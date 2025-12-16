लोगों को लगता था बंद होगी ये कार कंपनी, लेकिन 3 गुना सेल हासिल कर बंद की सबकी बोलती; ₹4.80 लाख के इस मॉडल पर टूटी भीड़

संक्षेप: Q4 2025 में सिट्रोएन (Citroen) ने जबरदस्त वापसी की है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की बिक्री में Q3 2025 के मुकाबले 3 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय बाजार कंपनी का C3 मॉडल बेस्ट सेलिंग बन गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

फ्रेंच कार निर्माता सिट्रोएन (Citroën) ने भारत में अपनी मौजूदगी को मजबूत करते हुए Q4 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की बिक्री Q3 2025 के मुकाबले तीन गुना (3x) तक बढ़ गई है, जो साफ संकेत देता है कि सिट्रोएन (Citroën) की इंडिया-फर्स्ट (India-first) रणनीति अब जमीन पर असर दिखाने लगी है। भारतीय बाजार के ग्राहक सिट्रोएन के C3 मॉडल के पीछे पड़े हुए हैं, जिसकी कीमत भारतीय बाजार में मात्र 4.80 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। ये मॉडल वर्तमान में कंपनी का बेस्ट सेलिंग मॉडल है, जिसने नवंबर 2025 में 861 यूनिट की सेल हासिल की थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत बना ग्रोथ का बड़ा आधार

सिट्रोएन (Citroën) ने इस तेज बढ़त का श्रेय इंडियन प्रोडक्ट, डीलर्स और सर्विस नेटवर्क और देश के एक्सपोर्ट हब को दिया है। कैलेंडर ईयर 2025 में कंपनी का एक्सपोर्ट शेयर 18.8% तक पहुंच गया है, जिसमें अफ्रीका और ASEAN देशों की अहम भूमिका रही है।

सिट्रोएन की पिछले 6 महीने की बिक्री

मॉडल जून 2025 जुलाई 2025 अगस्त 2025 सितंबर 2025 अक्टूबर 2025 नवंबर 2025 C3 248 179 322 448 897 861 बेसाल्ट 214 178 7 210 217 139 C3 एयरक्रॉस 49 67 45 59 227 208 eC3 99 70 29 17 83 16 C5 एयरक्रॉस 0 0 0 0 2 0 टोटल सेल 610 494 403 734 1,426 1,224



सिट्रोएन 2.0 रणनीति लाई नई रफ्तार

कंपनी की सिट्रोएन 2.0 (Citroën 2.0) – शिफ्ट इन-टू द न्यू (Shift Into The New) रणनीति के तहत नए और अपडेटेड मॉडल्स पेश किए गए हैं, जिनमें C3X, Aircross X, Basalt X जैसे मॉडल शामिल हैं। इन मॉडलों में ज्यादा लोकलाइजेशन, बेहतर फीचर पैकेज और भारतीय ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन देखने को मिलती है। खास बात यह है कि बेसाल्ट X (Basalt X) के साथ पेश की गई Cara AI टेक्नोलॉजी को भी ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

CEO ने क्या कहा?

शैलेश हजेला (CEO एंड MD, Stellantis India) ने कहा कि सिट्रोएन 2.0 रणनीति भारत में कंपनी के लिए स्थिर और टिकाऊ ग्रोथ पाथ बना रही है। उनके मुताबिक, Q4 में बिक्री Q3 के मुकाबले 3 गुना बढ़ी है। 2025 में स्टेलांटिस इंडिया (Stellantis India) के 18.8% एक्सपोर्ट ग्रोथ में सिट्रोएन का बड़ा योगदान रहा है। बेसाल्ट (Basalt) को 2026 से ग्लोबल एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में शामिल किया जाएगा।

भारत बनेगा सिट्रोएन (Citroën) का ग्लोबल हब