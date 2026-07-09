कमाल के फीचर्स और सेफ्टी, फिर भी जून में खाता नहीं खोल पाई ये SUV; 6 महीने में सिर्फ 6 यूनिट बिकीं

कंपनी भारतीय बाजार में कुल 5 मॉडल बेच रही है। इसमें उसकी एंट्री लेवल हैचबैक C3 की बिक्री सबसे ज्यादा है। जबकि, बेसाल्ट कूप को भी ग्राहकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला। इन सब के बीच एक मॉडल ऐसा भी रहा जिसका खाता तक नहीं खुला। इस मॉडल का नाम C5 एयरक्रॉस है।

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फ्रांस की कंपनी सिट्रोन को पिछले महीने यानी जून में भारतीय बाजार में थोड़ी सी बढ़त देखने मिली। कंपनी ने पिछले महीने कुल 610 गाड़ियां बेचीं। ये पिछले 2 महीने की तुलना में उसकी हल्की ग्रोथ को दिखाती है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 5 मॉडल बेच रही है। इसमें उसकी एंट्री लेवल हैचबैक C3 की बिक्री सबसे ज्यादा है। जबकि, बेसाल्ट कूप को भी ग्राहकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला। इन सब के बीच एक मॉडल ऐसा भी रहा जिसका खाता तक नहीं खुला। दरअसल, इस मॉडल का नाम C5 एयरक्रॉस है। जून में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकीं। जबकि, मई में इसे 2 ग्राहक मिले थे। चलिए अब कंपनी की सेल्स को देखते हैं।

सिट्रोन इंडिया की मॉडल वाइज सेल्स 2026 (H1) मॉडल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून C3 831 753 531 392 110 248 बेसाल्ट कूप 70 73 62 43 95 214 eC3 24 23 13 32 60 99 एयरक्रॉस 131 99 77 58 66 49 C5 एयरक्रॉस 2 2 0 0 2 0 टोटल 1,058 950 683 525 333 610

कंपनी ने सिट्रोन C5 एयरक्रॉस का एंट्री लेवल Feel वैरिएंट बंद कर दिया है। ये इस कार का सबसे सस्ता वैरिएंट था। कंपनी ने इस वैरिएंट को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया है। Feel वैरिएंट बंद होने के बाद अब इस कार को खरीदना महंगा हो गया है। अब इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3 लाख रुपए ज्यादा हो गई है। अब इस SUV अब सिर्फ टॉप-स्पेक शाइन में खरीद पाएंगे। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 39.99 लाख रुपए है।

सिट्रोन C5 एयरक्रॉस के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इस कार में 1997cc, DW10FC 4-सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है। ये 177 PS का पावर और 400 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कार में 52.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है। कंपनी के मुताबिक ये 17.5km/l का माइलेज देती है। बात करें इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 4500mm, चौड़ाई 1969mm और ऊंचाई 1710mm है। इसका व्हीलबेस 2730mm है।

इस कार में LED विजन प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED डे टाइम रनिंग लैंप, 3D LED रियर लैंप और ORVM पर LED टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। इसमें 31.24 सेमी कस्टमाइजेबल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सेंट्रल में 25.4 सेमी कैपेसिटिव टच स्क्रीन दी है, जो एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोपर्ट करती है। इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाला ड्राइवर सीट दी है। कार में हैंड्स-फ्री इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलते हैं। कार में 580 लीटर का बूट स्पेस दिया है। रियर सीट फोल्ड करने के बाद इसका बूट स्पेस 720 लीटर का हो जाता है।

कार में मेट्रोपोलिटन ब्लैक इंटीरियर एंबिएंट ब्लैक 'क्लाउडिया' लेदर और लेदर-इफेक्ट क्लॉथ के साथ पैनोरमिक सनरूफ दी है। इसमें सिट्रोएन एडवांस्ड कम्फर्ट प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिक कुशन के साथ सस्पेंशन मिलते हैं। कार में अकॉस्टिक लैमिनेटेड फ्रंट विंडो और विंडस्क्रीन दी है। इसमें एडजस्टेबल रिक्लाइन एंगल के साथ फुल साइज रियर सीट दी है। रियर AC वेंट के साथ डुअल जोन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर मिलता है।