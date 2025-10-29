इन 9 कारों में डीलर लगा रहे CNG किट, थोड़े सा खर्च और 1.20 लाख KM की वारंटी; यहां देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप: देश के अंदर CNG कारों की बढ़ती डिमांड को देखकर कई कंपनियां इस सेगमेंट में कूद पड़ी हैं। हालांकि, अभी भी इसमें मारुति सुजुकी सबसे बड़ी खिलाड़ी है। वहीं, टाटा मोटर्स और हुंडई भी सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रही है। ये तीनों कंपनियां अपनी कारों में फैक्ट्री फिटेड CNG किट लगाकर दे रही हैं।

देश के अंदर CNG कारों की बढ़ती डिमांड को देखकर कई कंपनियां इस सेगमेंट में कूद पड़ी हैं। हालांकि, अभी भी इसमें मारुति सुजुकी सबसे बड़ी खिलाड़ी है। वहीं, टाटा मोटर्स और हुंडई भी सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रही है। ये तीनों कंपनियां अपनी कारों में फैक्ट्री फिटेड CNG किट लगाकर दे रही हैं। जिससे ग्राहकों का भरोसा इन कारों को लेकर ज्यादा भी है। दूसरी तरफ, कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो इस सेगमेंट में डीलरएंड पर CNG किट लगाकर ग्राहकों को दे रही हैं। हम यहां पर ऐसी ही 9 कारों के बारे में बता रहे हैं।

1. होंडा CNG कार होंडा डीलरएंड पर अपनी जिन कारों में CNG किट लगाकर दे रही है, उसमें एलिवेट SUV और अमेज सेडान शामिल है। कंपनी की डीलरशिप पर एलिवेट में 99,000 रुपए में लोवाटो CNG किट लगा रही है। इस पर 3 साल या 1,20,000km की किट वारंटी भी शामिल है। यह किट एलिवेट के केवल V और VX जैसे चुनिंदा ट्रिम्स और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलती है। एलिवेट CNG की कीमत 13,05,000 से 14,70,000 रुपए तक हो जाती है।

कंपनी अपनी लग्जरी सेडान अमेज में भी डीलरशिप से ही CNG किट लगा रही है। यह भी लोवाटो के साथ मिलकर लगाई जा रही है, जिसकी कीमत 99,000 रुपए है। अमेज CNG भी सिर्फ MT वर्जन में और V और VX ट्रिम शामिल हैं। अमेज पेट्रोल का 1.2-लीटर फोर-सिलेंडर इंजन 90hp पावर देता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 5-स्पीड MT और CVT शामिल हैं। अमेज CNG की कीमतें 8,48,000 से 9,49,000 रुपए के बीच है।

2. सिट्रोन CNG कार सिट्रोन डीलर एयरक्रॉस के लिए 98,000 रुपए की लोवाटो CNG किट दे रहे हैं। इस पर 3 साल या 1,00,000km की वारंटी शामिल है। सिट्रोन एयरक्रॉस CNG की कीमत 5,78,000 से 8,21,000 रुपए तक हैं। इसे You और Plus ट्रिम लेवल में खरीद सकते हैं। CNG कन्वर्जन केवल मैनुअल गियरबॉक्स वाली कारों पर ही लागू होता है।

दूसरी तरफ, C3 में भी सिट्रोन डीलरशिप द्वारा दी जाने वाली लोवाटो CNG किट का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी कीमत 98,000 रुपए है। एयरक्रॉस की तरह, C3 के भी सिर्फ MT वर्जन ही CNG में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। सिट्रोन C3 में ग्राहक चार वैरिएंट में CNG ऑप्शन चुन सकते हैं। इसकी कीमत 5,78,000 से 8,21,000 रुपए के बीच है।

3. रेनो CNG कार काइगर 84,360 रुपए की मिंडा CNG कन्वर्जन किट के साथ उपलब्ध है, जो रेनो डीलरशिप द्वारा दी जाती है। CNG किट पर 3 साल या 1,00,000km की वारंटी मिलती है। काइगर CNG वैरिएंट की कीमत 6,60,660 से 9,21,360 रुपए के बीच है। काइगर CNG सिर्फ बेस 1.0-लीटर इंजन और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है।

रेनो ट्राइबर CNG की कीमत 6,60,660 से 8,75,560 रुपए के बीच है। इसमें मिंडा द्वारा बनाया गया वही कन्वर्जन किट लगाई है। काइगर की तरह ही वारंटी भी मिलती है। ट्राइबर के सभी ट्रिम लेवल कन्वर्जन के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन पावरट्रेन सिर्फ 1.0-लीटर इंजन और 5-स्पीड MT तक ही सीमित है। रेगुलर ट्राइबर में, यह थ्री-सिलेंडर इंजन 72hp और 96Nm का टॉर्क पैदा करता है।

रेनो क्विड को CNG किट के साथ खरीद सकते हैं। कन्वर्जन की कीमत 84,360 रुपए है, जिसका मतलब है कि क्विड CNG की कीमत 5,14,260 रुपए से 6,22,260 रुपए के बीच है। फ्रेंच ऑटोमेकर ने इस कन्वर्जन के लिए सभी ट्रिम उपलब्ध कराए हैं। इसलिए खरीदारों को रेगुलर क्विड के साथ मिलने वाले किसी भी फ़ीचर से समझौता नहीं करना पड़ेगा।

4. किआ कैरेंस CNG

अब कैरेंस को ऑफिशियल किआ डीलर्स द्वारा फिट की गई लवाटो CNG किट के साथ पेश किया जाता है। कन्वर्जन की कीमत 77,900 रुपए है। जिससे कैरेंस CNG की कीमत 10.99 लाख रुपए है। CNG वर्जन में सिर्फ प्रीमियम (O) ट्रिम उपलब्ध है। डीलर के अनुसार, कैरेंस CNG का पावर आउटपुट 95 से 100hp के बीच है। संदर्भ के लिए स्टैंडर्ड कैरेंस में 1.5-लीटर फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन 115hp पावर जेनरेट करता है। CNG वर्जन के साथ एकमात्र गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल है।