भीड़ से अलग दिखने का मौका! येज्दी ला रही है अपनी सबसे खास 'Roadster', टीजर हुई जारी; इस दिन होगी लॉन्च

क्लासिक लीजेंड्स (Classic Legends) एक बार फिर मार्केट में हलचल पैदा करने के लिए तैयार है। कंपनी ने अपनी मशहूर बाइक येज्दी रोडस्टर (Yezdi Roadster) के एक नए वैरिएंट का टीजर जारी किया है।

क्लासिक लीजेंड्स (Classic Legends) एक बार फिर मार्केट में हलचल पैदा करने के लिए तैयार है। कंपनी ने अपनी मशहूर बाइक येज्दी रोडस्टर (Yezdi Roadster) के एक नए वैरिएंट का टीजर जारी किया है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई इस धुंधली तस्वीर के साथ एक दिलचस्प कैप्शन दिया गया है, "यह रेड मून (Red Moon), परछाइयों में कुछ इंतजार कर रहा है।" खास बात यह है कि इसकी लॉन्चिंग की तारीख 3 मार्च, 2026 रखी गई है। इस दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है और चांद का रंग हल्का लाल दिखाई देगा। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

कुछ ऐसी हो सकती है डिजाइन

टीजर इमेज पर नजर डालें तो इसमें बाइक का अगला हिस्सा थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है। इसमें फ्यूल टैंक के साइड एक्सटेंशन, गैटर्स के साथ फ्रंट फोर्क और LED साइड इंडिकेटर्स साफ नजर आ रहे हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार, बाइक के मैकेनिज्म या बेसिक डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद कम है। माना जा रहा है कि यह 'रेड मून' कॉन्सेप्ट पर आधारित एक स्पेशल एडिशन या लिमिटेड-रन मॉडल होगा।

इतनी है मौजूदा बाइक की कीमत

वर्तमान में येज्दी रोडस्टर अपने क्लासिक 1970 के दशक वाले रेट्रो लुक के लिए जानी जाती है। इसमें गोल LED हेडलैंप, टियरड्रॉप शेप वाला फ्यूल टैंक, हटाने योग्य (removable) पीछे की सीट और टूरिंग वाइजर जैसे फीचर्स मिलते हैं। फिलहाल यह बाइक शार्कस्किन ब्लू, स्मोक ग्रे, ब्लड रश मरून जैसे पांच शानदार रंगों में उपलब्ध है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.93 लाख रुपये से लेकर 2.08 लाख रुपये के बीच है।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव

पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। नई रोडस्टर में भी वही दमदार 334cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलेगा जो 29.6bhp की पावर और 29.9Nm का टॉर्क जनरेट करता है। स्मूथ राइडिंग के लिए इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच दिया गया है। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल-चैनल ABS के साथ आगे और पीछे डिस्क ब्रेक मिलते हैं।

