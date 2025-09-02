cm yogis uttar pradesh is running no helmet no fuel campaign from 1 to 30 september अब पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वालों को नहीं मिलेगा तेल; सितंबर में चलाई जा रही मुहिम, Auto Hindi News - Hindustan
cm yogis uttar pradesh is running no helmet no fuel campaign from 1 to 30 september

अब पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वालों को नहीं मिलेगा तेल; सितंबर में चलाई जा रही मुहिम

उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि 1 से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में “नो हेलमेट, नो फ्यूल” मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वालों को फ्यूल नहीं मिलेगा।

Ashutosh Kumar Tue, 2 Sep 2025 06:13 PM
उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि 1 से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में “नो हेलमेट, नो फ्यूल” मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वालों को फ्यूल नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह किसी को सजा देने की पहल नहीं है। यह लोगों को ट्रैफिक नियमों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का तरीका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने साफ किया कि इस अभियान का मकसद सड़क हादसों को कम करना और हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देना है।

क्या कहा सीएम योगी ने

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस कैंपेन का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं बल्कि लोगों में राइडिंग डिसिप्लिन और सेफ्टी की जागरूकता पैदा करना है। वहीं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने लोगों से अपील की कि वे तेज रफ्तार से बचें, ट्रैफिक नियम मानें और अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

जिला मजिस्ट्रेट करेंगे देखरेख

यह मुहिम पूरे यूपी में जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में चल रही है। पेट्रोल पंपों पर इसकी निगरानी फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट करेगा। जबकि पब्लिक तक संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की होगी। आंकड़ों की बात करें तो साल 2023 में यूपी में 44,534 सड़क हादसे हुए थे जो 2022 के मुकाबले ज्यादा हैं। सरकार उम्मीद कर रही है कि इस पहल से हादसों की संख्या कम होगी और बाइक सवार ज्यादा जिम्मेदारी से हेलमेट पहनकर चलेंगे।

