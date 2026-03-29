आ गई सस्ती इलेक्ट्रिक कार! 300 KM रेंज में सबको छोड़ा पीछे, दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली EV में शामिल

Mar 29, 2026 04:35 pm IST

चीन में 2026 मॉडल वूलिंग होंगगुआंग मिनी ईवी (Wuling Hongguang Mini EV) लॉन्च हो चुकी है, जिसकी कीमत करीब 6.15 लाख रुपये से शुरू होकर 7.5 लाख रुपये तक जाती है। यह छोटी और किफायती इलेक्ट्रिक कार दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एंट्री-लेवल EVs में से एक रही है।

चीन में 2026 मॉडल वूलिंग होंगगुआंग मिनी ईवी (Wuling Hongguang Mini EV) लॉन्च हो चुकी है, जिसकी कीमत करीब 6.15 लाख रुपये से शुरू होकर 7.5 लाख रुपये तक जाती है। यह छोटी और किफायती इलेक्ट्रिक कार दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एंट्री-लेवल EVs में से एक रही है और भारत में मिलने वाली MG कॉमेट ईवी (MG Comet EV) से इसका गहरा कनेक्शन माना जाता है। यही वजह है कि इस नए मॉडल के अपडेट्स भारतीय बाजार में भी भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नई 2026 मिनी ईवी (Mini EV) को कंपनी ने पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की है। इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट होने के बावजूद काफी आकर्षक है, जिसमें गोल LED हेडलैंप, क्लोज्ड ग्रिल और बॉक्सी स्टाइल मिलता है।

कैसा है इंटीरियर?

इंटीरियर की बात करें तो इसमें नया 10.1 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो एप्पल कारप्ले (Apple CarPlay) और हुवाई HiCar (Huawei HiCar) जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें पेट मोड (Pet Mode), कैंपिंग मोड (Camping Mode) और रेन मोड (Rain Mode) जैसे खास फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे और ज्यादा यूजर-फ्रेंडली बनाते हैं।

कार में दो बैटरी ऑप्शन

इस कार में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं—एक 205 किमी रेंज और दूसरा 301 किमी रेंज वाला। इसमें 30 kW की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो शहर में चलाने के लिए पर्याप्त पावर देती है। खास बात यह है कि यह कार सिर्फ 35 मिनट में 30% से 80% तक चार्ज हो सकती है, जिससे यह डेली यूज के लिए काफी सुविधाजनक बन जाती है।

एयरबैग, ESC और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर

साइज में छोटी होने के बावजूद इसमें 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं और पीछे की सीट फोल्ड करने पर अच्छा-खासा बूट स्पेस भी मिल जाता है। सेफ्टी के लिए इसमें एयरबैग, ESC और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है।