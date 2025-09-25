वेन्यू पर ₹1.50 लाख, तो सोनेट पर ₹1.35 लाख; अब इन 5 कॉम्पैक्ट पेट्रोल कारों को खरीदने में सबसे ज्यादा फायदा

नए GST 2.0 ने कारों की इतना सस्ता कर दिया है कि ग्राहकों को पास अब ज्यादा बेहतर कार खरीदने का ऑप्शन आ गया है। यानी पहले जो कार 5 लाख में मिल रही थी, अब उस कीमत में बड़ी और बेहतर कार चुन सकते हैं। खास बात ये है कि नई टैक्स कटौती के बाद कुछ कंपनियों ने अपने चुनिंदा मॉडल को पहुत सस्ता कर दिया है।

नए GST 2.0 ने कारों की इतना सस्ता कर दिया है कि ग्राहकों को पास अब ज्यादा बेहतर कार खरीदने का ऑप्शन आ गया है। यानी पहले जो कार 5 लाख में मिल रही थी, अब उस कीमत में बड़ी और बेहतर कार चुन सकते हैं। खास बात ये है कि नई टैक्स कटौती के बाद कुछ कंपनियों ने अपने चुनिंदा मॉडल को पहुत सस्ता कर दिया है। इसमें मारुति, हुंडई, महिंद्रा और किआ के मॉडल शामिल हैं। हम यहां पर 5 पेट्रोल कॉम्पैक्ट कारों के बारे में बता रहे हैं, जिन पर सबसे ज्यादा टैक्स कटौती की गई है।

1. किआ सिरोस

1.50 लाख रुपए तक की छूट किआ साइरोस अपनी कैटेगीर में सबसे ज्यादा कीमत में कटौती की लिस्ट में टॉप पर है। इसके टर्बो-पेट्रोल HTX प्लस (O) वैरिएंट पर यह बड़ी कटौती सिरोस को एक बेहद आकर्षक ऑप्शन बनाती है, जो आकर्षक कीमत पर परफॉर्मेंस और फीचर्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देती है।

2. महिंद्रा 3XO

1.40 लाख रुपए तक की छूट महिंद्रा 3XO के AX7L वैरिएंट की कीमत में भी भारी कटौती हुई है। यह कटौती पेट्रोल 3XO को और भी अफॉर्डेबल ऑप्शन बनाती है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है और यह कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपने कॉम्पटीटर्स से बेहतर प्रतिस्पर्धा कर पाती है।

3. किआ सोनेट

1.35 लाख रुपए तक की छूट किआ सोनेट के पेट्रोल वैरिएंट की कीमतों में भी भारी कटौती हुई है। सबसे ज्यादा 1.35 लाख रुपए की छूट खास तौर पर टॉप-ऑफ-द-लाइन एक्स-लाइन DCT वैरिएंट पर दी गई है, जिससे इस कॉम्पैक्ट SUV का सबसे ज्यादा फीचर्स वाला वर्जन खरीदारों के लिए और भी आकर्षक हो गया है।

4. मारुति सुजुकी एस-प्रेसो

1.30 लाख रुपए तक की छूट एस-प्रेसो के LXI (O) CNG वैरिएंट की कीमत में कटौती के साथ यह और भी ज्यादा बजट-फ्रेंडली ऑप्शन बन गई है। यह कटौती एस-प्रेसो को बाजार में सबसे सस्ती कारों में से एक बनाती है, जो पहली बार कार खरीदने वालों और एक व्यावहारिक व अफॉर्डेबल शहरी कार की तलाश करने वालों को आकर्षित करती है।