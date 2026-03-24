पंच EV और टियागो EV के ग्राहकों को खींचने वाली ई-कार पर ₹40000 का डिस्काउंट, रेंज 320Km

सिट्रोन इंडिया (Citroen India) अपने पोर्टफोलियो की एकमात्र इलेक्ट्रिक कार eC3 पर इस महीने शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, कंपनी मार्च में eC3 पर 40,000 रुपए तक के बेनिफिट्स दे रही है। इस इलेक्ट्रिक कार की शुरुआई एक्स-शोरूम कीमत 12.90 लाख रुपए से शुरू होती है।

सिट्रोन इंडिया (Citroen India) अपने पोर्टफोलियो की एकमात्र इलेक्ट्रिक कार eC3 पर इस महीने शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, कंपनी मार्च में eC3 पर 40,000 रुपए तक के बेनिफिट्स दे रही है। इस इलेक्ट्रिक कार की शुरुआई एक्स-शोरूम कीमत 12.90 लाख रुपए से शुरू होती है। इसे शहरी खरीदारों के लिए एक किफायती इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऑप्शन के तौर पर पेश किया गया है। ये ऑफर सीमित टाइम के लिए उपलब्ध हैं। डिस्काउंट शहर, डीलरशिप और उपलब्ध स्टॉक के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। भारतीय बाजार में इस इलेक्ट्रिक कार का सीधा मुकाबला टाटा टियागो EV, टाटा पंच EV के साथ MG कॉमेट EV से भी होता है। सिंगल चार्ज परये 320km की ARAI रेंज देती है।

सिट्रोन eC3 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसके डिजाइन और स्टाइल की बात करें तो ये eC3 अपने ICE सिबलिंग C3 के समान ही है। ब्लैंक्ड-ऑफ फ्रंट ग्रिल और फ्रंट फेंडर पर चार्जिंग फ्लैप को छोड़कर सबकुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। इसके इंटीरियर केबिन में वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.2 इंच का डिस्प्ले, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक डुअल-टोन डैशबोर्ड और कलर ऑप्शन के साथ फैब्रिक सीटें मिलती हैं। ग्लोबल NCAP में इसे एडल्ट पैसेंजर के लिए 0-स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के लिए इसे सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर और बेल्ट लोड लिमिटर मिलते है।

सिट्रोन eC3 का रियल रेंज ड्राइव टेस्ट सिट्रोन eC3 को फुल चार्ज ककरे ट्रिप मीटर को 00 कर लिया गया। ऐसे में 100% चार्ज होने के बाद इसकी रेंज 228Km दिख रही थी। कार को जब 54.3Km दौड़ा लिया गया तब इसकी बैटरी 25% खत्म हो चुकी थी। यानी बची हुई 75% बैटरी की साथ इसकी रेंज 171Km दिख रही थी। जब कार को 114.4Km दौड़ा लिया गया, तब इसकी बैटरी 50% खत्म हो चुकी थी। वहीं, बची हुई 50% में इसकी रेंज 118Km दिख रही थी। जब कार को 173Km तक दौड़ा लिया गया तब इसकी 75% बैटरी खत्म हो चुकी थी। वहीं, बची हुई 25% में इसकी रेंज 51Km दिख रही थी। वहीं, 100% बैटरी खत्म होने पर इस कार ने कुल 218.8Km का सफर तय किया।

टेस्टिंग के दौरान सिट्रोन eC3 को 75% सिटी और 25% हाईवे पर दौड़ाया गया। इलेक्ट्रिक हैचबैक की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज होने से पहले 218.8Km का सफर तय करने में कामयाब रही। हालांकि, इसके बाद कार ऑन नहीं हुई। जब बैटरी 5% बची थी तब इसका AC बंद हो गया था। वहीं, 2% बैटरी बचने पर इसकी टॉप स्पीड 10 किमी प्रति घंटे तक सीमित हो गई थी। eC3 को फुल चार्ज करने के बाद स्टैंडर्ड ड्राइव मोड (रीजन मोड) जो कि डिफॉल्ट सेट होता है, इस पर चलाया गया। ड्राइविंग के दौरान AC का टेम्परेचर 21 से 23 डिग्री के बीच सेट किया गया। क्योंकि इस कार में मैनुअल AC दिया है।