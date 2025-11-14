5 कार बेचने वाली इस कंपनी ने लूटी महफिल, अक्टूबर में दोगुना कार बेचीं; इस मॉडल पर फिदा हुए ग्राहक

संक्षेप: सिट्रोन इंडिया की अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 5 मॉडल बेच रही है। इसमें हैचबैक, SUV से लेकर एक इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल है। सिट्रोन के लिए अक्टूबर शानदार सेल्स आंकड़ों के साथ खत्म हुआ है। दरअसल, पिछल महीने कंपनी ने कुल 1,426 गाड़ियां बेचीं।

सिट्रोन इंडिया की अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 5 मॉडल बेच रही है। इसमें हैचबैक, SUV से लेकर एक इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल है। सिट्रोन के लिए अक्टूबर शानदार सेल्स आंकड़ों के साथ खत्म हुआ है। दरअसल, पिछल महीने कंपनी ने कुल 1,426 गाड़ियां बेचीं। ये उसका इस साल का सबसे शानदार प्रदर्शन भी है। कंपनी ने सितंबर की तुलना में दोगुना सेल्स दर्ज की है। बता दें कि कंपनी के पोर्टफोलियो में C3, बेसाल्ट कूपे, C3 एयरक्रॉस, eC3 और C5 एयरक्रॉस शामिल हैं। चलिए इन सभी कारों की पिछले 3 महीने की सेल्स पर एक नजर डालते हैं।

सिट्रोन इंडिया के सभी मॉडल की पिछले 3 महीने की सेल्स की बात करें तो C3 की अक्टूबर में 897 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर में इसकी 448 यूनिट और अगस्त में 322 यूनिट बिकी थीं। बेसाल्ट कूपे की अक्टूबर में 217 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर में इसकी 210 यूनिट और अगस्त में 7 यूनिट बिकी थीं। C3 एयरक्रॉस की अक्टूबर में 227 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर में इसकी 59 यूनिट और अगस्त में 45 यूनिट बिकी थीं। eC3 की अक्टूबर में 83 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर में इसकी 17 यूनिट और अगस्त में 29 यूनिट बिकी थीं। C5 एयरक्रॉस की अक्टूबर में 2 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर में इसकी 0 यूनिट और अगस्त में 0 यूनिट बिकी थीं।