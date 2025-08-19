इस ई-कार को जुलाई में मिले मात्र 70 ग्राहक, तो कंपनी ने दिया बंपर डिस्काउंट; अभी लेने वाले काफी फायदे में रहेंगे
अगस्त 2025 में सिट्रोएन eC3 (Citroen eC3) पर धमाकेदार ऑफर मिल रहा है। कंपनी इस महीने ईवी पर 40,000 रुपये तक का बेनिफिट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।
अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये अगस्त आपके लिए बेस्ट मौका लेकर आया है। फ्रेंच कारमेकर सिट्रोएन (Citroen) अपनी इलेक्ट्रिक हैचबैक eC3 पर जबरदस्त ऑफर दे रही है। कंपनी इस ईवी पर 40,000 रुपये तक का डिस्काउंद दे रही है। आइए जरा विस्तार से इस डिस्काउंट ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Citroen eC3
₹ 12.76 - 13.56 लाख
Tata Tiago EV
₹ 7.99 - 11.14 लाख
MG Comet EV
₹ 7.5 - 10 लाख
Leapmotor C10
₹ 13 - 18 लाख
Tata Punch EV
₹ 9.99 - 14.29 लाख
Tata Tigor EV
₹ 12.49 - 13.75 लाख
ऑफर की डिटेल्स
इस इलेक्ट्रिक कार पर कुल 40,000 रुपये तक बचत हो रही है। इसमें एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट्स शामिल हैं। ये ऑफर सिर्फ MY23 B2C वैरिएंट (VIN25) पर लागू है।
अगस्त 2025 में सिट्रोएन eC3 पर ऑफर
|मॉडल
|ऑफर
|सिट्रोएन eC3
|40,000
|सिट्रोएन C3
|1.10 लाख
|सिट्रोएन एयरक्रॉस
|1.15 लाख
|सिट्रोएन बेसाल्ट
|2.80 लाख
कुल मिलाकर सिट्रोएन eC3 (Citroen eC3) पर इस महीने आपको न सिर्फ ग्रीन टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होने का मौका मिल रहा है, बल्कि इसके साथ ही 40,000 की शानदार बचत का मौका भी मिल रहा है।
सिट्रोएन eC3 क्यों खरीदें?
सिट्रोएन eC3 (Citroen eC3) इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में स्टाइलिश और कीमत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये इलेक्ट्रिक कार एक बार चार्ज करने पर बढ़िया ड्राइविंग रेंज ऑफर करती है। इसमें कई स्मार्ट फीचर्स और आरामदायक राइडिंग देखने को मिलती है। इसमें पेट्रोल-डीजल की झंझट से छुटकारा और कम रनिंग कॉस्ट मिलती है।
कब तक मिलेगा ये ऑफर?
ये लिमिटेड-टाइम ऑफर सिर्फ अगस्त 2025 तक ही वैलिड हैं। यानी अगर आप EV लेने का सोच रहे हैं, तो ये एक स्मार्ट और क्लीन ड्राइव की तरफ शिफ्ट होने का सही समय है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।