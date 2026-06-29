ग्राहक से पंगा लेना Ola को पड़ा महंगा! कोर्ट ने लगा दिया ₹45,000 का जुर्माना; जानिए क्या है पूरा मामला

आंध्र प्रदेश के अनंतपुरमु की एक कंज्यूमर कोर्ट ने मशहूर ईवी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक पर 45,000 का जुर्माना ठोक दिया है। यह जुर्माना कोर्ट ने उसकी सर्विस में लापरवाही के लिए लगाया है।

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आंध्र प्रदेश के अनंतपुरमु की एक कंज्यूमर कोर्ट ने मशहूर ईवी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक पर 45,000 का जुर्माना ठोक दिया है। यह जुर्माना कोर्ट ने उसकी सर्विस में लापरवाही के लिए लगाया है। दरअसल, कोर्ट ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि कंपनी दो साल से ज्यादा समय तक स्कूटर का एक छोटा सा लॉक ठीक नहीं कर पाई। ग्राहक ने इसके लिए कई चक्कर काटे, ईमेल किए और कानूनी नोटिस भी भेजा। कोर्ट ने ओला कंपनी और उसके लोकल सर्विस सेंटर को आदेश दिया है कि वे शिकायतकर्ता के ओला S1 प्रो स्कूटर की डिग्गी का लॉक मुफ्त में ठीक करके दें। ईटी में छपी एक खबर के अनुसार, यह फैसला 9 जून, 2026 को आया।

क्या है पूरा मामला? यह पूरा मामला अनंतपुरमु के रहने वाले एक वकील, एम. मुरली मोहन से जुड़ा है। उन्होंने 29 अक्टूबर, 2022 को ओला का S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। इस स्कूटर पर कंपनी की तरफ से 3 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिली हुई थी। लेकिन वारंटी के दौरान ही स्कूटर की डिग्गी का लॉक खराब हो गया। हालत यह हो गई कि डिग्गी न तो ठीक से खुलती थी और न ही बंद होती थी। मोहन जब पहली बार इसे दिखाने सर्विस सेंटर गए, तो वहां के मैकेनिक ने कहा कि स्कूटर को एक बार रीबूट कर लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन इस जुगाड़ से कोई फायदा नहीं हुआ।

ऐसा रहा ओला का रिस्पांस इसके बाद सितंबर 2025 में मोहन खुद ओला के शोरूम पहुंचे। वहां के स्टाफ ने माना कि लॉक में खराबी है। लेकिन उन्होंने बहाना बना दिया कि अभी नया पार्ट स्टॉक में नहीं है, आते ही ठीक कर देंगे। इसके बाद कंपनी मोहन को भूल गई। मोहन पेशे से वकील हैं, इसलिए यह सिर्फ एक टूटी डिग्गी का मामला नहीं था। उन्हें रोज कोर्ट की जरूरी फाइलें और दस्तावेज लेकर जाना होता था। डिग्गी खराब होने के कारण वे फाइलों को सुरक्षित नहीं ले जा पा रहे थे। कोर्ट ने भी माना कि फाइलों के खोने का डर एक वकील के लिए बहुत बड़ी मानसिक परेशानी है।

वकील खुद पहुंच गए कोर्ट थक-हारकर मोहन ने अक्टूबर 2025 में ओला कंपनी को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी। कंपनी ने कंप्यूटर से तुरंत जवाब तो भेज दिया कि हमें आपकी शिकायत मिल गई है, लेकिन काम कुछ नहीं किया। इसके बाद मोहन ने कंपनी को एक लीगल नोटिस भी भिजवाई। कंपनी के पास वह नोटिस पहुंच भी गया, पर ओला के अधिकारियों ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार परेशान होकर नवंबर 2025 में वकील साहब खुद कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गए और कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया।