SUV खरीदकर सालों तक पछताया ग्राहक, कोर्ट ने दिलाई राहत; अब मिलेंगे ₹28 लाख; ये है मामला

Mar 16, 2026 12:00 am IST

आखिरकार एक कार ग्राहक को 15 साल बाद इंसाफ मिला। हाल ही में कोर्ट ने कार कंपनी निसान को आदेश दिया है कि वो फौरन ग्राहक को ₹28 लाख लौटाए। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

लग्जरी SUV खरीदने वाले एक ग्राहक को आखिरकार करीब 15 साल बाद न्याय मिला। देश की शीर्ष उपभोक्ता अदालत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission) ने जापानी ऑटो कंपनी निसान (Nissan Motor India) और उसके डीलर EVM ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया है कि वे ग्राहक को ₹28 लाख की पूरी राशि वापस करें। यह मामला एक प्रीमियम SUV निसान एक्स-ट्रेल (Nissan X-Trail) से जुड़ा है, जिसमें खरीद के कुछ ही समय बाद गंभीर इंजन खराबी सामने आ गई थी।

खरीद के 6 दिन बाद ही बंद हो गई SUV

यह मामला केरल के कोट्टायम निवासी जेसन लुकोस से जुड़ा है। उन्होंने जून 2011 में नई निसान एक्स-ट्रेल (Nissan X-Trail) खरीदी थी। उस समय यह SUV पूरी तरह से आयात (CBU) होकर भारत आती थी और इसकी कीमत करीब ₹28 लाख थी। लेकिन, कार खरीदने के सिर्फ 6 दिन बाद, जब ओडोमीटर पर केवल 780 किलोमीटर ही चले थे, तब SUV अचानक बंद हो गई। कार को तुरंत अधिकृत सर्विस सेंटर ले जाया गया, जहां उसे उसी दिन वापस दे दिया गया, लेकिन असली समस्या खत्म नहीं हुई।

बार-बार सर्विस के बाद भी नहीं ठीक हुई समस्या

ग्राहक के मुताबिक, SUV में लगातार कई दिक्कतें आती रहीं। जैसे कि इंजन से असामान्य आवाज और बार-बार खराब होना। इसके अलावा ग्राहक को बार-बार सर्विस सेंटर जाना पड़ा। आखिरकार 27 सितंबर 2011 को SUV पूरी तरह से खराब हो गई, जब कार केवल 11,922 किलोमीटर चली थी। इसके बाद यह कार चलाने लायक ही नहीं रही।

कंपनी ने लगाया गलत डीजल का आरोप

जब ग्राहक ने शिकायत की, तो कंपनी और डीलर ने दावा किया कि इंजन खराब होने की वजह मिलावटी डीजल (केरोसिन मिला ईंधन) था। कंपनी का कहना था कि ईंधन की वजह से इंजन और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम खराब हुआ है। हालांकि, उन्होंने वारंटी के तहत इंजन बदलने की पेशकश भी की। लेकिन, ग्राहक इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ और मामला अदालत में पहुंच गया।

तकनीकी जांच में सामने आया असली कारण

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने स्वतंत्र तकनीकी जांच करवाई। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि इंजन खराबी का कारण मिलावटी ईंधन नहीं था। SUV में डिजाइन से जुड़ी तकनीकी खामी थी। यही इंजन के समय से पहले फेल होने का कारण बना। इसके बाद केरल राज्य उपभोक्ता आयोग ने 2021 में ग्राहक के पक्ष में फैसला दिया।

राष्ट्रीय आयोग का अंतिम फैसला

इस फैसले के खिलाफ कंपनी ने अपील की, लेकिन अंततः NCDRC (National Consumer Disputes Redressal Commission) ने भी माना कि यह सेवा में गंभीर कमी (Deficiency in Service) का मामला है। अदालत ने आदेश दिया कि निसान (Nissan Motor India) और EVM ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड (Automobiles Private Limited) दोनों मिलकर ग्राहक को ₹28 लाख वापस करें। यह राशि दो महीने के भीतर लौटानी होगी। अगर तय समय में भुगतान नहीं किया गया, तो कुल रकम पर 9% ब्याज भी देना होगा।