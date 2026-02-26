सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर मानहानि के लिए कोर्ट ने लगाया ₹40 लाख का जुर्माना, वजह आपको चौंका देगी

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जुड़ा एक मामला चीन से सामने आया है। दरअसल, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जानबूझकर कार बनाने वाली कंपनी हुआवेई को बदनाम करते पाए गए हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा पॉपुलैरिटी पाने और सोशल प्लेटफॉर्म पर इंटरैक्शन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

क्योंकि इस तरह के कामों से ब्रांड की रेप्युटेशन को नुकसान हो सकता है, इसलिए चीन में कार बनाने वाली कंपनियां इस मामले को सुलझाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं, कार इन्फ्लुएंसर के खिलाफ केस में कोर्ट ने हुआवेई मेक्स्ट्रो के पक्ष में फैसला सुनाया है।

मानहानि का केस इस वजह से शुरू हुआ हुआवेई और JAC (जियांगुआई ऑटोमोबाइल ग्रुप) के पास मेक्स्ट्रो लग्जरी कार ब्रांड है, जो रोल्स-रॉयस और मर्सिडीज-मेबैक जैसी कंपनियों से मुकाबला करता है। दायर किए गए मानहानि के केस में मेक्स्ट्रो S800 सेडान शामिल है, जो चीन में सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी सेडान बन गई है। अगस्त 2025 में डिलीवरी शुरू होने के बाद से कुल बिक्री 14,000 यूनिट को पार कर गई है। कुल चार वैरिएंट पेश किए गए हैं, जिनकी कीमत 708,000 युआन, 788,000 युआन, 818,000 युआन और 1.018 मिलियन युआन है, जो इसे चीन में बिक्री के लिए सबसे महंगी कारों में से एक बनाती है। बिक्री के आंकड़ों से पता चलता है कि मेक्स्ट्रो S800 ने पिछले साल दिसंबर में 4,376 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।

JAC ने मेक्स्ट्रो की ओर से मानहानि का केस तब दायर किया था जब एक कार इन्फ्लुएंसर ने कथित तौर पर S800 के बारे में झूठे दावे किए थे। 2025 की शुरुआत में मेक्स्ट्रो ने कई वीडियो पोस्ट किए थे, जिनमें S800 की विभिन्न क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया था। जैसे, S800 क्रैब वॉक कर सकता है और सैटेलाइट के जरिए कॉल कर सकता है। एक वीडियो में S800 की तुलना मेबैक एस-क्लास से की गई थी। इसमें गड्ढों पर S800 की अनोखी क्षमता को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वीडियो में रेत, कांच के एक चौकोर टुकड़े और पानी से तीन अलग-अलग गड्ढे दिखाए गए थे। S800 को इन गड्ढों पर बिना गड्ढों में रखी चीजों को छुए सरकते हुए दिखाया गया। इसकी तुलना में मेबैक S-क्लास ने चीजों को छुआ, जिससे गड्ढे की सतह के साथ इंटरेक्शन का पता चला।

कार इन्फ्लुएंसर ने किया धांधली का दावा मेक्स्ट्रो के पोस्ट किए गए वीडियो असली थे, लेकिन चीन के एक कार इन्फ्लुएंसर रेसिंग फ्रैपुकिनो ने दावा किया कि इन टेस्ट में धांधली हुई थी। मौजूद जानकारी के मुताबिक, वीबो अकाउंट 'रेसिंग फ्रैपुकिनो' एक नॉलेज-बेस्ड ऑटोमोटिव इन्फ्लुएंसर के तौर पर वेरिफाइड है और इसके करीब 605,000 फॉलोअर्स हैं। अकाउंट ने अपने कंटेंट पर करीब 1.96 मिलियन रीपोस्ट और लाइक्स बनाए हैं, जिसमें ज्यादातर पर्सनल राय और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग डेवलपमेंट पर कमेंट्री शामिल है।

एक वीडियो में उसने कहा कि ऐसे टेस्ट सिर्फ S800 के चेसिस के खास फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हैं। उसने हुआवेई पर भी निशाना साधा, यह कहते हुए कि ब्रांड अक्सर ऐसे टैक्टिक्स अपनाता है। जब मेक्स्ट्रो ने इन्फ्लुएंसर से अपने झूठे दावों के लिए माफी मांगने को कहा, तो उसने हुआवेई की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बदनाम करने के लिए एक और वीडियो बनाया। इस झगड़े के सेंटर में जुंजी S800 मॉडल है, जो जुंजी ऑटोमोबाइल की पहली गाड़ी है। S800 को एक मिलियन युआन की अल्ट्रा-लग्जरी पेशकश के तौर पर पेश किया गया था, जिसे हुआवेई और JAC ने मिलकर पेश किया था और पिछले साल 30 मई को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था।