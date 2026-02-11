इस कार को मात्र 2 ग्राहक से करना पड़ा संतोष, 1,058 यूनिट पर सिमट गई पूरी कंपनी; देखें 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट
जनवरी 2026 में सिट्रोएन ने कुल 1,058 कारों की बिक्री दर्ज की। जनवरी 2026 के आंकड़े साफ बताते हैं कि सिट्रोएन (Citroen) की असली ताकत फिलहाल C3 जैसे किफायती मॉडल्स में है। C5 एयरक्रॉस को पिछले महीने सिर्फ 2 ग्राहक मिले। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
फ्रेंच कार निर्माता सिट्रोएन (Citroen) के लिए जनवरी 2026 का महीना मिला-जुला रहा। जहां एक तरफ कंपनी ने कुल 1,058 कारों की बिक्री दर्ज की, वहीं उसकी प्रीमियम SUV सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस (Citroen C5 Aircross) सिर्फ 2 यूनिट पर सिमट गई। इतनी बड़ी SUV और इतनी कम बिक्री? आइए आसान शब्दों में पूरा मामला समझते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Gloster
₹ 41.07 - 46.24 लाख
Isuzu MU-X
₹ 33.23 - 35.19 लाख
Toyota Fortuner
₹ 34.16 - 49.59 लाख
Toyota Fortuner Legender
₹ 41.54 - 46.75 लाख
Toyota Hilux
₹ 28.02 - 35.85 लाख
जनवरी 2026 में सिट्रोएन की कुल बिक्री
जनवरी 2026 में सिट्रोएन (Citroen) की कुल बिक्री 1,058 यूनिट रही। कंपनी की मॉडल-वाइज सेल्स डिटेल्स नीचे दी गई हैं।
|मॉडल
|Aug 2025
|Sep 2025
|Oct 2025
|Nov 2025
|Dec 2025
|Jan 2026
|C3
|322
|448
|897
|861
|886
|831
|एयरक्रॉस
|45
|59
|227
|208
|167
|131
|बेसाल्ट कूपे
|7
|210
|217
|139
|104
|70
|eC3
|29
|17
|83
|16
|32
|24
|C5 एयरक्रॉस
|0
|0
|2
|0
|1
|2
|मासिक बिक्री (टोटल)
|403
|734
|1,426
|1,224
|1,190
|1,058
ऊपर दिए गए चार्ट से स्पष्ट है कि कंपनी की बिक्री का बड़ा हिस्सा एंट्री-लेवल और किफायती मॉडल्स से आ रहा है।
क्यों सिर्फ 2 यूनिट बिकी C5 एयरक्रॉस?
प्रीमियम कीमत सबसे बड़ी वजह
सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस (C5 Aircross) एक प्रीमियम SUV है, जिसकी कीमत कई लोकप्रिय SUVs से ज्यादा है। इसी बजट में ग्राहक टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner), जीप मरेडियन (Jeep Meridian) या हुंडई टुक्सन (Hyundai Tucson) जैसे विकल्पों की तरफ रुख कर रहे हैं।
सीमित नेटवर्क
सिट्रोएन (Citroen) का भारत में डीलर नेटवर्क अभी भी सीमित है। प्रीमियम कार खरीदते समय ग्राहक बेहतर सर्विस सपोर्ट चाहते हैं।
ब्रांड वैल्यू की चुनौती
भारतीय बाजार में सिट्रोएन (Citroen) अभी भी नया ब्रांड है। बड़े सेगमेंट में भरोसा बनाना समय लेता है।
पिछले 6 महीनों का ट्रेंड क्या कहता है?
सिट्रोएन (Citroen) की बिक्री का ट्रेंड दिखाता है कि कंपनी की पकड़ मास-मार्केट सेगमेंट में मजबूत हो रही है, खासकर C3 और Aircross के जरिए। लेकिन, प्रीमियम सेगमेंट में C5 एयरक्रॉस की डिमांड बेहद सीमित है। यह संकेत देता है कि कंपनी को या तो कीमत, फीचर्स या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है।
क्या आगे बढ़ेगी बिक्री?
2026 में सिट्रोएन (Citroen) अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने की योजना पर काम कर रही है। अगर कंपनी कीमतों में संशोधन करे, बेहतर फाइनेंस ऑफर दे, डीलर नेटवर्क बढ़ाए तो आशा है कि आने वाले महीनों में तस्वीर बदल सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।