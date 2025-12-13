Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
भारत में 5 मॉडल बेच रही ये कंपनी, लेकिन 100 में से 70 लोग सिर्फ इस कार को खरीद रहे; कीमत सिर्फ ₹4.80 लाख

सिट्रोन इंडिया की नवंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 5 मॉडल बेच रही है। उसके लिए हर बार की तरह C3 सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। कंपनी की 100 में से करीब 70 लोग C3 को खरीद रहे हैं। इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 4.80 लाख रुपए है।

Dec 13, 2025 12:41 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
सिट्रोन इंडिया की नवंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 5 मॉडल बेच रही है। उसके लिए हर बार की तरह C3 सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। कंपनी की 100 में से करीब 70 लोग C3 को खरीद रहे हैं। इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 4.80 लाख रुपए है। हालांकि, अक्टूबर की तुलना में कंपनी की मंथली सेल्स गिर गई। दरअसल, कंपनी ने अक्टूबर में कुल 1,426 यूनिट बेची थीं, जो नंवबर में घटकर 1,224 यूनिट हो गईं। कंपनी के लिए C5 एयरक्रॉस का खाता एक बार फिर नहीं खुला। कंपनी के पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक मॉडल eC3 भी शामिल है। चलिए एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप पर नजर डालते हैं।

सिट्रोन मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025
मॉडलनवंबर 2025अक्टूबर 2025
C3861897
बेसाल्ट कूपे139217
C3 एयरक्रॉस208227
eC31683
C5 एयरक्रॉस02
टोटल1,2241,426
सिट्रोन इंडिया के मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो C3 की नवंबर 2025 में 861 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 897 यूनिट बिकी थीं। बेसाल्ट कूपे की नवंबर 2025 में 139 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 217 यूनिट बिकी थीं। C3 एयरक्रॉस की नवंबर 2025 में 208 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 227 यूनिट बिकी थीं। eC3 की नवंबर 2025 में 16 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 83 यूनिट बिकी थीं। C5 एयरक्रॉस की नवंबर 2025 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 2 यूनिट बिकी थीं।

सिट्रोन C3 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस हैचबैक में C3 एयरक्रॉस और बेसाल्ट कूप SUV की तरह 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर से जोड़ा जाएगा। इसमें दो 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन बरकरार हैं। नैचुरली एस्पिरेटेड में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 80 बीएचपी और 115 एनएम का आउटपुट है। दूसरी ओर, 1.2-लीटर टर्बो दो पावर आउटपुट और दो गियरबॉक्स के साथ आएगा। 6-स्पीड मैनुअल 108 बीएचपी और 190 एनएम का उत्पादन करता है जबकि नया ऑटोमैटिक वर्जन 108 बीएचपी पंप करेगा लेकिन 205 एनएम का उच्च टॉर्क आउटपुट देगा।

सिट्रोन C3 के फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग मिलेंगे। जबकि LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, सेंटर कंसोल से डोर एरिया में रिपोजिशन किए गए पावर विंडो स्विच, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर को शामिल किया गया है।

सिट्रोन C3 की लंबाई 3981mm, चौड़ाई 1733mm और ऊंचाई 1604mm है। इसका व्हीलबेस 2540mm है। वहीं, इसके टायर का साइज 195/65 R15 है। इस कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैक्स को स्टैंडर्ड कर दिया गया है। भारतीय बााजर में सिट्रोन C3 का सीधा मुकाबला मारुति स्विफ्ट, मारुति वैगनआर, हुंडई i10 निओस, टाटा टियागो जैसे मॉडल से होता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

