भारत में एक नई छोटी कार, SUV और MPV लॉन्च करने की तैयारी कर रही सिट्रोएन, जानिए क्या है प्लान

दिग्गज फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रॉएन भारतीय मार्केट में अपनी गाड़ियों की रेंज बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले समय में एक छोटी कार, एक नई SUV और एक MPV लॉन्च करेगी।

दिग्गज फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रॉएन भारतीय मार्केट में अपनी गाड़ियों की रेंज बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले समय में एक छोटी कार, एक नई SUV और एक MPV लॉन्च करेगी। इन गाड़ियों के जरिए कंपनी उन सेगमेंट में भी एंट्री करेगी, जहां फिलहाल उसका कोई मॉडल मौजूद नहीं है। यह लॉन्चिंग स्टेलेंटिस के नए प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत अगले तीन साल में जीप और सिट्रॉएन मिलकर 12 नई या अपडेटेड गाड़ियां पेश करेंगी। इनमें 7 बिल्कुल नए मॉडल होंगे। जबकि 5 मौजूदा गाड़ियों के अपडेटेड वर्जन होंगे। इस प्लान के तहत पहली गाड़ी अप्रैल से जून, 2027 के बीच लॉन्च हो सकती है।

सिट्रॉएन की नई छोटी कार सिट्रॉएन एक नई A-सेगमेंट कार लाने की तैयारी कर रही है। यह कंपनी की मौजूदा C3 से छोटी होगी। इसे शहर में रोजाना इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इस कार में इलेक्ट्रिक पावरट्रेन मिलने की भी संभावना है। हालांकि, कंपनी ने अभी कंफर्म नहीं किया है। अगर इसका इलेक्ट्रिक मॉडल आता है तो मार्केट में इसका मुकाबला MG Comet EV और Tata Tiago EV जैसी गाड़ियों से हो सकता है। फिलहाल इसके नाम, फीचर्स और कीमत की जानकारी सामने नहीं आई है।

नई SUV और MPV भी होंगी लॉन्च सिट्रॉएन एक नई C-सेगमेंट SUV भी लाएगी। इसके डिजाइन, इंजन और फीचर्स को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा, कंपनी D-सेगमेंट में एक नई MPV भी पेश करेगी। हालांकि, यह 7-सीटर होगी या इसमें कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कंपनी ने यह भी नहीं बताया है कि इन दोनों गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक इंजन का ऑप्शन मिलेगा।

12 नई गाड़ियां लाएगा स्टेलेंटिस इन नई गाड़ियों को मार्केट में उतारने के लिए स्टेलेंटिस अगले तीन साल में करीब 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करेगा। इसके साथ भारत में कंपनी का कुल निवेश 2030 तक करीब 15,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। इस प्लान के तहत सिट्रॉएन 7 नई या अपडेटेड गाड़ियां लाएगी। जबकि जीप के खाते में 5 गाड़ियां होंगी। कंपनी भारत में बनने वाली गाड़ियों में स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले पार्ट्स का इस्तेमाल बढ़ाकर 90 पर्सेंट तक पहुंचाना चाहती है।