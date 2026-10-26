थोड़ा कर लीजिए इंतजार! भारतीय मार्केट में 5 धांसू मॉडल लाने जा रही सिट्रोएन, जानिए कब होंगे लॉन्च

भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सिट्रोएन (Citroen) आने वाले सालों में कई नई गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत सिट्रोएन 2030 तक भारतीय मार्केट में 5 नई गाड़ियां उतार सकती है।

भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सिट्रोएन (Citroen) आने वाले सालों में कई नई गाड़ियां लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की पैरेंट कंपनी Stellantis भारत में Jeep और Citroen ब्रांड पर करीब 4,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। इसी के तहत सिट्रोएन 2030 तक भारतीय मार्केट में 5 नई गाड़ियां उतार सकती है। न्यूज वेबसाइट cartoq के अनुसार, इनमें तीन बिल्कुल नए मॉडल होंगे। जबकि दो मौजूदा गाड़ियों को नए अपडेट के साथ पेश किया जाएगा। आइए जानते हैं कंपनी की आने वाली इन 5 मोस्ट-अवेटेड गाड़ियों की संभावित डिटेल्स के बारे में विस्तार से।

Citroen A-SUV सिट्रोएन भारतीय मार्केट में एक नई छोटी SUV लाने की तैयारी कर रही है। यह कंपनी की सबसे सस्ती SUV बन सकती है। इसकी कीमत C3 हैचबैक के आसपास रखी जा सकती है। इस गाड़ी के जरिए कंपनी उन ग्राहकों को टारगेट करेगी, जो कम बजट में SUV खरीदना चाहते हैं। इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो-पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिल सकते हैं। इसके अलावा, ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कंपनी इसका CNG मॉडल भी ला सकती है।

Citroen C-SUV छोटी एसयूवी के बाद सिट्रोएन एक नई C-सेगमेंट SUV भी ला सकती है। यह कंपनी की मौजूदा C3 Aircross और Basalt से ऊपर रखी जाएगी। इस गाड़ी के आने से कंपनी को बड़ी SUV पसंद करने वाले ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। यह SUV भारत में सिट्रोएन की सबसे महंगी C5 Aircross की जगह भी ले सकती है। हालांकि, इसके इंजन, फीचर और लॉन्च की तारीख को लेकर अभी कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है।

Citroen D-MPV सिट्रोएन भारतीय मार्केट में MPV सेगमेंट में भी कदम रखने की तैयारी कर रही है। कंपनी एक नई D-सेगमेंट MPV ला सकती है, जो भारत में उसका सबसे महंगा मॉडल बन सकता है। इसका मुकाबला टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस जैसी गाड़ियों से होने की उम्मीद है। सिट्रोएन की गाड़ियां अपने आरामदायक सफर के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में कंपनी अपनी नई MPV में भी इसी खासियत पर जोर दे सकती है।

पहला बड़ा अपडेट तीन नई गाड़ियों के अलावा सिट्रोएन अपनी मौजूदा गाड़ियों में से एक को बड़े अपडेट के साथ पेश कर सकती है। कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि किस मॉडल को नया रूप मिलेगा। फिलहाल भारत में कंपनी C3, eC3, C3 Aircross और Basalt बेचती है।