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ग्राहक से पंगा लेना Ola को पड़ा महंगा! कोर्ट ने लगा दिया ₹45,000 का जुर्माना; जानिए क्या है पूरा मामला

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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आंध्र प्रदेश के अनंतपुरमु की एक कंज्यूमर कोर्ट ने मशहूर ईवी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक पर 45,000 का जुर्माना ठोक दिया है। यह जुर्माना कोर्ट ने उसकी सर्विस में लापरवाही के लिए लगाया है।

ग्राहक से पंगा लेना Ola को पड़ा महंगा! कोर्ट ने लगा दिया ₹45,000 का जुर्माना; जानिए क्या है पूरा मामला
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आंध्र प्रदेश के अनंतपुरमु की एक कंज्यूमर कोर्ट ने मशहूर ईवी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक पर 45,000 का जुर्माना ठोक दिया है। यह जुर्माना कोर्ट ने उसकी सर्विस में लापरवाही के लिए लगाया है। दरअसल, कोर्ट ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि कंपनी दो साल से ज्यादा समय तक स्कूटर का एक छोटा सा लॉक ठीक नहीं कर पाई। ग्राहक ने इसके लिए कई चक्कर काटे, ईमेल किए और कानूनी नोटिस भी भेजा। कोर्ट ने ओला कंपनी और उसके लोकल सर्विस सेंटर को आदेश दिया है कि वे शिकायतकर्ता के ओला S1 प्रो स्कूटर की डिग्गी का लॉक मुफ्त में ठीक करके दें। ईटी में छपी एक खबर के अनुसार, यह फैसला 9 जून, 2026 को आया।

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क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला अनंतपुरमु के रहने वाले एक वकील, एम. मुरली मोहन से जुड़ा है। उन्होंने 29 अक्टूबर, 2022 को ओला का S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। इस स्कूटर पर कंपनी की तरफ से 3 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिली हुई थी। लेकिन वारंटी के दौरान ही स्कूटर की डिग्गी का लॉक खराब हो गया। हालत यह हो गई कि डिग्गी न तो ठीक से खुलती थी और न ही बंद होती थी। मोहन जब पहली बार इसे दिखाने सर्विस सेंटर गए, तो वहां के मैकेनिक ने कहा कि स्कूटर को एक बार रीबूट कर लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन इस जुगाड़ से कोई फायदा नहीं हुआ।

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ऐसा रहा ओला का रिस्पांस

इसके बाद सितंबर 2025 में मोहन खुद ओला के शोरूम पहुंचे। वहां के स्टाफ ने माना कि लॉक में खराबी है। लेकिन उन्होंने बहाना बना दिया कि अभी नया पार्ट स्टॉक में नहीं है, आते ही ठीक कर देंगे। इसके बाद कंपनी मोहन को भूल गई। मोहन पेशे से वकील हैं, इसलिए यह सिर्फ एक टूटी डिग्गी का मामला नहीं था। उन्हें रोज कोर्ट की जरूरी फाइलें और दस्तावेज लेकर जाना होता था। डिग्गी खराब होने के कारण वे फाइलों को सुरक्षित नहीं ले जा पा रहे थे। कोर्ट ने भी माना कि फाइलों के खोने का डर एक वकील के लिए बहुत बड़ी मानसिक परेशानी है।

वकील खुद पहुंच गए कोर्ट

थक-हारकर मोहन ने अक्टूबर 2025 में ओला कंपनी को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी। कंपनी ने कंप्यूटर से तुरंत जवाब तो भेज दिया कि हमें आपकी शिकायत मिल गई है, लेकिन काम कुछ नहीं किया। इसके बाद मोहन ने कंपनी को एक लीगल नोटिस भी भिजवाई। कंपनी के पास वह नोटिस पहुंच भी गया, पर ओला के अधिकारियों ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार परेशान होकर नवंबर 2025 में वकील साहब खुद कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गए और कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया।

ग्राहक के हक में आया फैसला

जब ओला को नोटिस भेजा गया तो कंपनी ने तय 45 दिनों के भीतर कोर्ट में अपना कोई लिखित जवाब भी जमा नहीं किया। इस लापरवाही के कारण कोर्ट ने पूरा फैसला ग्राहक के हक में सुनाया। कोर्ट की अध्यक्ष श्रीमती एम. श्रीलता और सदस्य श्री बी. गोपीनाथ ने आदेश दिया कि ओला 45 दिनों के अंदर डिग्गी को मुफ्त में ठीक करे। साथ ही, ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी के लिए 40,000 रुपये और केस के खर्च के लिए 5,000 रुपये दे। अगर कंपनी ने समय पर यह काम नहीं किया, तो उसे पूरी डिग्गी नई लगानी होगी। साथ ही जुर्माने की रकम पर 7 पर्सेंट का ब्याज भी देना होगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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