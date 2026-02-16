0% डाउनपेमेंट और भारी डिस्काउंट! 28 फरवरी से पहले लपक लें सिट्रोएन की ये कारें, अभी मिल रही बंपर छूट

Feb 16, 2026 12:37 am IST

फरवरी 2026 में सिट्रोएन अपने ग्राहकों को C3, एयरक्रॉस, EC3 और बेसाल्ट पर शानदार छूट दे रही है। ₹75,000 तक की बचत और 0% डाउन पेमेंट जैसी सुविधाएं इस डील को और भी आकर्षक बनाती हैं। लेकिन, याद रखें ऑफर 28 फरवरी 2026 तक ही मान्य हैं, तो अगर नई कार खरीदने का मन है, तो यह मौका हाथ से न जाने दें।

गर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो फरवरी 2026 आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है। जिस तरह टाटा (Tata), हुंडई (Hyundai), मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) और महिंद्रा (Mahindra) अपने ग्राहकों को आकर्षक ऑफर्स दे रहे हैं, उसी तरह सिट्रोएन (Citroen) भी अपनी पूरी लाइनअप पर जबरदस्त डिस्काउंट दे रही है। कंपनी की ओर से ₹75,000 तक की बचत का मौका दिया जा रहा है। हालांकि, ये ऑफर्स सीमित स्टॉक पर उपलब्ध हैं और 28 फरवरी 2026 तक ही वैलिड हैं, यानी अगर फायदा उठाना है, तो जल्दी फैसला लेना होगा। आइए जानते हैं किस मॉडल पर क्या ऑफर मिल रहा है?

सिट्रोएन EC3 – छुपा हुआ फायदा

सिट्रोएन EC3 (Citroen EC3) पर कंपनी की तरफ से आधिकारिक ऑफर लिस्ट नहीं है, लेकिन डीलरशिप स्तर पर अच्छे डिस्काउंट मिल सकते हैं। पुराने मॉडल ईयर की गाड़ियों पर ज्यादा मोलभाव की गुंजाइश है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट शामिल हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, तो शोरूम जाकर डील फाइनल करना फायदेमंद हो सकता है।

सिट्रोएन C3 पर कंपनी ₹65,000 रुपये तक की छूट दे रही है। सिट्रोएन C3 (Citroen C3) पर इस महीने ₹65,000 तक की छूट मिल रही है। साथ ही इसके साथ 0% डाउन पेमेंट का विकल्प मिल रहा है। ये Live, Feel, Shine जैसे कई वैरिएंट्स में उपलब्ध है। इसकी कीमत ₹4.95 लाख से ₹9.45 लाख तक है। ये कम बजट में स्टाइलिश और कॉम्पैक्ट कार लेने वालों के लिए यह शानदार डील है।

सिट्रोएन एयरक्रॉस पर ₹75,000 तक का फायदा

सिट्रोएन एयरक्रॉस (Citroen Aircross) भी इस महीने बड़े फायदे के साथ उपलब्ध है। ये 0% डाउन पेमेंट, ₹75,000 तक के अतिरिक्त बेनिफिट के साथ आती है। ये You, Plus, Turbo Petrol वैरिएंट में आती है। इसकी कीमत ₹8.49 लाख से ₹14.14 लाख तक है। SUV जैसी ऊंची ड्राइविंग पोजिशन और फैमिली स्पेस चाहने वालों के लिए यह अच्छा मौका है।

सिट्रोएन बेसाल्ट जैसी ही डील