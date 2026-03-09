Hindustan Hindi News
सस्ते में घर लाएं डिजायर के टक्कर वाली ये गजब कार, सिर्फ ₹25,121 आएगा महीने का खर्च; यहां समझें EMI का पूरा गुणा-गणित

Mar 09, 2026 03:25 pm IST
अगर आपका बजट करीब ₹25,000 से ₹45,000 EMI तक है, तो होंडा अमेज (Honda Amaze) ZX CVT आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है। खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली कार और ऑटोमैटिक ड्राइविंग चाहते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी EMI डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:सस्ती EV से लेकर नई 7-सीटर तक! मार्केट में धूम मचाने आ रहीं मारुति की ये 4 कारें

भारत में कीमत और वैरिएंट

होंडा अमेज (Honda Amaze) भारतीय बाजार में 3 वैरिएंट V, VX और ZX में आती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹7.48 लाख से ₹10 लाख के बीच है। यह कार उस सेगमेंट में आती है, जिसे सब-कॉम्पैक्ट सेडान कहा जाता है। यह सेगमेंट हैचबैक और SUV के बीच का बैलेंस माना जाता है। इसमें आपको ज्यादा स्पेस, बेहतर कम्फर्ट और थोड़ा प्रीमियम फील मिलता है।

किन कारों से है मुकाबला ?

भारतीय बाजार में होंडा अमेज (Honda Amaze) का मुकाबला मुख्य रूप से मारुति डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) और हुंडई ऑरा (Hyundai Aura) जैसी कारों से होता है। ये सभी कारें फैमिली यूज और शहर के ट्रैफिक के लिए काफी लोकप्रिय हैं।

इंजन और गियरबॉक्स

होंडा अमेज (Honda Amaze) में आपको पेट्रोल इंजन मिलता है और यह दो गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आती है। इसमें आपको मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक वैरिएंट मिलता है। यह CVT वैरिएंट खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है, जो शहर में आरामदायक ड्राइविंग चाहते हैं।

ZX CVT वैरिएंट की कीमत

इस कैल्कुलेशन के लिए हमने टॉप वैरिएंट ZX CVT को आधार बनाया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹9,99,900 (लगभग ₹10 लाख) है। अगर 9.5% की ब्याज दर से इस कार पर फुल लोन 100% फाइनेंस कराया जाता है, तो 24 महीने के लिए ₹45,910 की EMI बनेगी। वहीं, अगर 36 महीने के लिए ₹32,030 और 48 महीने के लिए ₹25,121 रुपये की EMI बनेगी। सरल भाषा में समझें तो जितनी लंबी लोन अवधि होगी, EMI उतनी कम हो जाएगी, लेकिन कुल ब्याज थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा।

होंडा अमेज: मंथली EMI कैल्कुलेशन
वैरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)लोन (100% एक्स-शोरूम प्राइस)ब्याज दररीपेमेंट टेन्योरमंथली EMIब्याज दर
होंडा अमेज ZX CVT₹999,900₹999,9009.5%24 महीना₹45,910₹101,938
36 महीना₹32,030₹153,171
48 महीना₹25,121₹205,890
ये भी पढ़ें:ग्रैंड विटारा पर ₹4.70 लाख और इनविक्टो पर ₹5.40 लाख का डिस्काउंट, देखें डिटेल

क्यों पसंद करते हैं लोग यह कार

होंडा अमेज (Honda Amaze) भारतीय ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें शानदार राइड कम्फर्ट, अच्छा माइलेज, भरोसेमंद होंडा ब्रांड और आसान सिटी ड्राइविंग देखने को मिलता है।

ये भी पढ़ें:ब्रेजा, अर्टिगा, स्विफ्ट भी फेल! ₹6.30 लाख की इस मारुति कार ने मारी बाजी
Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

Auto News Hindi Honda Amaze

