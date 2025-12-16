Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Citroen Posts 3x Growth in Q4 2025, Eyes India Ops Expansion, check all details
लोगों को लगता था बंद होगी ये कार कंपनी, लेकिन 3 गुना सेल हासिल कर बंद की सबकी बोलती; ₹4.80 लाख के इस मॉडल पर टूटी भीड़

लोगों को लगता था बंद होगी ये कार कंपनी, लेकिन 3 गुना सेल हासिल कर बंद की सबकी बोलती; ₹4.80 लाख के इस मॉडल पर टूटी भीड़

संक्षेप:

Q4 2025 में सिट्रोएन (Citroen) ने जबरदस्त वापसी की है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की बिक्री में Q3 2025 के मुकाबले 3 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय बाजार कंपनी का C3 मॉडल बेस्ट सेलिंग बन गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 16, 2025 03:25 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

फ्रेंच कार निर्माता सिट्रोएन (Citroën) ने भारत में अपनी मौजूदगी को मजबूत करते हुए Q4 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की बिक्री Q3 2025 के मुकाबले तीन गुना (3x) तक बढ़ गई है, जो साफ संकेत देता है कि सिट्रोएन (Citroën) की इंडिया-फर्स्ट (India-first) रणनीति अब जमीन पर असर दिखाने लगी है। भारतीय बाजार के ग्राहक सिट्रोएन के C3 मॉडल के पीछे पड़े हुए हैं, जिसकी कीमत भारतीय बाजार में मात्र 4.80 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। ये मॉडल वर्तमान में कंपनी का बेस्ट सेलिंग मॉडल है, जिसने नवंबर 2025 में 861 यूनिट की सेल हासिल की थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Hyundai i20 N Line
Hyundai i20 N Line
₹ 9.99 - 12.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:फ्रोंक्स-बलेनो की तरह सुपरहिट हुईं ये 2 SUVs, मार्केट में इन 4 कारों का हल्लाबोल

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Citroen C3X

Citroen C3X

₹ 7.91 - 9.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen C3

Citroen C3

₹ 5.25 - 10.36 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 5.62 - 10.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Leapmotor T03

Leapmotor T03

₹ 8 - 12 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

भारत बना ग्रोथ का बड़ा आधार

सिट्रोएन (Citroën) ने इस तेज बढ़त का श्रेय इंडियन प्रोडक्ट, डीलर्स और सर्विस नेटवर्क और देश के एक्सपोर्ट हब को दिया है। कैलेंडर ईयर 2025 में कंपनी का एक्सपोर्ट शेयर 18.8% तक पहुंच गया है, जिसमें अफ्रीका और ASEAN देशों की अहम भूमिका रही है।

सिट्रोएन की पिछले 6 महीने की बिक्री

मॉडलजून 2025जुलाई 2025अगस्त 2025सितंबर 2025अक्टूबर 2025नवंबर 2025
C3 248179322448897861
बेसाल्ट2141787210217139
C3 एयरक्रॉस49674559227208
eC3997029178316
C5 एयरक्रॉस000020
टोटल सेल6104944037341,4261,224


सिट्रोएन 2.0 रणनीति लाई नई रफ्तार

कंपनी की सिट्रोएन 2.0 (Citroën 2.0) – शिफ्ट इन-टू द न्यू (Shift Into The New) रणनीति के तहत नए और अपडेटेड मॉडल्स पेश किए गए हैं, जिनमें C3X, Aircross X, Basalt X जैसे मॉडल शामिल हैं। इन मॉडलों में ज्यादा लोकलाइजेशन, बेहतर फीचर पैकेज और भारतीय ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन देखने को मिलती है। खास बात यह है कि बेसाल्ट X (Basalt X) के साथ पेश की गई Cara AI टेक्नोलॉजी को भी ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

CEO ने क्या कहा?

शैलेश हजेला (CEO एंड MD, Stellantis India) ने कहा कि सिट्रोएन 2.0 रणनीति भारत में कंपनी के लिए स्थिर और टिकाऊ ग्रोथ पाथ बना रही है। उनके मुताबिक, Q4 में बिक्री Q3 के मुकाबले 3 गुना बढ़ी है। 2025 में स्टेलांटिस इंडिया (Stellantis India) के 18.8% एक्सपोर्ट ग्रोथ में सिट्रोएन का बड़ा योगदान रहा है। बेसाल्ट (Basalt) को 2026 से ग्लोबल एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में शामिल किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:वाह! आज से सिर्फ ₹4.98 लाख से मिलेगी मारुति सुजुकी वैगनआर, देखें नई कीमतें

भारत बनेगा सिट्रोएन (Citroën) का ग्लोबल हब

कंपनी का मानना है कि भारत अब सिर्फ एक बिक्री बाजार नहीं, बल्कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए एक कोर पिलर बनता जा रहा है। आने वाले समय में EVs और एक्सपोर्ट पर फोकस बढ़ाकर सिट्रोएन (Citroën) भारत में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Citroen

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।