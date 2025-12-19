सिरोस, सोनेट, वेन्यू, काइलक, नेक्सन; इन 5 SUVs के बूट स्पेस के बारे में जानिए, ताकी ज्यादा सामान रख पाएं
देश के 4-मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कई मॉडल हैं। ये ऐसा सेगमेंट भी है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। इसमें कई पॉपुलर मॉडल जैसे किआ सिरोस, किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू, स्कोडा काइलक और टाटा नेक्सन समेत कई मॉडल शामिल हैं।
देश के 4-मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में कई मॉडल हैं। ये ऐसा सेगमेंट भी है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। इसमें कई पॉपुलर मॉडल जैसे किआ सिरोस, किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू, स्कोडा काइलक और टाटा नेक्सन समेत कई मॉडल शामिल हैं। इन SUVs में लग्जरी इंटीरियर और कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। हालांकि, कार खरीदने वाले कई लोगों को इस बात का पता नहीं होता कि इनमें कितने लीटर का बूट स्पेस है। हम यहां इन्ही 5 SUVs के बूट स्पेस के बारे में बता रहे हैं।
1. किआ सिरोस (Kia Syros)
390 लीटर बूट कैपेसिटी
किआ सिरोस में सभी कॉम्पैक्ट SUV में सबसे बड़ा बूट स्टोरेज दिया है। यह इस सेगमेंट में स्लाइडिंग सेकंड-रो सीटों वाली एकमात्र कार भी है, जो अपनी सबसे पीछे की स्थिति में भी 390-लीटर बूट में जगह देती है। साइड की रुकावटों के बावजूद, एक कम ऊंचाई वाला फ्लोर काफी जगह देता है, जिससे बड़े ट्रैवल बैग सीधे रखे जा सकते हैं। एक बूट लैंप और कुछ बैग हुक इस बूट की प्रैक्टिकैलिटी को बढ़ाते हैं। हालांकि, ऊंची लोडिंग लिप भारी सामान उठाते समय एक चुनौती बन सकती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kia Syros
₹ 9 - 17.8 लाख
Kia Sonet
₹ 7.3 - 14.09 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.55 - 12.8 लाख
Hyundai Venue
₹ 7.9 - 15.69 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.55 - 15.48 लाख
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
2. किआ सोनेट (Kia Sonet)
385 लीटर बूट कैपेसिटी
किआ सोनेट का बूट वेन्यू के बूट से थोड़ा बड़ा है, जिसकी कैपेसिटी 385 लीटर है। चौड़ा ओपनिंग बूट तक आसान पहुंच देता है, जबकि इसका ओवरऑल आकार और गहराई बिना किसी परेशानी के लंबे वीकेंड के सामान को रखने के लिए काफी है। यहां कुछ सुविधाओं में एक टाई-डाउन हुक और एक बूट लैंप शामिल हैं।
3. हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue)
375 लीटर बूट कैपेसिटी
हुंडई वेन्यू का 375-लीटर बूट महिंद्रा XUV 3XO के बूट से 80 लीटर ज्यादा है। वेन्यू के बूट में व्हील वेल्स से कम रुकावट आती है, जबकि गहरा फ्लोर यूज़र्स को लंबी चीजों को ज्यादा आसानी से स्टोर करने में मदद करता है। किराने का सामान लटकाने के लिए एक हुक और एक एंगल्ड बूट लाइट भी है। हालांकि, ऊंची लोडिंग लिप वेन्यू के बूट से भारी सामान निकालने को मुश्किल बना देती है।
4. स्कोडा काइलक (Skoda Kylaq)
360 लीटर बूट कैपेसिटी
स्कोडा काइलक का बूट अभी भी 360 लीटर का यूजेबल है। फ्लोर न तो बहुत गहरा है और न ही अव्यवहारिक रूप से उथला है, इसलिए काइलक के चौकोर आकार के बूट में सामान लोड करने का काम मुश्किल नहीं लगता। रोजाना इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए इसमें बूट लाइट और कुछ काम के बैग हुक दिए गए हैं। पार्सल ट्रे को रखने के लिए एक खास स्लॉट होने से इसकी प्रैक्टिकैलिटी और भी बढ़ जाती है।
5. टाटा नेक्सन (Tata Nexon)
करीब 350 लीटर बूट कैपेसिटी
टाटा नेक्सन की बूट कैपेसिटी पीछे की पार्सल ट्रे तक मापने पर लगभग 350 लीटर है। इस जगह के साथ, किराने का सामान टांगने के लिए कई हुक दिए गए हैं। साथ ही, 12-वोल्ट सॉकेट और बूट लाइट भी है। हालांकि, व्हील वेल्स की वजह से बड़ी चीज़ें चौड़ाई में फिट नहीं होंगी, जिससे इस बूट की प्रैक्टिकैलिटी कुछ हद तक सीमित हो जाती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।