परफॉर्मेंस वही, अंदाज नया! Yezdi Roadster के नए स्पेशल एडिशन ने बढ़ाई एक्साइटमेंट; जानिए कितनी बदलेगी बाइक

Feb 15, 2026 06:10 pm IST

क्लासिक लेजेंड्स ने येज्दी रोडस्टर का एक नया टीजर रिलीज किया है। इसके बाद से बाइक लवर्स में चर्चा शुरू हो गई है। कंपनी इस नए वर्जन को 3 मार्च को लॉन्च करने वाली है। टीजर देखकर इतना तो साफ है कि यह कोई मामूली अपडेट नहीं, बल्कि एक खास एडिशन होने वाला है, जिसे “ब्लड मून एडिशन” कहा जा सकता है। टीजर में एक राइडर काले रंग का फुल-फेस हेलमेट पहने दिखता है, जिसकी वाइजर पर लाल रंग का चांद नजर आ रहा है। साथ में लिखा है- “ये सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं, एक इशारा है।” बस इसी लाइन ने लोगों की एक्साइटमेंट डबल कर दी है।

परफॉर्मेंस में नहीं होगा कोई बदलाव कंपनी ने अभी तक कंपनी ने साफ-साफ कुछ नहीं बताया है। हालांकि, जानकारों की मानें तो इस नए एडिशन में इंजन या परफॉर्मेंस से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। यानी बाइक चलाने का फील वही पुराना और भरोसेमंद रहेगा। असली खेल इस बार लुक और स्टाइल का है। उम्मीद है कि ब्लड मून एडिशन में एकदम नया और यूनिक पेंट स्कीम देखने को मिलेगा, जो इसे बाकी रोडस्टर से अलग बनाएगा। हो सकता है कुछ एक्सक्लूसिव एक्सेसरीज भी मिलें, ताकि बाइक सड़क पर दूर से ही अलग नजर आए।

हाल ही में हुई है अपडेट बता दें कि येज्दी रोडस्टर को हाल ही में अगस्त 2025 में अपडेट किया गया था। तब बाइक में नया रियर फेंडर, आरामदायक राइड के लिए बदला हुआ हैंडलबार और बेहतर लाइटिंग दी गई थी। डिजाइन की बात करें तो रोडस्टर आज भी अपने क्लासिक अंदाज पर कायम है। गोल LED हेडलाइट, टीयरड्रॉप शेप का फ्यूल टैंक और हटाई जा सकने वाली पीछे की सीट इसे रेट्रो फील देती है। लंबी राइड के लिए टूरिंग वाइज़र और क्रैश गार्ड जैसे फीचर्स भी पहले से मौजूद हैं।