भारत में 5 मॉडल बेच रही ये कंपनी, लेकिन 100 में से 70 लोग सिर्फ इस कार को खरीद रहे; कीमत सिर्फ ₹4.80 लाख

सिट्रोन इंडिया की नवंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 5 मॉडल बेच रही है। उसके लिए हर बार की तरह C3 सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। कंपनी की 100 में से करीब 70 लोग C3 को खरीद रहे हैं। इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 4.80 लाख रुपए है। हालांकि, अक्टूबर की तुलना में कंपनी की मंथली सेल्स गिर गई। दरअसल, कंपनी ने अक्टूबर में कुल 1,426 यूनिट बेची थीं, जो नंवबर में घटकर 1,224 यूनिट हो गईं। कंपनी के लिए C5 एयरक्रॉस का खाता एक बार फिर नहीं खुला। कंपनी के पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक मॉडल eC3 भी शामिल है। चलिए एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप पर नजर डालते हैं।

सिट्रोन मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025 मॉडल नवंबर 2025 अक्टूबर 2025 C3 861 897 बेसाल्ट कूपे 139 217 C3 एयरक्रॉस 208 227 eC3 16 83 C5 एयरक्रॉस 0 2 टोटल 1,224 1,426

सिट्रोन इंडिया के मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो C3 की नवंबर 2025 में 861 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 897 यूनिट बिकी थीं। बेसाल्ट कूपे की नवंबर 2025 में 139 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 217 यूनिट बिकी थीं। C3 एयरक्रॉस की नवंबर 2025 में 208 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 227 यूनिट बिकी थीं। eC3 की नवंबर 2025 में 16 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 83 यूनिट बिकी थीं। C5 एयरक्रॉस की नवंबर 2025 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 2 यूनिट बिकी थीं।

सिट्रोन C3 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इस हैचबैक में C3 एयरक्रॉस और बेसाल्ट कूप SUV की तरह 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर से जोड़ा जाएगा। इसमें दो 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन बरकरार हैं। नैचुरली एस्पिरेटेड में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 80 बीएचपी और 115 एनएम का आउटपुट है। दूसरी ओर, 1.2-लीटर टर्बो दो पावर आउटपुट और दो गियरबॉक्स के साथ आएगा। 6-स्पीड मैनुअल 108 बीएचपी और 190 एनएम का उत्पादन करता है जबकि नया ऑटोमैटिक वर्जन 108 बीएचपी पंप करेगा लेकिन 205 एनएम का उच्च टॉर्क आउटपुट देगा।

सिट्रोन C3 के फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग मिलेंगे। जबकि LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, सेंटर कंसोल से डोर एरिया में रिपोजिशन किए गए पावर विंडो स्विच, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर को शामिल किया गया है।