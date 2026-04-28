10 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदी CNG कार; स्विफ्ट, वैगनआर से ज्यादा बिकी ये 7-सीटर, बनी नंबर-1
फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान इस सेगमेंट में कुल 10,14,709 कार बिकीं। खास बात ये है कि इस लिस्ट में 26 मॉडल शामिल हैं। इसमें से मारुति के 14 मॉडल शामिल हैं। जबकि, टाटा के 5, टोयोटा के 4 और हुंडई के 3 मॉडल शामिल है। वहीं, टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति के 7 मॉडल शामिल रहे।
देश के CNG सेगमेंट में मारुति सुजुकी का एक तरफा दबदबा देखने को मिलता है। इसकी बड़ी वजह कंपनी के पास सबसे बड़ा CNG पोर्टफोलियो और इनका दमदार माइलेज होना है। दरअसल, ये 35kmkg तक माइलेज देती हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान इस सेगमेंट में कुल 10,14,709 कार बिकीं। खास बात ये है कि इस लिस्ट में 26 मॉडल शामिल हैं। इसमें से मारुति के 14 मॉडल शामिल हैं। जबकि, टाटा के 5, टोयोटा के 4 और हुंडई के 3 मॉडल शामिल है। वहीं, टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति के 7 मॉडल शामिल रहे। इस लिस्ट को 7-सीटर अर्टिगा ने टॉप किया। जबकि, डिजाइन दूसरे नंबर पर रही। चलिए अब CNG कारों की सेल्स लिस्ट देखते हैं।
|मॉडल वाइज CNG कार सेल्स FY2026
|रैंक
|मॉडल
|सेल्स FY2026
|कंट्रीब्यूशन %
|1
|मारुति सुजुकी अर्टिगा
|1,45,480
|14.30%
|2
|मारुति सुजुकी डिजायर
|1,35,330
|13.30%
|3
|मारुति सुजुकी वैगनआर
|96,381
|9.50%
|4
|मारुति सुजुकी ब्रेजा
|71,329
|7.00%
|5
|टाटा नेक्सन
|69,168
|6.80%
|6
|टाटा पंच
|67,468
|6.60%
|7
|मारुति सुजुकी ईको
|66,675
|6.60%
|8
|हुंडई ऑरा
|62,612
|6.20%
|9
|मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
|54,805
|5.40%
|10
|मारुति सुजुकी विक्टोरिस
|35,677
|3.50%
|11
|मारुति सुजुकी स्विफ्ट
|30,357
|3.00%
|12
|मारुति सुजुकी बलेनो
|23,228
|2.30%
|13
|मारुति सुजुकी XL6
|20,962
|2.10%
|14
|हुंडई एक्सटर
|20,423
|2.00%
|15
|टाटा टियागो
|19,883
|2.00%
|16
|मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
|17,370
|1.70%
|17
|टोयोटा रुमियन
|15,992
|1.60%
|18
|हुंडई ग्रैंड i10
|11,988
|1.20%
|19
|टाटा अल्ट्रोज
|10,663
|1.10%
|20
|टोयोटा हाइराइडर
|9,672
|1.00%
|21
|टोयोटा ग्लैंजा
|8,095
|0.80%
|22
|मारुति सुजुकी ऑल्टो
|7,369
|0.70%
|23
|टोयोटा टैसर
|5,742
|0.60%
|24
|टाटा टियागो
|4,907
|0.50%
|25
|मारुति सुजुकी सेलेरियो
|2,503
|0.20%
|26
|मारुति सुजुकी एस-प्रेसो
|630
|0.10%
|टोटल
|10,14,709
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Tiago
₹ 4.57 - 7.82 लाख
MG Astor
₹ 9.79 - 15.5 लाख
MG Gloster
₹ 41.07 - 46.24 लाख
Rolls-Royce Phantom
₹ 8.99 - 29.2 करोड़
BMW X4
₹ 96.2 लाख
Mercedes-Benz A-Class Limousine
₹ 46.05 - 48.55 लाख
मॉडल वाइज CNG कार सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी अर्टिगा की FY2026 में 1,45,480 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 14.30% का रहा। मारुति सुजुकी डिजायर की FY2026 में 1,35,330 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 13.30% का रहा। मारुति सुजुकी वैगनआर की FY2026 में 96,381 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 9.50% का रहा। मारुति सुजुकी ब्रेजा की FY2026 में 71,329 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 7.00% का रहा। टाटा नेक्सन की FY2026 में 69,168 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 6.80% का रहा।
टाटा पंच की FY2026 में 67,468 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 6.60% का रहा। मारुति सुजुकी ईको की FY2026 में 66,675 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 6.60% का रहा। हुंडई ऑरा की FY2026 में 62,612 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 6.20% का रहा। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की FY2026 में 54,805 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 5.40% का रहा। मारुति सुजुकी विक्टोरिस की FY2026 में 35,677 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 3.50% का रहा। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की FY2026 में 30,357 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 3.00% का रहा।
मारुति सुजुकी बलेनो की FY2026 में 23,228 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.30% का रहा। मारुति सुजुकी XL6 की FY2026 में 20,962 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.10% का रहा। हुंडई एक्सटर की FY2026 में 20,423 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.00% का रहा। टाटा टियागो की FY2026 में 19,883 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 2.00% का रहा। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की FY2026 में 17,370 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 1.70% का रहा।
टोयोटा रुमियन की FY2026 में 15,992 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 1.60% का रहा। हुंडई ग्रैंड i10 की FY2026 में 11,988 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 1.20% का रहा। टाटा अल्ट्रोज की FY2026 में 10,663 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 1.10% का रहा। टोयोटा हाइराइडर की FY2026 में 9,672 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 1.00% का रहा। टोयोटा ग्लैंजा की FY2026 में 8,095 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 0.80% का रहा।
मारुति सुजुकी ऑल्टो की FY2026 में 7,369 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 0.70% का रहा। टोयोटा टैसर की FY2026 में 5,742 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 0.60% का रहा। टाटा टियागो की FY2026 में 4,907 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 0.50% का रहा। मारुति सुजुकी सेलेरियो की FY2026 में 2,503 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 0.20% का रहा। मारुति सुजुकी एस-प्रेसो की FY2026 में 630 यूनिट बिकीं और इसका कंट्रीब्यूशन 0.10% का रहा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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