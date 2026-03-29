Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आ गई सस्ती इलेक्ट्रिक कार! 300 KM रेंज में सबको छोड़ा पीछे, दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV में शामिल

Mar 29, 2026 04:35 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

चीन में 2026 मॉडल वूलिंग होंगगुआंग मिनी ईवी (Wuling Hongguang Mini EV) लॉन्च हो चुकी है, जिसकी कीमत करीब 6.15 लाख रुपये से शुरू होकर 7.5 लाख रुपये तक जाती है। यह छोटी और किफायती इलेक्ट्रिक कार दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एंट्री-लेवल EVs में से एक रही है।

आ गई सस्ती इलेक्ट्रिक कार! 300 KM रेंज में सबको छोड़ा पीछे, दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV में शामिल

चीन में 2026 मॉडल वूलिंग होंगगुआंग मिनी ईवी (Wuling Hongguang Mini EV) लॉन्च हो चुकी है, जिसकी कीमत करीब 6.15 लाख रुपये से शुरू होकर 7.5 लाख रुपये तक जाती है। यह छोटी और किफायती इलेक्ट्रिक कार दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एंट्री-लेवल EVs में से एक रही है और भारत में मिलने वाली MG कॉमेट ईवी (MG Comet EV) से इसका गहरा कनेक्शन माना जाता है। यही वजह है कि इस नए मॉडल के अपडेट्स भारतीय बाजार में भी भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:Amaze और Tigor से छोटी डिग्गी, फिर भी मारुति डिजायर निकली 'स्पेस किंग'!

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
MINI Countryman E

MINI Countryman E

₹ 54.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 27.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 19.95 - 30.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.49 - 24.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

नई 2026 मिनी ईवी (Mini EV) को कंपनी ने पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की है। इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट होने के बावजूद काफी आकर्षक है, जिसमें गोल LED हेडलैंप, क्लोज्ड ग्रिल और बॉक्सी स्टाइल मिलता है।

कैसा है इंटीरियर?

इंटीरियर की बात करें तो इसमें नया 10.1 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो एप्पल कारप्ले (Apple CarPlay) और हुवाई HiCar (Huawei HiCar) जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें पेट मोड (Pet Mode), कैंपिंग मोड (Camping Mode) और रेन मोड (Rain Mode) जैसे खास फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे और ज्यादा यूजर-फ्रेंडली बनाते हैं।

ये भी पढ़ें:देश ही नहीं विदेशों में भी इस कार कंपनी का जलवा, एक्सपोर्ट में बनी नंबर-1

कार में दो बैटरी ऑप्शन

इस कार में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं—एक 205 किमी रेंज और दूसरा 301 किमी रेंज वाला। इसमें 30 kW की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो शहर में चलाने के लिए पर्याप्त पावर देती है। खास बात यह है कि यह कार सिर्फ 35 मिनट में 30% से 80% तक चार्ज हो सकती है, जिससे यह डेली यूज के लिए काफी सुविधाजनक बन जाती है।

एयरबैग, ESC और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर

साइज में छोटी होने के बावजूद इसमें 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं और पीछे की सीट फोल्ड करने पर अच्छा-खासा बूट स्पेस भी मिल जाता है। सेफ्टी के लिए इसमें एयरबैग, ESC और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:दुनिया भर में बढ़ी इस भारतीय कार की डिमांड, एक्सपोर्ट में 320% का उछाल

2026 Wuling Mini EV एक सस्ती, स्मार्ट और सिटी-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार है।अगर इसके फीचर्स भारत में MG Comet EV जैसे मॉडल्स में आते हैं, तो एंट्री-लेवल EV सेगमेंट और भी ज्यादा रोमांचक हो सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Electric Car Electric Vehicles

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।