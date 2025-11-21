₹10 लाख से कम कीमत वाली SUVs पर ऐसे टूटे लोग, 100 में से 80 ने यही खरीदी; ₹5 लाख वाले मॉडल भी हिट

संक्षेप: इस साल का फेस्टिव सीजन ऑटो कंपनियों और लोगों के लिए यादगार रहा। एक तरफ जहां कंपनियों ने अपनी रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की। तो दूसरी तरफ, GST 2.0 ने लोगों के लिए कार खरीदना आसान बना दिया। सितंबर और अक्टूबर में खत्म हुए फेस्टिव सीजन में सबसे ज्यादा भीड़ 10 लाख रुपए से कम कीमत वाली कारों को खरीदने उमड़ी।

इस साल का फेस्टिव सीजन ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ लोगों के लिए भी यादगार रहा। एक तरफ जहां कंपनियों ने अपनी रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की। तो दूसरी तरफ, GST 2.0 ने लोगों के लिए कार खरीदना आसान बना दिया। सितंबर और अक्टूबर में खत्म हुए फेस्टिव सीजन में सबसे ज्यादा भीड़ 10 लाख रुपए से कम कीमत वाली कारों को खरीदने उमड़ी। कुल बिक्री में इसका लगभग 80% हिस्सा रहा। यानी 100 में से 80 लोगों ने इन्हीं कारों को खरीदा। अकेले 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच की कारों ने चार्ट पर अपना दबदबा बनाया। जबकि 5 लाख रुपए से कम कीमत वाली सस्ती कारों ने भी अपना बड़ा हिस्सा जोड़ा।

इस साल जिस बात ने सबसे ज्यादा हलचल मचाई, वह GST स्लैब का रीस्ट्रक्चर रहा। छोटी कारों और कॉम्पैक्ट SUV के लिए टैक्स कम होने से इसका असर तुरंत दिखा। कीमतें इतनी कम हुईं कि खरीदार शोरूम में वापस आ गए और जिन मॉडलों पर GST का संशोधित 18% का बैंड लगा, उनकी डिमांड उम्मीद के मुताबिक बढ़ गई। इन कारों की बुकिंग लगभग आधी बढ़ गई।

इस ट्रेंड से पता चला कि टैक्स में बदलाव सिर्प पॉलिसी में बदलाव नहीं था, बल्कि इसका सीधा मतलब रिटेल में मजबूती थी। नवरात्रि और दिवाली के दौरान डीलरशिप पर तेजी बनी रही। इंडस्ट्री में लोग मजाक कर रहे थे कि गाड़ियां इतनी तेजी से आ रही हैं कि स्टाफ पेपरवर्क भी नहीं कर पा रहा है और सियाम (SIAM) के नंबर भी इसी जोश में थे।

सितंबर में लगभग 1.7 लाख यूनिट बिकने वाली सब 4-मीटर कारें और SUV एक महीने बाद 2.2 लाख का आंकड़ा पार कर गईं, जो पिछले साल के त्योहारों के आंकड़ों से ज्यादा हैं। एक बात और भी खास रही वो थी मेट्रो और ग्रामीण इलाकों में लगभग बराबर डिमांड का होना। हैरानी की बात नहीं है कि इस जबरदस्त उछाल से मारुति सुज़ुकी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। कंपनी ने बताया कि उसकी 5 लाख त्योहारों की बुकिंग में से आधी उसकी छोटी कारों की रेंज के लिए थीं।

GST में कटौती से पहले इन मॉडलों का योगदान 16.7% से बढ़कर नए स्लैब लागू होने के बाद 20.5% हो गया। शहर और ग्रामीण इलाकों के बाजारों में उनके एंट्री-लेवल और कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो की डिमांड 35% से ज्यादा बढ़ गई। फिर भी यह उत्साह सिर्फ बाजार के निचले हिस्से तक ही सीमित नहीं था। भारत के बड़े शहरों में 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच की कीमत वाली कारों की बिक्री में साल-दर-साल लगभग 26% की बढ़ोतरी हुई।