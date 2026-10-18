भारत में एक नई छोटी कार, SUV और MPV लॉन्च करने की तैयारी कर रही सिट्रोएन, जानिए क्या है प्लान
दिग्गज फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रॉएन भारतीय मार्केट में अपनी गाड़ियों की रेंज बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले समय में एक छोटी कार, एक नई SUV और एक MPV लॉन्च करेगी।
दिग्गज फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रॉएन भारतीय मार्केट में अपनी गाड़ियों की रेंज बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले समय में एक छोटी कार, एक नई SUV और एक MPV लॉन्च करेगी। इन गाड़ियों के जरिए कंपनी उन सेगमेंट में भी एंट्री करेगी, जहां फिलहाल उसका कोई मॉडल मौजूद नहीं है। यह लॉन्चिंग स्टेलेंटिस के नए प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत अगले तीन साल में जीप और सिट्रॉएन मिलकर 12 नई या अपडेटेड गाड़ियां पेश करेंगी। इनमें 7 बिल्कुल नए मॉडल होंगे। जबकि 5 मौजूदा गाड़ियों के अपडेटेड वर्जन होंगे। इस प्लान के तहत पहली गाड़ी अप्रैल से जून, 2027 के बीच लॉन्च हो सकती है।
सिट्रॉएन की नई छोटी कार
सिट्रॉएन एक नई A-सेगमेंट कार लाने की तैयारी कर रही है। यह कंपनी की मौजूदा C3 से छोटी होगी। इसे शहर में रोजाना इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इस कार में इलेक्ट्रिक पावरट्रेन मिलने की भी संभावना है। हालांकि, कंपनी ने अभी कंफर्म नहीं किया है। अगर इसका इलेक्ट्रिक मॉडल आता है तो मार्केट में इसका मुकाबला MG Comet EV और Tata Tiago EV जैसी गाड़ियों से हो सकता है। फिलहाल इसके नाम, फीचर्स और कीमत की जानकारी सामने नहीं आई है।
नई SUV और MPV भी होंगी लॉन्च
सिट्रॉएन एक नई C-सेगमेंट SUV भी लाएगी। इसके डिजाइन, इंजन और फीचर्स को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा, कंपनी D-सेगमेंट में एक नई MPV भी पेश करेगी। हालांकि, यह 7-सीटर होगी या इसमें कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कंपनी ने यह भी नहीं बताया है कि इन दोनों गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक इंजन का ऑप्शन मिलेगा।
12 नई गाड़ियां लाएगा स्टेलेंटिस
इन नई गाड़ियों को मार्केट में उतारने के लिए स्टेलेंटिस अगले तीन साल में करीब 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करेगा। इसके साथ भारत में कंपनी का कुल निवेश 2030 तक करीब 15,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। इस प्लान के तहत सिट्रॉएन 7 नई या अपडेटेड गाड़ियां लाएगी। जबकि जीप के खाते में 5 गाड़ियां होंगी। कंपनी भारत में बनने वाली गाड़ियों में स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले पार्ट्स का इस्तेमाल बढ़ाकर 90 पर्सेंट तक पहुंचाना चाहती है।
छोटे शहरों में भी बढ़ेगा नेटवर्क
सिट्रॉएन और जीप अपनी गाड़ियों की बिक्री और सर्विस के लिए नेटवर्क भी बढ़ाएंगी। इसके लिए कंपनी अपने Brand House रिटेल मॉडल का विस्तार छोटे शहरों तक करेगी। इससे ग्राहकों को गाड़ियां खरीदने और उनकी सर्विस कराने में आसानी हो सकती है। कंपनी का मकसद गाड़ियों की कीमत और रखरखाव का खर्च कम रखकर ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचना है। हालांकि, तीनों नई गाड़ियों के नाम, फीचर्स, कीमत और लॉन्च की अलग-अलग तारीखों का खुलासा अभी नहीं किया गया है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें