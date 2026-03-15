महंगी SUV निकली खराब! कोर्ट ने कंपनी को दिया ₹75 लाख लौटाने का आदेश, सुनाया ये कड़ा फैसला

दिल्ली कंज्यूमर कोर्ट ने जीप (Jeep) को आदेश दिया है कि वे खराब SUV को नई कार से बदलें या ग्राहक को करीब ₹75 लाख वापस करें। यह मामला एक जीप रैंगलर रुबिकॉन (Jeep Wrangler Rubicon) से जुड़ा है, जिसे खरीदने के बाद ग्राहक को कई गंभीर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

लग्जरी SUV खरीदने वाले एक ग्राहक के मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली कंज्यूमर कोर्ट ने अमेरिकी कार कंपनी जीप (Jeep) और उसकी पैरेंट कंपनी फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल (Fiat India Automobiles) को आदेश दिया है कि वे खराब SUV को नई कार से बदलें या ग्राहक को करीब ₹75 लाख वापस करें। यह मामला एक जीप रैंगलर रुबिकॉन (Jeep Wrangler Rubicon) से जुड़ा है, जिसे खरीदने के बाद ग्राहक को कई गंभीर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नई रैंगलर में आने लगीं कई समस्याएं

कारटाक की एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्राहक ने साल 2021 में जीप रैंगलर रुबिकॉन (Jeep Wrangler Rubicon) खरीदी थी। उस समय इस SUV की एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹57.9 लाख थी, लेकिन एक्सेसरीज और अन्य खर्च जोड़ने के बाद कुल कीमत करीब ₹70 लाख हो गई थी। कार खरीदने के कुछ समय बाद ही इसमें कई दिक्कतें आने लगीं, जैसे रूफ से पानी लीक होना, AC ठीक से काम न करना, रिवर्स कैमरा और ऑटो स्टार्ट-स्टॉप में समस्या होना।

इसके अलावा इंजन और थ्रॉटल से जुड़ी परेशानी, ड्राइव करते समय कंपन (वाइब्रेशन) होना। इतनी महंगी SUV में ऐसी समस्याएं आने से ग्राहक काफी परेशान हो गया। कई सर्विस सेंटर गए, लेकिन समाधान नहीं मिला। ग्राहक ने समस्या ठीक करवाने के लिए अलग-अलग शहरों के अधिकृत सर्विस सेंटर का सहारा लिया। बताया गया कि उन्होंने देहरादून, चंडीगढ़, दिल्ली और अहमदाबाद के सर्विस सेंटर में गाड़ी दिखाई, लेकिन समस्या बार-बार वापस आ जाती थी। कई बार पार्ट्स बदले गए, लेकिन SUV की हालत सुधरने की बजाय और खराब होने लगी।

रिपोर्ट के मुताबिक कार की छत (Roof) मिसअलाइन हो गई। फ्रेम में भी समस्या बताई गई। सर्विस सेंटर ने इंजन और एग्जॉस्ट बदलने की सलाह दी। इसके बाद ग्राहक ने मामला अदालत में ले जाने का फैसला किया।

कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में दिया फैसला

मामले की सुनवाई के बाद दिल्ली कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि कंपनी को खराब SUV को नई Jeep Wrangler Rubicon से बदलना होगा या ग्राहक को ₹69,49,522 की राशि (जो कार खरीदते समय खर्च हुई थी) वापस करनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने कंपनी को यह भी आदेश दिया कि ₹4 लाख – मरम्मत और सर्विस पर हुए खर्च के लिए, ₹50,000 – यात्रा खर्च के लिए, ₹1 लाख – मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा मिलेगा। कुल मिलाकर यह रकम करीब ₹75 लाख तक पहुंचती है। हालांकि, कंपनी ने इस आदेश को अदालत में चुनौती दी है और मामला अभी भी विचाराधीन (Sub Judice) है।

जीप रैंगलर रुबिकॉन (Jeep Wrangler Rubicon) दुनिया की सबसे मशहूर ऑफ-रोड SUVs में से एक मानी जाती है। 2021 में भारत में इस SUV की लोकल असेंबली शुरू हुई थी। इसमें 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 268 hp की पावर और 400 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। इसमें Rock-Trac 4WD सिस्टम भी दिया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल और ऑफ-रोड सस्पेंशन दिया गया है। यही कारण है कि यह SUV ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के बीच काफी लोकप्रिय है।