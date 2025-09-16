भारत में 5 कार बेचने वाली कंपनी की बिक्री 403 यूनिट पर सिमटी, इस कार को 322 तो एक को 00 ग्राहक मिले

सिट्रोन इंडिया ने अपनी अगस्त 2025 सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी को कुल बिक्री 403 यूनिट पर ही सिमट गई। उसे पिछले दो महीने के आधार पर भी गिरावट का सामना करना पड़ा। कहने को कंपनी के पोर्टफोलियो 5 मॉडल शामिल हैं।

सिट्रोन इंडिया ने अपनी अगस्त 2025 सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी को कुल बिक्री 403 यूनिट पर ही सिमट गई। उसे पिछले दो महीने के आधार पर भी गिरावट का सामना करना पड़ा। कहने को कंपनी के पोर्टफोलियो 5 मॉडल शामिल हैं। इसमें सस्ती हैचबैक से लेकर प्रीमियम SUV और इलेक्ट्रिक कार तक हैं। कंपनी के लिए हर बार की तरह C3 सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसके पास कंपनी की कुल सेल का 80% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा। चलिए सिट्रोन की पिछले 3 महीने की सेल्स रिपोर्ट देखते हैं।

सिट्रोन कार सेल्स ब्रेकअप 2025 (जून से अगस्त) मॉडल अगस्त जुलाई जून C3 322 179 248 बेसाल्ट कूप 7 178 214 eC3 29 70 99 C3 एयरक्रॉस 45 67 49 C5 एयरक्रॉस 0 0 0 टोटल 403 494 610

सिट्रोन की पिछले 3 महीने की सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो C3 की अगस्त में 322 यूनिट बिकीं। जुलाई में इसकी 179 यूनिट बिकी थीं। जबकि जून में ये आंकड़ा 248 यूनिट का था। बेसाल्ट कूप की अगस्त में 7 यूनिट बिकीं। जुलाई में इसकी 178 यूनिट बिकी थीं। जबकि जून में ये आंकड़ा 214 यूनिट का था। eC3 की अगस्त में 29 यूनिट बिकीं। जुलाई में इसकी 70 यूनिट बिकी थीं। जबकि जून में ये आंकड़ा 99 यूनिट का था। C3 एयरक्रॉस की अगस्त में 45 यूनिट बिकीं। जुलाई में इसकी 67 यूनिट बिकी थीं। जबकि जून में ये आंकड़ा 49 यूनिट का था। C5 एयरक्रॉस की जून, जुलाई और अगस्त में 00 यूनिट बिकीं।