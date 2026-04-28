10 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदी CNG कार; स्विफ्ट, वैगनआर से ज्यादा बिकी ये 7-सीटर, बनी नंबर-1

Apr 28, 2026 05:56 pm IST

फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान इस सेगमेंट में कुल 10,14,709 कार बिकीं। खास बात ये है कि इस लिस्ट में 26 मॉडल शामिल हैं। इसमें से मारुति के 14 मॉडल शामिल हैं। जबकि, टाटा के 5, टोयोटा के 4 और हुंडई के 3 मॉडल शामिल है। वहीं, टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति के 7 मॉडल शामिल रहे।

देश के CNG सेगमेंट में मारुति सुजुकी का एक तरफा दबदबा देखने को मिलता है। इसकी बड़ी वजह कंपनी के पास सबसे बड़ा CNG पोर्टफोलियो और इनका दमदार माइलेज होना है। दरअसल, ये 35kmkg तक माइलेज देती हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान इस सेगमेंट में कुल 10,14,709 कार बिकीं। खास बात ये है कि इस लिस्ट में 26 मॉडल शामिल हैं। इसमें से मारुति के 14 मॉडल शामिल हैं। जबकि, टाटा के 5, टोयोटा के 4 और हुंडई के 3 मॉडल शामिल है। वहीं, टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति के 7 मॉडल शामिल रहे। इस लिस्ट को 7-सीटर अर्टिगा ने टॉप किया। जबकि, डिजाइन दूसरे नंबर पर रही। चलिए अब CNG कारों की सेल्स लिस्ट देखते हैं।

मॉडल वाइज CNG कार सेल्स FY2026 रैंक मॉडल सेल्स FY2026 कंट्रीब्यूशन % 1 मारुति सुजुकी अर्टिगा 1,45,480 14.30% 2 मारुति सुजुकी डिजायर 1,35,330 13.30% 3 मारुति सुजुकी वैगनआर 96,381 9.50% 4 मारुति सुजुकी ब्रेजा 71,329 7.00% 5 टाटा नेक्सन 69,168 6.80% 6 टाटा पंच 67,468 6.60% 7 मारुति सुजुकी ईको 66,675 6.60% 8 हुंडई ऑरा 62,612 6.20% 9 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 54,805 5.40% 10 मारुति सुजुकी विक्टोरिस 35,677 3.50% 11 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 30,357 3.00% 12 मारुति सुजुकी बलेनो 23,228 2.30% 13 मारुति सुजुकी XL6 20,962 2.10% 14 हुंडई एक्सटर 20,423 2.00% 15 टाटा टियागो 19,883 2.00% 16 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 17,370 1.70% 17 टोयोटा रुमियन 15,992 1.60% 18 हुंडई ग्रैंड i10 11,988 1.20% 19 टाटा अल्ट्रोज 10,663 1.10% 20 टोयोटा हाइराइडर 9,672 1.00% 21 टोयोटा ग्लैंजा 8,095 0.80% 22 मारुति सुजुकी ऑल्टो 7,369 0.70% 23 टोयोटा टैसर 5,742 0.60% 24 टाटा टियागो 4,907 0.50% 25 मारुति सुजुकी सेलेरियो 2,503 0.20% 26 मारुति सुजुकी एस-प्रेसो 630 0.10% टोटल 10,14,709

मॉडल वाइज CNG कार सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी अर्टिगा की FY2026 में 1,45,480 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 14.30% का रहा। मारुति सुजुकी डिजायर की FY2026 में 1,35,330 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 13.30% का रहा। मारुति सुजुकी वैगनआर की FY2026 में 96,381 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 9.50% का रहा। मारुति सुजुकी ब्रेजा की FY2026 में 71,329 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 7.00% का रहा। टाटा नेक्सन की FY2026 में 69,168 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 6.80% का रहा।

टाटा पंच की FY2026 में 67,468 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 6.60% का रहा। मारुति सुजुकी ईको की FY2026 में 66,675 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 6.60% का रहा। हुंडई ऑरा की FY2026 में 62,612 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 6.20% का रहा। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की FY2026 में 54,805 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 5.40% का रहा। मारुति सुजुकी विक्टोरिस की FY2026 में 35,677 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 3.50% का रहा। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की FY2026 में 30,357 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 3.00% का रहा।

मारुति सुजुकी बलेनो की FY2026 में 23,228 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.30% का रहा। मारुति सुजुकी XL6 की FY2026 में 20,962 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.10% का रहा। हुंडई एक्सटर की FY2026 में 20,423 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.00% का रहा। टाटा टियागो की FY2026 में 19,883 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.00% का रहा। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की FY2026 में 17,370 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 1.70% का रहा।

टोयोटा रुमियन की FY2026 में 15,992 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 1.60% का रहा। हुंडई ग्रैंड i10 की FY2026 में 11,988 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 1.20% का रहा। टाटा अल्ट्रोज की FY2026 में 10,663 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 1.10% का रहा। टोयोटा हाइराइडर की FY2026 में 9,672 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 1.00% का रहा। टोयोटा ग्लैंजा की FY2026 में 8,095 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 0.80% का रहा।