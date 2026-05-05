भूल जाओ ₹4.95 लाख की पुरानी कीमत, अब इस कार को खरीदने के लिए ₹4000 ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे

सिट्रोन ने C3X के Live, Live CNG और Live (O) वैरिएंट की कीमतों में इजाफा किया है। 4,000 रुपए बढ़ने के बाद इन वैरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमतें 4.99 लाख रुपए, 4.99 लाख रुपए और 5.53 लाख रुपए हो गई हैं। खास बात यह है कि सिट्रोन ने C3X रेंज के बाकी सभी वैरिएंट की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं।

सिट्रोन इंडिया देश के अंदर सबसे सस्ती कारों के लिए जानी जाती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में कुल 5 मॉडल शामिल हैं। जिसमें C3X, eC3, बेसाल्ट X, एयरक्रॉस X और C5 एयरक्रॉस X शामिल हैं। हालांकि, अब कंपनी ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा शुरू कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने अपनी C3X कार की कीमतों को बढ़ा दिया है। इस कार के कुछ खास वैरिएंट की कीमतों में 4,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि कंपनी एयरक्रॉस X और बेसाल्ट X की कीमतें पहले ही बढ़ा चुकी है।

सिट्रोन ने C3X के Live, Live CNG और Live (O) वैरिएंट की कीमतों में इजाफा किया है। 4,000 रुपए बढ़ने के बाद इन वैरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमतें 4.99 लाख रुपए, 4.99 लाख रुपए और 5.53 लाख रुपए हो गई हैं। खास बात यह है कि सिट्रोन ने C3X रेंज के बाकी सभी वैरिएंट की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। इस मॉडल की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपए से 8.77 लाख रुपए के बीच हैं।

सिट्रोन C3X के टॉप फीचर्स

C3X में स्टैंडर्ड C3 के मुकाबले 15 नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें प्रॉक्सी-सेंस पैसिव एंट्री एंड पुश स्टार्ट, की-लेस एंट्री और स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल + स्पीड लिमिटर, 6 एयरबैग, HALO 360 डिग्री कैमरा सिस्टम, LED विजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs और LED फॉग लैम्प्स मिलते हैं। इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्राएड ऑटो और ट्रॉपिकलाइज्ड ऑटोमैटिक AC जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें 315-लीटर का बूट स्पेस और रियर USB टाइप-C चार्जिंग सिस्टम मिलता है। भारत में इसका मुकाबला, निसान मैग्नाइट, टाटा पंच, हुंडई एक्सटर के साथ मारुति वैगनआर और मारुति स्विफ्ट से भी होता है।

C3X का इंजन और माइलेज डिटेल

C3X SUV दो इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इसमें एक 82hp पावर वाला 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 5-स्पीड मैनुअल के साथ आता है। वहीं, दूसरा 110hp पावर वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ आता है। ऐसे में ऑटोकार इंडिया ने इस SUV के रेंज टॉपिंग टर्बो ऑटोमैटिक वैरिएंट का माइलेज टेस्ट किया। बता दें कि कंपनी इसे लेकर 18.30Kmpl के ARAI माइलेज का दावा करती है।

C3X का 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 110hp का पावर और 205Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर से जोड़ा गया है। ऐसे में रियल माइलेज टेस्ट के दौरान इसने शहर में 8.46Kmpl और हाईवे पर 13.38Kmpl का माइलेज दिया। इस तरह इसका औसत माइलेज 10.92Kmpl रहा। इसका थ्रॉटल कैलिब्रेशन काफी एग्रेसिव है, जिससे कार तेज और रिस्पॉन्सिव लगती है। कार को स्पीड से दौड़ाने या ओवरटेक करने वालों को ये पसंद आएगा। हालांकि, यही खासियत इसकी रियल वर्ल्ड में कम माइलेज में भी योगदान देती है।