सिट्रोन का ड्राइव रेंज और फ्लीट एश्योर्ड ओनरशिप प्रोग्राम लॉन्च; C3, eC3, एयरक्रॉस, बेसाल्ट पर मिलेगा फायदा

सिट्रोन इंडिया के पोर्टफोलियो में कई मॉडल शामिल हैं। हालांकि, कंपनी की सेल्स के आंकड़े बहुत बेहतर नहीं है। कहने को कंपनी ICE मॉडल के साथ इलेक्ट्रिक कार भी भारत में बेच रही है। साथ ही, उसके पास देश की सबसे सस्ती कूप SUV भी है। ऐसे में कंपनी ने अब आम खरीदारों को छोड़कर व्यवसायों और टैक्सी, राइड-हेलिंग कंपनियों और कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर जैसी मोबिलिटी सर्विसेज के लिए कुछ नया पेश किया है। कंपनी ने फ्लीट एश्योर्ड नामक एक स्पेशल सपोर्ट पैकेज के साथ कारों की एक नई 'ड्राइव' रेंज पेश की है।

ड्राइव रेंज मूल रूप से सिट्रोन की मौजूदा कारों की रेंज है, लेकिन इन्हें विशेष रूप से हैवी ड्यूटी कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया है। ये कारें ज्यादा माइलेज और लगातार चलने के लिए डिजाइन की गई हैं। इन कारों पर 'ड्राइव' बैज होगा, जिससे इन्हें फ्लीट-फोकस्ड वर्जन के रूप में पहचानना आसान हो जाएगा।

ये कारें कई फ्यूल ऑप्शन में उपलब्ध होंगी 1. इलेक्ट्रिक मॉडल

2. CNG मॉडल (सरकार द्वारा अप्रूव किट के साथ)

3. पेट्रोल मॉडल (E20 मानकों वाले इंजन के साथ)

फ्लीट एश्योर्ड क्या है?

नई कारों के साथ, सिट्रोन ने फ्लीट एश्योर्ड भी लॉन्च किया है, जो उन व्यवसायों के लिए एक स्पेशल केयर प्रोग्राम की तरह है जो अपनी कारों का थोक में उपयोग करते हैं। इसके पीछे कंपनी की सोच है कि कारों को ज्यादा चलाते रहें और वर्कशॉप में कम खड़े रहें। इसमें कुछ लाभ भी शामिल किए गए हैं।

> एक्स्ट्रा लॉन्ग वारंटी: 5 साल / 3 लाख किमी तक

> फास्ट सर्विस: सेम डे मेंटेनेंस, बड़े बेड़े के ग्राहकों के लिए रात्रिकालीन वर्कशॉप

> डेडिकेटेड सपोर्ट: प्राथमिकता वाले पुर्जों की सप्लाई, सिंगल-पॉइंट संपर्क और फाइनेंस एवं बीमा में सहायता

> एकस्ट्रा सुविधाएं: फ्री हेल्थ चेक, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी की स्थिति रिपोर्ट और ड्राइवर प्रशिक्षण कार्यक्रम