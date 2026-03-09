सस्ते में घर लाएं डिजायर के टक्कर वाली ये गजब कार, सिर्फ ₹25,121 आएगा महीने का खर्च; यहां समझें EMI का पूरा गुणा-गणित
अगर आपका बजट करीब ₹25,000 से ₹45,000 EMI तक है, तो होंडा अमेज (Honda Amaze) ZX CVT आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है। खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली कार और ऑटोमैटिक ड्राइविंग चाहते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी EMI डिटेल्स जानते हैं।
अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं और बजट में कंफर्ट, स्टाइल और भरोसेमंद ब्रांड चाहते हैं, तो होंडा अमेज (Honda Amaze) एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। खास बात यह है कि इस कार को आप EMI पर भी आसानी से खरीद सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप इसका टॉप वैरिएंट ZX CVT खरीदते हैं, तो आपको हर महीने कितनी EMI देनी पड़ सकती है?
भारत में कीमत और वैरिएंट
होंडा अमेज (Honda Amaze) भारतीय बाजार में 3 वैरिएंट V, VX और ZX में आती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹7.48 लाख से ₹10 लाख के बीच है। यह कार उस सेगमेंट में आती है, जिसे सब-कॉम्पैक्ट सेडान कहा जाता है। यह सेगमेंट हैचबैक और SUV के बीच का बैलेंस माना जाता है। इसमें आपको ज्यादा स्पेस, बेहतर कम्फर्ट और थोड़ा प्रीमियम फील मिलता है।
किन कारों से है मुकाबला ?
भारतीय बाजार में होंडा अमेज (Honda Amaze) का मुकाबला मुख्य रूप से मारुति डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) और हुंडई ऑरा (Hyundai Aura) जैसी कारों से होता है। ये सभी कारें फैमिली यूज और शहर के ट्रैफिक के लिए काफी लोकप्रिय हैं।
इंजन और गियरबॉक्स
होंडा अमेज (Honda Amaze) में आपको पेट्रोल इंजन मिलता है और यह दो गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आती है। इसमें आपको मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक वैरिएंट मिलता है। यह CVT वैरिएंट खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है, जो शहर में आरामदायक ड्राइविंग चाहते हैं।
ZX CVT वैरिएंट की कीमत
इस कैल्कुलेशन के लिए हमने टॉप वैरिएंट ZX CVT को आधार बनाया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹9,99,900 (लगभग ₹10 लाख) है। अगर 9.5% की ब्याज दर से इस कार पर फुल लोन 100% फाइनेंस कराया जाता है, तो 24 महीने के लिए ₹45,910 की EMI बनेगी। वहीं, अगर 36 महीने के लिए ₹32,030 और 48 महीने के लिए ₹25,121 रुपये की EMI बनेगी। सरल भाषा में समझें तो जितनी लंबी लोन अवधि होगी, EMI उतनी कम हो जाएगी, लेकिन कुल ब्याज थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा।
|होंडा अमेज: मंथली EMI कैल्कुलेशन
|वैरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|लोन (100% एक्स-शोरूम प्राइस)
|ब्याज दर
|रीपेमेंट टेन्योर
|मंथली EMI
|ब्याज दर
|होंडा अमेज ZX CVT
|₹999,900
|₹999,900
|9.5%
|24 महीना
|₹45,910
|₹101,938
|36 महीना
|₹32,030
|₹153,171
|48 महीना
|₹25,121
|₹205,890
क्यों पसंद करते हैं लोग यह कार
होंडा अमेज (Honda Amaze) भारतीय ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें शानदार राइड कम्फर्ट, अच्छा माइलेज, भरोसेमंद होंडा ब्रांड और आसान सिटी ड्राइविंग देखने को मिलता है।
