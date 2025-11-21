Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Compact Vehicles Contribute To Nearly 80% Of Overall Festive Car Sales
₹10 लाख से कम कीमत वाली SUVs पर ऐसे टूटे लोग, 100 में से 80 ने यही खरीदी; ₹5 लाख वाले मॉडल भी हिट

₹10 लाख से कम कीमत वाली SUVs पर ऐसे टूटे लोग, 100 में से 80 ने यही खरीदी; ₹5 लाख वाले मॉडल भी हिट

संक्षेप:

इस साल का फेस्टिव सीजन ऑटो कंपनियों और लोगों के लिए यादगार रहा। एक तरफ जहां कंपनियों ने अपनी रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की। तो दूसरी तरफ, GST 2.0 ने लोगों के लिए कार खरीदना आसान बना दिया। सितंबर और अक्टूबर में खत्म हुए फेस्टिव सीजन में सबसे ज्यादा भीड़ 10 लाख रुपए से कम कीमत वाली कारों को खरीदने उमड़ी।

Fri, 21 Nov 2025 02:31 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इस साल का फेस्टिव सीजन ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ लोगों के लिए भी यादगार रहा। एक तरफ जहां कंपनियों ने अपनी रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की। तो दूसरी तरफ, GST 2.0 ने लोगों के लिए कार खरीदना आसान बना दिया। सितंबर और अक्टूबर में खत्म हुए फेस्टिव सीजन में सबसे ज्यादा भीड़ 10 लाख रुपए से कम कीमत वाली कारों को खरीदने उमड़ी। कुल बिक्री में इसका लगभग 80% हिस्सा रहा। यानी 100 में से 80 लोगों ने इन्हीं कारों को खरीदा। अकेले 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच की कारों ने चार्ट पर अपना दबदबा बनाया। जबकि 5 लाख रुपए से कम कीमत वाली सस्ती कारों ने भी अपना बड़ा हिस्सा जोड़ा।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

इस साल जिस बात ने सबसे ज्यादा हलचल मचाई, वह GST स्लैब का रीस्ट्रक्चर रहा। छोटी कारों और कॉम्पैक्ट SUV के लिए टैक्स कम होने से इसका असर तुरंत दिखा। कीमतें इतनी कम हुईं कि खरीदार शोरूम में वापस आ गए और जिन मॉडलों पर GST का संशोधित 18% का बैंड लगा, उनकी डिमांड उम्मीद के मुताबिक बढ़ गई। इन कारों की बुकिंग लगभग आधी बढ़ गई।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Verna

Hyundai Verna

₹ 11.07 - 17.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Innova Crysta

Toyota Innova Crysta

₹ 19.99 - 26.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda City

Honda City

₹ 12.38 - 16.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.94 - 14.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW M2

BMW M2

₹ 1.03 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee

₹ 67.5 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

इस ट्रेंड से पता चला कि टैक्स में बदलाव सिर्प पॉलिसी में बदलाव नहीं था, बल्कि इसका सीधा मतलब रिटेल में मजबूती थी। नवरात्रि और दिवाली के दौरान डीलरशिप पर तेजी बनी रही। इंडस्ट्री में लोग मजाक कर रहे थे कि गाड़ियां इतनी तेजी से आ रही हैं कि स्टाफ पेपरवर्क भी नहीं कर पा रहा है और सियाम (SIAM) के नंबर भी इसी जोश में थे।

ये भी पढ़ें:आईक्यूब और चेतक के सामने नहीं टिक पाया ये ई-स्कूटर, कंपनी ने बंद किया प्रोडक्शन

सितंबर में लगभग 1.7 लाख यूनिट बिकने वाली सब 4-मीटर कारें और SUV एक महीने बाद 2.2 लाख का आंकड़ा पार कर गईं, जो पिछले साल के त्योहारों के आंकड़ों से ज्यादा हैं। एक बात और भी खास रही वो थी मेट्रो और ग्रामीण इलाकों में लगभग बराबर डिमांड का होना। हैरानी की बात नहीं है कि इस जबरदस्त उछाल से मारुति सुज़ुकी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। कंपनी ने बताया कि उसकी 5 लाख त्योहारों की बुकिंग में से आधी उसकी छोटी कारों की रेंज के लिए थीं।

GST में कटौती से पहले इन मॉडलों का योगदान 16.7% से बढ़कर नए स्लैब लागू होने के बाद 20.5% हो गया। शहर और ग्रामीण इलाकों के बाजारों में उनके एंट्री-लेवल और कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो की डिमांड 35% से ज्यादा बढ़ गई। फिर भी यह उत्साह सिर्फ बाजार के निचले हिस्से तक ही सीमित नहीं था। भारत के बड़े शहरों में 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच की कीमत वाली कारों की बिक्री में साल-दर-साल लगभग 26% की बढ़ोतरी हुई।

ये भी पढ़ें:मार्केट में धूम मचाने आया इस SUV का नया मॉडल, पहले से ज्यादा स्टाइलिश हो गई

इस बीच 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाले मॉडल्स में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। यह दिखाता है कि आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद एस्पिरेशनल प्रीमियम सेगमेंट हैरानी की बात है कि तेजी से बढ़ रहा है। 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की कारें, जो असल में इंडस्ट्री की रीढ हैं, उसमें 15% से 20% की रेंज में लगातार सालाना बढ़ोतरी देखी गई।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।