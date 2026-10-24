भारत में हो सकता है इस छोटी इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन, सिर्फ 3.76 मीटर लंबी होगी; ऐसा होगा डिजाइन

स्टेलंटिस की योजना इस साल प्रोडक्शन को 16,000 यूनिट से बढ़ाकर 2028 तक 43,000 से ज्यादा करने का है। 2CV EV प्रोडक्शन ना सिर्फ उस कैपेसिटी को भरने में मदद करेगा बल्कि इसे और एक्सपेंड भी करेगा।

सिट्रोन ने इसी महीने 2026 पेरिस मोटर शो में अपनी 2CV कॉन्सेप्ट को पेश किया था। 3.76 मीटर लंबी इस इलेक्ट्रिक कार के 2028 तक आने की उम्मीद है। इसकी यूरोप में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग €15,000 (करीब 16 लाख रुपए) हो सकती है। अब ऑटोकार इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंडस्ट्री सोर्स से पता चला है कि कंपनी इसके ग्लोबल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए भारतीय बाजार का मूल्यांकन कर रहा है। यह डेवलपमेंट सिट्रोन द्वारा 2030 तक वाइडर प्रोडक्शन के हिस्से के रूप में भारत में A-सेगमेंट कार की योजना की पुष्टि करने के लगभग एक सप्ताह बाद आया है। पेरेंट कंपनी स्टेलेंटिस भी यहां अपने प्रोडक्ट के लिए अगले 3 सालों में 4,000 करोड़ रुपए का नया निवेश करेगी।

भारत में यह मामला लागत से जुड़ा हुआ है। 2CV EV यूरोपीय बाजार के सस्ती कारों वाले सेगमेंट में कॉम्पटीशन करेगी, जहां पर मार्जिन कम है और कॉम्पटीशन तगड़ा है। अफॉर्डेबल चीनी कंपनियों ने यूरोपीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाई है।

भारत में हो रहा कई कारों का प्रोडक्शन >> भारत इन बातों को ध्यान में खरते हुए फिट बैठता है। ब्राजील के साथ यह अपने कम लागत वाले C3 फैमिली के लिए यूरोप के बाहर सिट्रोन के मुख्य प्रोडक्शन सेंटर में से एक है। तमिलनाडु में तिरुवल्लुर प्लांट जो CK बिड़ला समूह की हिस्सेदारी खरीदने के बाद अब पूरी तरह से स्टेलेंटिस के ओनरशिप में है। इसमें 95% से ज्यादा लोकलाइजेशन के साथ C3, eC3, एयरक्रॉस और बेसाल्ट का प्रोडक्शन करता है। यह पहले से ही 8 बाजारों एक्सपोर्ट करता है।

>> स्टेलंटिस की योजना इस साल प्रोडक्शन को 16,000 यूनिट से बढ़ाकर 2028 तक 43,000 से ज्यादा करने का है। 2CV EV प्रोडक्शन ना सिर्फ उस कैपेसिटी को भरने में मदद करेगा बल्कि इसे और एक्सपेंड भी करेगा। इस मामले में ट्रेड पॉलिसी भी कंपनी की मदद कर सकती है। इस साल की शुरुआत में भारत-यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। भारत, यूरोपीय संघ से आयात होने वाले प्रोडक्ट के 97.5% व्यापार मूल्य को कवर करने वाली 92.1% टैरिफ लाइनों पर छूट देगा।

सिट्रोन 2CV का कॉन्सेप्ट की डिटेल

सिट्रोन 2CV एक छोटी हैचबैक है, जिसकी लंबाई सिर्फ 3.76 मीटर है। ये 2CV कॉन्सेप्ट ओरिजिनल मॉडल से छोटा है। इसके अलावा, सिट्रोन का लक्ष्य 1 टन से कम वजन रखना है ताकि डेली इस्तेमाल के हिसाब से रेंज और कम रनिंग कॉस्ट वाली अफॉर्डेबल बैटरी का इस्तेमाल किया जा सके। इसमें सामने की तरफ LED हेडलैंप हैं जिनके चारों ओर सेमी-सर्कुलर DRL सिग्नेचर हैं, सिट्रोन बैज के साथ एक बंद ग्रिल और बोनट पर एक उठा हुआ पैटर्न है।

सामने बोनट का V-शेप वाला डिजाइन और मोटी सिल्वर पट्टी पुराने 2CV की याद दिलाते हैं। इसमें ग्लॉस-ब्लैक फिनिश वाले गोल व्हील आर्च और C-पिलर पर लगे टर्न इंडिकेटर भी हैं। कार में 18-इंच के स्टील व्हील का डिजाइन भी ओरिजिनल 2CV से इंस्पायर्ड है। टायर की साइडवॉल पर मिशेलिन ब्रांडिंग और सिट्रोन शेवरॉन पैटर्न है। पीछे की तरफ एक ब्लैक टेलगेट है जो बम्पर तक फैला हुआ है, जैसा कि पुरानी 2CV में था।