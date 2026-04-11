नई EV पॉलिसी: रजिस्ट्रेशन में 100% छूट के बाद इतने में मिलेगी कॉमेट, पंच, नेक्सन, विंडसर; यहां जानिए
सरकार की इस नई EV पॉलिसी का फायदा इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले लोगों को अगले 4 साल यानी 31 मार्च, 2030 तक मिलेगा। ऐसे में यदि अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार खरीदी जाए तो उस पर कितना फायदा मिल सकता है, इस गणित को समझते हैं।
दिल्ली की नई ड्राफ्ट EV पॉलिसी से जुड़ी डिटेल सामने आ गई है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई ड्राफ्ट दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030 में दिल्ली में रजिस्टर्ड 30 लाख रुपए से ज्यादा एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानी जिन इलेक्ट्रिक कारों की एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपए से कम होगी, उन पर ये छूट दी जाएगी। ऐसे में यदि अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार खरीदी जाए तो उस पर कितना फायदा मिल सकता है, इस गणित को समझते हैं।
सरकार की इस नई EV पॉलिसी का फायदा इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले लोगों को अगले 4 साल यानी 31 मार्च, 2030 तक मिलेगा। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार ने अगले 30 दिनों के लिए इस ड्राफ्ट पॉलिसी पर जनता से फीडबैक और कमेंट भी मांगे हैं। यह पॉलिसी अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।
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MG Windsor EV
₹ 14 - 18.39 लाख
Kia Carens Clavis EV
₹ 17.99 - 24.99 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
VinFast VF6
₹ 16.49 - 18.29 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.49 लाख
Mahindra 3XO EV
₹ 13.89 - 15.46 लाख
1. MG कॉमेट EV पर फायदा
MG कॉमेट EV देश की सबसे सस्ती कार है। दिल्ली में इसके बेस वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 7,62,800 रुपए है। इस इलेक्ट्रिक कार पर रजिस्ट्रेशन और टैक्स के करीब 10,330 रुपए लगते हैं। वहीं, इंश्योरेंस के लगभग 33,720 रुपए लगते हैं। जबकि, अन्य चार्ज लगभग 700 रुपए के हैं। इस तरह इस कार की ऑनरोड कीमत 8,07,550 रुपए हो जाती है।
2. टाटा पंच EV पर फायदा
टाटा पंच भी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। दिल्ली में इसके बेस वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 9,69,000 रुपए है। इस इलेक्ट्रिक कार पर रजिस्ट्रेशन और टैक्स के करीब 11,000 रुपए लगते हैं। वहीं, इंश्योरेंस के लगभग 53,174 रुपए लगते हैं। जबकि, अन्य चार्ज लगभग 500 रुपए के हैं। इस तरह इस कार की ऑनरोड कीमत 10,33,674 रुपए हो जाती है।
3. टाटा नेक्सन EV पर फायदा
टाटा नेक्सन देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक SUV में से एक है। दिल्ली में इसके बेस वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 12,49,000 रुपए है। इस इलेक्ट्रिक कार पर रजिस्ट्रेशन और टैक्स के करीब 11,000 रुपए लगते हैं। वहीं, इंश्योरेंस के लगभग 60,456 रुपए लगते हैं। जबकि, अन्य चार्ज लगभग 12,990 रुपए के हैं। इस तरह इस कार की ऑनरोड कीमत 13,33,446 रुपए हो जाती है।
4. MG विंडसर EV पर फायदा
MG विंडसर EV देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक SUV है। दिल्ली में इसके बेस वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 14,09,800 रुपए है। इस इलेक्ट्रिक कार पर रजिस्ट्रेशन और टैक्स के करीब 12,000 रुपए लगते हैं। वहीं, इंश्योरेंस के लगभग 64,220 रुपए लगते हैं। जबकि, अन्य चार्ज लगभग 14,598 रुपए के हैं। इस तरह इस कार की ऑनरोड कीमत 15,00,618 रुपए हो जाती है।
5. टाटा हैरियर EV पर फायदा
टाटा के पोर्टफोलियो में हैरियर EV सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV है। दिल्ली में इसके बेस वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 21,49,000 रुपए है। इस इलेक्ट्रिक कार पर रजिस्ट्रेशन और टैक्स के करीब 11,000 रुपए लगते हैं। वहीं, इंश्योरेंस के लगभग 84,689 रुपए लगते हैं। जबकि, अन्य चार्ज लगभग 21,990 रुपए के हैं। इस तरह इस कार की ऑनरोड कीमत 22,66,679 रुपए हो जाती है।
दिल्ली की ड्राफ्ट EV पॉलिसी की डिटेल
ड्राफ्ट के मुताबिक, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030 इसी गति को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने में तेजी लाने, हवा की क्वालिटी में सुधार करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एक सहायक माहौल बनाने का काम करती है। यह पॉलिसी अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी। यह कदम ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026–2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की ओर बदलाव की प्रक्रिया को तेज करना है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार ने अगले 30 दिनों के लिए इस ड्राफ्ट पॉलिसी पर जनता से फीडबैक और कमेंट भी मांगे हैं।
नोट: खबर में दिखाई गईं सभी इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ली गई हैं। शहर के अलग-अलग शोरूम पर इनकी कीमतों में अंतर देखने को मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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