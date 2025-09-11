2 महीने से ग्राहकों को तसरने वाली इस कार को GST ने कर दिया ₹2.67 लाख सस्ता, अब इतने में मिल रही

नए GST स्लैब के बाद इस कार की कीमतों में 2.67 लाख के टैक्स की कटौती हो गई है। खास बात ये भी है कि पिछले 2 महीने इस कार की एक भी यूनिट नहीं बिकी। ऐसे में अब बड़ी कटौती से इसकी सेल्स ग्राफ में तरक्की हो सकती है। ऐसे में अब आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब इसकी नई प्राइस लिस्ट देख लीजिए।

सिट्रोन इंडिया ने अपनी सबसे प्रीमियम कार C5 एयरक्रॉस की नई कीमतों का एलान कर दिया है। नए GST स्लैब के बाद इस कार की कीमतों में 2.67 लाख के टैक्स की कटौती हो गई है। पहले इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 39.99 लाख रुपए थी, जो अब 37.32 लाख हो गई है। इस कार पर अब 6.68% की टैक्स कटौती गई गई है। कंपनी इस कार को सिंगल वैरिएंट में बेचती है। हालांकि, इसे सिंगल और डुअल टोन कलर में खरीदा जा सकता है। खास बात ये भी है कि पिछले 2 महीने इस कार की एक भी यूनिट नहीं बिकी। ऐसे में अब बड़ी कटौती से इसकी सेल्स ग्राफ में तरक्की हो सकती है। ऐसे में अब आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब इसकी नई प्राइस लिस्ट पर एक नजर डाल लीजिए।

सिट्रोन C3X की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें 2.0L टर्बो डीजल ऑटो (TC) वैरिएंट मौजूदा कीमतें नई कीमतें अंतर चेंज % Shine Rs. 39,99,000 Rs. 37,32,000 -Rs. 2,67,000 -6.68% Shine Dual Tone Rs. 39,99,000 Rs. 37,32,000 -Rs. 2,67,000 -6.68%

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST ही देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।