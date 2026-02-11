Hindustan Hindi News
इस कार को मात्र 2 ग्राहक से करना पड़ा संतोष, 1,058 यूनिट पर सिमट गई पूरी कंपनी; देखें 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट

इस कार को मात्र 2 ग्राहक से करना पड़ा संतोष, 1,058 यूनिट पर सिमट गई पूरी कंपनी; देखें 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट

संक्षेप:

जनवरी 2026 में सिट्रोएन ने कुल 1,058 कारों की बिक्री दर्ज की। जनवरी 2026 के आंकड़े साफ बताते हैं कि सिट्रोएन (Citroen) की असली ताकत फिलहाल C3 जैसे किफायती मॉडल्स में है। C5 एयरक्रॉस को पिछले महीने सिर्फ 2 ग्राहक मिले। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Feb 11, 2026 02:28 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
फ्रेंच कार निर्माता सिट्रोएन (Citroen) के लिए जनवरी 2026 का महीना मिला-जुला रहा। जहां एक तरफ कंपनी ने कुल 1,058 कारों की बिक्री दर्ज की, वहीं उसकी प्रीमियम SUV सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस (Citroen C5 Aircross) सिर्फ 2 यूनिट पर सिमट गई। इतनी बड़ी SUV और इतनी कम बिक्री? आइए आसान शब्दों में पूरा मामला समझते हैं।

जनवरी 2026 में सिट्रोएन की कुल बिक्री

जनवरी 2026 में सिट्रोएन (Citroen) की कुल बिक्री 1,058 यूनिट रही। कंपनी की मॉडल-वाइज सेल्स डिटेल्स नीचे दी गई हैं।

मॉडलAug 2025Sep 2025Oct 2025Nov 2025Dec 2025Jan 2026
C3322448897861886831
एयरक्रॉस4559227208167131
बेसाल्ट कूपे721021713910470
eC3291783163224
C5 एयरक्रॉस002012
मासिक बिक्री (टोटल)4037341,4261,2241,1901,058

ऊपर दिए गए चार्ट से स्पष्ट है कि कंपनी की बिक्री का बड़ा हिस्सा एंट्री-लेवल और किफायती मॉडल्स से आ रहा है।

क्यों सिर्फ 2 यूनिट बिकी C5 एयरक्रॉस?

प्रीमियम कीमत सबसे बड़ी वजह

सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस (C5 Aircross) एक प्रीमियम SUV है, जिसकी कीमत कई लोकप्रिय SUVs से ज्यादा है। इसी बजट में ग्राहक टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner), जीप मरेडियन (Jeep Meridian) या हुंडई टुक्सन (Hyundai Tucson) जैसे विकल्पों की तरफ रुख कर रहे हैं।

सीमित नेटवर्क

सिट्रोएन (Citroen) का भारत में डीलर नेटवर्क अभी भी सीमित है। प्रीमियम कार खरीदते समय ग्राहक बेहतर सर्विस सपोर्ट चाहते हैं।

ब्रांड वैल्यू की चुनौती

भारतीय बाजार में सिट्रोएन (Citroen) अभी भी नया ब्रांड है। बड़े सेगमेंट में भरोसा बनाना समय लेता है।

पिछले 6 महीनों का ट्रेंड क्या कहता है?

सिट्रोएन (Citroen) की बिक्री का ट्रेंड दिखाता है कि कंपनी की पकड़ मास-मार्केट सेगमेंट में मजबूत हो रही है, खासकर C3 और Aircross के जरिए। लेकिन, प्रीमियम सेगमेंट में C5 एयरक्रॉस की डिमांड बेहद सीमित है। यह संकेत देता है कि कंपनी को या तो कीमत, फीचर्स या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है।

क्या आगे बढ़ेगी बिक्री?

2026 में सिट्रोएन (Citroen) अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने की योजना पर काम कर रही है। अगर कंपनी कीमतों में संशोधन करे, बेहतर फाइनेंस ऑफर दे, डीलर नेटवर्क बढ़ाए तो आशा है कि आने वाले महीनों में तस्वीर बदल सकती है।

