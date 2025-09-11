Citroen C5 Aircross Variant Wise Prices List After New GST 2 महीने से ग्राहकों को तसरने वाली इस कार को GST ने कर दिया ₹2.67 लाख सस्ता, अब इतने में मिल रही, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Citroen C5 Aircross Variant Wise Prices List After New GST

2 महीने से ग्राहकों को तसरने वाली इस कार को GST ने कर दिया ₹2.67 लाख सस्ता, अब इतने में मिल रही

नए GST स्लैब के बाद इस कार की कीमतों में 2.67 लाख के टैक्स की कटौती हो गई है। खास बात ये भी है कि पिछले 2 महीने इस कार की एक भी यूनिट नहीं बिकी। ऐसे में अब बड़ी कटौती से इसकी सेल्स ग्राफ में तरक्की हो सकती है। ऐसे में अब आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब इसकी नई प्राइस लिस्ट देख लीजिए।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 01:01 PM
Citroen C5 Aircrossarrow

सिट्रोन इंडिया ने अपनी सबसे प्रीमियम कार C5 एयरक्रॉस की नई कीमतों का एलान कर दिया है। नए GST स्लैब के बाद इस कार की कीमतों में 2.67 लाख के टैक्स की कटौती हो गई है। पहले इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 39.99 लाख रुपए थी, जो अब 37.32 लाख हो गई है। इस कार पर अब 6.68% की टैक्स कटौती गई गई है। कंपनी इस कार को सिंगल वैरिएंट में बेचती है। हालांकि, इसे सिंगल और डुअल टोन कलर में खरीदा जा सकता है। खास बात ये भी है कि पिछले 2 महीने इस कार की एक भी यूनिट नहीं बिकी। ऐसे में अब बड़ी कटौती से इसकी सेल्स ग्राफ में तरक्की हो सकती है। ऐसे में अब आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब इसकी नई प्राइस लिस्ट पर एक नजर डाल लीजिए।

सिट्रोन C3X की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
2.0L टर्बो डीजल ऑटो (TC)
वैरिएंटमौजूदा कीमतेंनई कीमतेंअंतरचेंज %
ShineRs. 39,99,000Rs. 37,32,000-Rs. 2,67,000-6.68%
Shine Dual ToneRs. 39,99,000Rs. 37,32,000-Rs. 2,67,000-6.68%

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन

छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST ही देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

ये भी पढ़ें:₹5.25 लाख की इस कार को GST ने कर दिया बहुत सस्ता, कीमत घटकर बस इतनी रह गई

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।

ये भी पढ़ें:देश की सबसे सस्ती कार, कीमत ₹4.70 लाख; अब नए GST से हो रही इतनी सस्ती

सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, लेकिन सेस को 00% कर दिया है।

Auto News Hindi Citroen Citroen C3 अन्य..

