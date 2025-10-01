creta best selling car for hyundai in september 2025 इस कार ने रच दिया इतिहास, महीनेभर में 18861 घरों तक पहुंची; लॉन्चिंग के बाद से सबसे बड़ी सेल मिली, Auto Hindi News - Hindustan
creta best selling car for hyundai in september 2025

इस कार ने रच दिया इतिहास, महीनेभर में 18861 घरों तक पहुंची; लॉन्चिंग के बाद से सबसे बड़ी सेल मिली

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने सितंबर में अपनी 33 सालों की रिकॉर्ड को तोड़ दिया। साथ ही कंपनी के लिए उसकी पॉपुलर क्रेटा ने भी नया इतिहास रच दिया। दरअसल, क्रेटा की पिछले महीने 18,861 यूनिट बिकीं। ये इसके लिए अब तक की सबसे अधिक मंथली सेल्स भी है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 01:53 PM
हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने सितंबर में अपनी 33 सालों की रिकॉर्ड को तोड़ दिया। साथ ही कंपनी के लिए उसकी पॉपुलर क्रेटा ने भी नया इतिहास रच दिया। दरअसल, क्रेटा की पिछले महीने 18,861 यूनिट बिकीं। ये इसके लिए अब तक की सबसे अधिक मंथली सेल्स भी है। क्रेटा की दम पर सितंबर में कंपनी ने कुल 70,347 यूनिट की मासिक बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के इसी महीने यानी सितंबर 2024 की 64,201 यूनिट की तुलना में 10% की ग्रोथ को दिखाता है।

हुंडई क्रेटा की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
1.5 E11,10,90010,72,58938,311
1.5 EX12,32,20011,89,70642,494
1.5 EX(O)12,97,19012,52,45544,735
1.5 EX(O) IVT14,37,19013,87,62749,563
1.5 S13,53,70013,07,01646,684
1.5 S(O)14,46,90013,98,93347,967
1.5 S(O) IVT15,96,90015,43,76053,140
1.5 SX15,41,40014,94,03647,364
1.5 SX Tech16,09,40015,69,34640,054
1.5 SX Premium16,18,39015,78,02640,364
1.5 SX Tech IVT17,59,40017,14,17345,227
1.5 SX Premium IVT17,68,39017,22,85345,537
1.5 SX(O)17,46,30016,86,07760,223
1.5 SX(O) IVT18,92,30018,27,04265,258
1.5 SX (O) Turbo DCT20,18,90019,49,27669,624
1.5 CRDi E12,68,70012,24,94743,753
1.5 CRDi EX13,91,50013,43,51347,987
1.5 CRDi EX(O)14,56,49014,06,26150,229
1.5 CRDi EX(O) AT15,96,49015,41,43355,057
1.5 CRDi S14,99,99014,48,26151,729
1.5 CRDi S(O)16,05,20015,51,77453,426
1.5 CRDi S(O) AT17,55,20016,96,60158,599
1.5 CRDi SX Tech17,67,70017,22,18745,513
1.5 CRDi SX Premium17,76,69017,30,86745,823
1.5 CRDi SX(O)19,04,70018,39,01465,686
1.5 CRDi SX(O) AT19,99,90019,30,93168,969
हुंडई क्रेटा N लाइन की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतर
N8 1.5 Turbo16,93,30016,34,90558,395
N8 1.5 Turbo DCT18,43,30017,82,62860,672
N10 1.5 Turbo19,53,30019,02,35250,948
N10 1.5 Turbo DCT20,48,90019,94,65554,245
हुंडई क्रेटा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

हुंडई क्रेटा में लेवल-2 ADAS के साथ 70 एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। इसे 7 वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। जिसमें E, EX, S, S(O), SX, SX Tech और SX (O) वैरिएंट शामिल हैं। क्रेटा की E वैरिएंट देखने में दूसरे वैरिएंट की तरह ही नजर आता है। इसकी ग्रिल पूरी भरी नजर आती है, जिसके बीच में हुंडई का लोगो लगाया गया है। इसमें उल्टे L-शेप्ड के LED DRLs दिए हैं। हालांकि, ये हाई-स्पेक मॉडल की तरह जुड़े नहीं हैं। हेडलाइट्स में लो बीम के लिए अंदर हैलोजन बल्ब के साथ एक प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए इसके नीचे एक रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है।

इस वैरिएंट के इंटीरियर की बात करें तो अन्य ट्रिम्स की तरह ही डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। स्टीयरिंग व्हील भी वही है, लेकिन इसमें ऑडियो कंट्रोल नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफर पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। फ्रंट और रियर में USB पोर्ट के साथ मैनुअल AC दिया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इसे i20, एक्सटर से शेयर किया गया है। इसमें टॉप-स्पेक मॉडल से समान यूनिट नहीं है। हुंडई ने मैन्युअल रूप से डिमेबल IRVMs और मैनुअल एडजेस्टेबल ORVMs, सभी पावर विंडो, फ्लिप कुंजी के साथ सेंट्रल और रिमोट लॉकिंग दी है।

SUV के अंदर फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रियर AC वेंट, फैब्रिक सीट शामिल हैं। नई हुंडई क्रेटा E बेस मॉडल को दो इंजन ऑप्शन NA पेट्रोल डीजल के साथ खरीद सकते हैं। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला MG एस्टर, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन ताइगुन, होंडा एलिवेट, सिट्रोन C3 एयरक्रॉस जैसे मॉडल से होता है।

