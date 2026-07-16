E20 सपोर्ट नहीं कर रही थी ग्रैंड विटारा, कोर्ट ने कहा- 'कम्पैटिबल मॉडल से बदले'; नहीं तो ₹20.50 लाख करे वापस

इस कार का प्रोडक्शन जनवरी 2023 में हुआ था। 5 महीनों के अंदर ही, SUV में बार-बार गाड़ी बंद होने की समस्या आने लगी। ओनर का दावा है कि गाड़ी को कई बार ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर ले जाया गया, जहां गंदगी या मिलावट का पता चलने के बाद फ्यूल टैंक की सफाई की गई।

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E20 पेट्रोल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार जहां इससे जुड़ी सभी तरह के गलता दावों को सिरे से खारिज कर रही है। तो दूसरी तरफ, सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी कई बातें सामने आ रही हैं। इस बीच, E20 फ्यूल से कार में आई तकनीकी खराबी के चलते कंपनी को पूरी कार बदलने का आदेश दिया गया है। दरअसल, मामला रायपुर, छत्तीसगढ़ का है, जहां के जिला उपभोक्ता आयोग ने मारुति सुज़ुकी इंडिया को आदेश दिया है कि वो ग्राहक की ग्रैंड विटारा कार को नए E20-कम्पैटिबल मॉडल से बदलकर दे।

E20 और ग्रैंड विटारा से जुड़ा पूरा मामला यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रायपुर के रहने वाले डॉ. प्रेमराज देब्ता द्वारा दायर एक मामले में दिया। शिकायत के अनुसार, डॉ. देब्ता ने जून 2024 में मारुति ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा+ खरीदी थी। इस कार का प्रोडक्शन जनवरी 2023 में हुआ था। 5 महीनों के अंदर ही, SUV में बार-बार गाड़ी बंद होने की समस्या आने लगी। ओनर का दावा है कि गाड़ी को कई बार ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर ले जाया गया, जहां गंदगी या मिलावट का पता चलने के बाद फ्यूल टैंक की सफाई की गई। हालांकि, बार-बार सर्विस के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया।

शिकायतकर्ता ने सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में फ्यूल की जांच भी करवाई। शिकायत के अनुसार, नमूने में दही जैसा सफेद पदार्थ मिला, जिसकी पहचान इथेनॉल के रूप में हुई। फ्यूल टैंक की सफाई और दोबारा फ्यूल भरने के बावजूद, गाड़ी में बार-बार खराबी आती रही। ओनर ने आरोप लगाया कि गाड़ी खरीदते समय उन्हें कभी नहीं बताया गया कि यह गाड़ी E20 पेट्रोल के साथ पूरी तरह कम्पैटिबल नहीं है।

डॉक्युमेंट की समीक्षा करने और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया कि केवल बार-बार सर्विस करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आयोग ने कहा कि अगर दी गई गाड़ी E20 फ्यूल के साथ कम्पैटिबल नहीं थी, तो ग्राहक को खरीदारी से पहले इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी। आयोग ने यह भी कहा कि फ्यूल कम्पैटिबिलिटी के बारे में जानकारी न देना सर्विस में कमी माना जाएगा।