबड़तोड़ 99,335 यूनिट सेल

संक्षेप: देश की नंबर-1 SUV क्रेटा ने अकेले हुंडई की 52% कार मार्केट हथिया ली है। पिछले 6 महीने में इस एसयूवी की ताबड़तोड़ 99,335 यूनिट सेल हुई है। क्रेटा (Creta), हुंडई की एकमात्र SUV रही, जिसने ऐसी ग्रोथ दिखाई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV क्रेटा (Creta) ने एक बार फिर अपने दम पर कंपनी की सेल्स ग्राफ को ऊपर पहुंचा दिया है। FY2026 की पहली छमाही (अप्रैल–सितंबर 2025) में क्रेटा (Creta) ने 99,335 यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री की, जिससे हुंडई (Hyundai) की कुल SUV बिक्री में इसका हिस्सा 52% तक पहुंच गया है। सबसे खास बात यह है कि क्रेटा (Creta) इस दौरान हुंडई (Hyundai) की एकमात्र SUV रही, जिसने ऐसी ग्रोथ दिखाई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्रेटा (Creta) की शानदार परफॉर्मेंस

सितंबर 2025 में क्रेटा (Creta) ने 18,861 यूनिट्स की बिक्री कर अब तक का सबसे बेहतर मासिक सेल्स रिकॉर्ड बनाया, जो कि इस SUV के लिए अब तक की सर्वश्रेष्ठ मासिक बिक्री है। इसी के साथ क्रेटा (Creta) ने H1 FY2026 में अपने पिछले पूरे साल की बिक्री (FY2025 में 1.94 लाख यूनिट्स) का 51% हिस्सा पहले ही पूरा कर लिया है।

भारत के मिडसाइज SUV सेगमेंट में क्रेटा (Creta) अब भी नंबर-1 SUV बनी हुई है और अपने नजदीकी रायवल महिंद्रा स्कॉर्पियो-N/क्लासिक (Mahindra Scorpio N/Classic) (84,634 यूनिट्स) से 14,700 यूनिट्स आगे है।

बाकी हुंडई SUVs में गिरावट

हुंडई (Hyundai) के 6 SUV मॉडल्स में से केवल क्रेटा (Creta) ही वो मॉडल रही, जिसने साल-दर-साल बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की। बाकी पांच SUVs की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई।

मॉडल बिक्री (H1 FY2026) बदलाव (YoY) SUV शेयर क्रेटा 99,335 यूनिट्स +ग्रोथ 52% वेन्यू 49,978 यूनिट्स -12% 26% एक्सटर 32,967 यूनिट्स -21% 17% अल्काजार 6,952 यूनिट्स -7% 3.6% टुक्सन 424 यूनिट्स -49% — आयनिक 5 EV 84 यूनिट्स -62% —

पावरट्रेन ऑप्शन – क्रेटा में हर जरूरत का इंजन

हुंडई क्रेटा (Creta) की सफलता का एक बड़ा कारण इसके तीन इंजन ऑप्शन हैं। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर डीजल इंजन (ऑटोमैटिक और मैनुअल दोनों), 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल हैं, जहां बाकी कंपनियों ने डीजल इंजन से दूरी बनाई है।

हुंडई (Hyundai) ने इस सेगमेंट में डीजल जारी रखकर सही दांव खेला है। यही वजह है कि क्रेटा (Creta) के डीजल वैरिएंट्स की डिमांड अब भी लगातार बनी हुई है। इसके अलावा हुंडई (Hyundai) ने हाल ही में क्रेटा इलेक्ट्रिक (Creta Electric) को भी पेश किया है, जिससे यह SUV अब पारंपरिक इंजन से लेकर EV तक हर ग्राहक वर्ग को आकर्षित कर रही है।

हुंडई SUV लाइन-अप की कुल बिक्री और मार्केट शेयर