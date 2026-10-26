थोड़ा कर लीजिए इंतजार! भारतीय मार्केट में 5 धांसू मॉडल लाने जा रही सिट्रोएन, जानिए कब होंगे लॉन्च
भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सिट्रोएन (Citroen) आने वाले सालों में कई नई गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत सिट्रोएन 2030 तक भारतीय मार्केट में 5 नई गाड़ियां उतार सकती है।
भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सिट्रोएन (Citroen) आने वाले सालों में कई नई गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की पैरेंट कंपनी Stellantis भारत में Jeep और Citroen ब्रांड पर करीब 4,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। इसी के तहत सिट्रोएन 2030 तक भारतीय मार्केट में 5 नई गाड़ियां उतार सकती है। न्यूज वेबसाइट cartoq के अनुसार, इनमें तीन बिल्कुल नए मॉडल होंगे। जबकि दो मौजूदा गाड़ियों को नए अपडेट के साथ पेश किया जाएगा। आइए जानते हैं कंपनी की आने वाली इन 5 मोस्ट-अवेटेड गाड़ियों की संभावित डिटेल्स के बारे में विस्तार से।
Citroen A-SUV
सिट्रोएन भारतीय मार्केट में एक नई छोटी SUV लाने की तैयारी कर रही है। यह कंपनी की सबसे सस्ती SUV बन सकती है। इसकी कीमत C3 हैचबैक के आसपास रखी जा सकती है। इस गाड़ी के जरिए कंपनी उन ग्राहकों को टारगेट करेगी, जो कम बजट में SUV खरीदना चाहते हैं। इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो-पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिल सकते हैं। इसके अलावा, ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कंपनी इसका CNG मॉडल भी ला सकती है।
Citroen C-SUV
छोटी एसयूवी के बाद सिट्रोएन एक नई C-सेगमेंट SUV भी ला सकती है। यह कंपनी की मौजूदा C3 Aircross और Basalt से ऊपर रखी जाएगी। इस गाड़ी के आने से कंपनी को बड़ी SUV पसंद करने वाले ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। यह SUV भारत में सिट्रोएन की सबसे महंगी C5 Aircross की जगह भी ले सकती है। हालांकि, इसके इंजन, फीचर और लॉन्च की तारीख को लेकर अभी कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है।
Citroen D-MPV
सिट्रोएन भारतीय मार्केट में MPV सेगमेंट में भी कदम रखने की तैयारी कर रही है। कंपनी एक नई D-सेगमेंट MPV ला सकती है, जो भारत में उसका सबसे महंगा मॉडल बन सकता है। इसका मुकाबला टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस जैसी गाड़ियों से होने की उम्मीद है। सिट्रोएन की गाड़ियां अपने आरामदायक सफर के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में कंपनी अपनी नई MPV में भी इसी खासियत पर जोर दे सकती है।
पहला बड़ा अपडेट
तीन नई गाड़ियों के अलावा सिट्रोएन अपनी मौजूदा गाड़ियों में से एक को बड़े अपडेट के साथ पेश कर सकती है। कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि किस मॉडल को नया रूप मिलेगा। फिलहाल भारत में कंपनी C3, eC3, C3 Aircross और Basalt बेचती है।
दूसरा बड़ा अपडेट
सिट्रोएन अपनी दूसरी मौजूदा गाड़ी को भी बड़े अपडेट के साथ पेश कर सकती है। इसमें डिजाइन और फीचर से जुड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी अपनी कुछ गाड़ियों में फैक्ट्री से ही CNG का ऑप्शन देने पर भी विचार कर सकती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें