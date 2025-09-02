अब पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वालों को नहीं मिलेगा तेल; सितंबर में चलाई जा रही मुहिम

उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि 1 से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में “नो हेलमेट, नो फ्यूल” मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वालों को फ्यूल नहीं मिलेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि 1 से 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में “नो हेलमेट, नो फ्यूल” मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वालों को फ्यूल नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह किसी को सजा देने की पहल नहीं है। यह लोगों को ट्रैफिक नियमों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का तरीका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने साफ किया कि इस अभियान का मकसद सड़क हादसों को कम करना और हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देना है।

क्या कहा सीएम योगी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस कैंपेन का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं बल्कि लोगों में राइडिंग डिसिप्लिन और सेफ्टी की जागरूकता पैदा करना है। वहीं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने लोगों से अपील की कि वे तेज रफ्तार से बचें, ट्रैफिक नियम मानें और अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।