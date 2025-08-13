भारत में इस कार कंपनी की हालत पतली! इसके पास 5 मॉडल फिर भी सेल मात्र 494 यूनिट, 1 का तो खाता भी नहीं खुला

जुलाई 2025 में सिट्रोएन (Citroen) की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले महीने कंपनी की सिर्फ 494 यूनिट सेल हुईं, जबकि वर्तमान में कंपनी के पास 5 मॉडल हैं। आइए इसकी बिक्री रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

फ्रेंच ऑटोमेकर सिट्रोएन (Citroen) के लिए जुलाई 2025 का महीना उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। कंपनी ने भारत में सिर्फ 494 यूनिट्स बेचीं, जो ब्रांड के लिए एक बड़ी गिरावट मानी जा रही है। कंपनी के कुछ मॉडल तो ऐसे भी थे, जिनका पिछले महीने जुलाई 2025 में खाता तक नहीं खुला। पिछले महीने सबसे ज्यादा बिक्री सिट्रोएन C3 (Citroen C3) की हुई थी। जुलाई 2025 में सिट्रोएन C3 की 179 यूनिट सेल हुई थीं। आइए कंपनी के अन्य मॉडलों की बिक्री पर नजर डालते हैं।

जुलाई 2025 में मॉडल-वाइज बिक्री जुलाई 2025 महीने में सिट्रोएन (Citroen) के अलग-अलग मॉडलों की बिक्री नीचे चार्ट में दी गई है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं।

मॉडल जुलाई 2025 C3 179 बेसाल्ट कूपे 178 eC3 70 C3 एयरक्रॉस 67 C5 एयरक्रॉस 0 कुल मासिक बिक्री 494

पिछले 6 महीनों में सिट्रोएन की बिक्री हाल के महीनों में सिट्रोएन (Citroen) की बिक्री लगातार उतार-चढ़ाव देख रही है। C3 और बेसाल्ट कूपे (Basalt Coupe) जैसे मॉडल शुरुआती लॉन्च के समय चर्चा में रहे, लेकिन लंबे समय तक बिक्री का ग्राफ ऊंचा बनाए रखने में कंपनी सफल नहीं हो पाई। आइए कंपनी के अन्य मॉडलों की पिछले 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

अन्य मॉडलों की पिछले 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट मॉडल फरवरी 2025 मार्च 2025 अप्रैल 2025 मई 2025 जून 2025 जुलाई 2025 C3 110 120 110 110 248 179 बेसाल्ट कूपे 37 100 66 95 214 178 eC3 77 118 109 60 99 70 C3 एयरक्रॉस 43 69 0 66 49 67 C5 एयरक्रॉस 1 0 54 2 0 0 कुल मासिक बिक्री 268 407 339 333 610 494

गिरावट के पीछे की वजहें गिरावट के पीछे की सबसे बड़ी वजह तगड़ा कॉम्पिटीशन है। कंपनी को मारुति (Maruti), टाटा (Tata), हुंडई (Hyundai) और महिंद्रा (Mahindra) जैसे ब्रांड्स से कड़ी टक्कर मिल रही है।

इसके अलावा कंपनी का देश भर में सीमित डीलर नेटवर्क है। बड़े शहरों से बाहर सिट्रोएन (Citroen) की पहुंच अभी भी सीमित है। इसके साथ ही लोगों में ब्रांड अवेयरनेस की कमी भी है। जी हां, क्योंकि भारतीय बाजार में सिट्रोएन (Citroen) का नाम अब भी नया है।

आगे की रणनीति सिट्रोएन (Citroen) को भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नए और अधिक किफायती मॉडल्स, लोकलाइज्ड प्रोडक्शन और आक्रामक मार्केटिंग की जरूरत होगी। साथ ही EV सेगमेंट में eC3 के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइस पोजिशनिंग पर काम करना होगा।