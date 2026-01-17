100 में से 75 लोग इस कंपनी की सिर्फ ये एक कार खरीद रहे, कीमत भी सिर्फ 4.95 लाख रुपए
सिट्रोन इंडिया ने अपनी भारतीय बाजार की दिसंबर सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी के लिए पिछला महीने ठीक-ठीक आंकड़ों के साथ खत्म हुआ। दरअसल, कंपनी ने पिछले महीने 1,190 यूनिट बेचीं। ये पिछले 3 महीने के दौरान उसकी तीसरी सबसे बड़ी सेल भी है। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर C3 ने शानदार सेल्स दर्ज की। ये लगातार तीसरे महीने 800 से ज्यादा यूनिट बेचने में कामयाब रही। कंपनी की कुल सेल में C3 की हिस्सेदारी करीब 75% की है। इसकी कीमत भी 4.95 लाख रुपए से शुरू है। चलिए सिट्रोन के मॉडल वाइज पिछले 6 महीने का सेल्स डेटा देखते हैं।
|सिट्रोन इंडिया मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप (आखिरी 6 महीने)
|मॉडल
|जुलाई
|अगस्त
|सितंबर
|अक्टूबर
|नवंबर
|दिसंबर
|C3
|179
|322
|448
|897
|861
|886
|बेसाल्ट कूपे
|178
|7
|210
|217
|139
|104
|C3 एयरक्रॉस
|67
|45
|59
|227
|208
|167
|eC3
|70
|29
|17
|83
|16
|32
|C5 एयरक्रॉस
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|टोटल
|494
|403
|734
|1,426
|1,224
|1,190
सिट्रोन इंडिया के मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो C3 की जुलाई में 179 यूनिट, अगस्त में 322 यूनिट, सिंतबर में 448 यूनिट, अक्टबूर में 897 यूनिट, नवंबर में 861 यूनिट और दिसंबर में 886 यूनिट बिकीं। बेसाल्ट कूपे की जुलाई में 178 यूनिट, अगस्त में 7 यूनिट, सिंतबर में 210 यूनिट, अक्टबूर में 217 यूनिट, नवंबर में 139 यूनिट और दिसंबर में 104 यूनिट बिकीं। C3 एयरक्रॉस की जुलाई में 67 यूनिट, अगस्त में 45 यूनिट, सिंतबर में 59 यूनिट, अक्टबूर में 227 यूनिट, नवंबर में 208 यूनिट और दिसंबर में 167 यूनिट बिकीं।
eC3 की जुलाई में 70 यूनिट, अगस्त में 29 यूनिट, सिंतबर में 17 यूनिट, अक्टबूर में 83 यूनिट, नवंबर में 16 यूनिट और दिसंबर में 32 यूनिट बिकीं। C5 एयरक्रॉस की जुलाई में 0 यूनिट, अगस्त में 0 यूनिट, सिंतबर में 0 यूनिट, अक्टबूर में 2 यूनिट, नवंबर में 0 यूनिट और दिसंबर में 1 यूनिट बिकीं। इस तरह कंपनी ने जुलाई में कुल 494 यूनिट, अगस्त में 403 यूनिट, सितंबर में 734 यूनिट, अक्टूबर में 1,426 यूनिट, नवंबर में 1,224 यूनिट और दिसंबर में 1,190 यूनिट बिकीं।
