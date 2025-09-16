Citroen C5 Aircross Sold 00 Unit in August 2025 एक बार फिर शोरूम पर खड़ी रह गई ये SUV, पिछले महीने नहीं मिला एक भी ग्राहक; अब ₹2.67 लाख सस्ती हो गई, Auto Hindi News - Hindustan
एक बार फिर शोरूम पर खड़ी रह गई ये SUV, पिछले महीने नहीं मिला एक भी ग्राहक; अब ₹2.67 लाख सस्ती हो गई

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 12:41 PM
एक बार फिर शोरूम पर खड़ी रह गई ये SUV, पिछले महीने नहीं मिला एक भी ग्राहक; अब ₹2.67 लाख सस्ती हो गई
भारतीय बाजार में फ्रांस की कंपनी सिट्रोन के लिए एक बार C5 एयरक्रॉस की सेल्स जीरो यूनिट पर सिमट गई। ये लगातार तीसरा महीना है जब इस कार को कोई खरीदार नहीं मिली। खास बात ये है कि नए GST ने इस प्रीमियम कार की कीमतों में 2.67 लाख के टैक्स की कटौती हुई है। पहले इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 39.99 लाख रुपए थी, जो अब 37.32 लाख हो गई है। इस कार पर अब 6.68% की टैक्स कटौती गई गई है। कंपनी इस कार को सिंगल वैरिएंट में बेचती है। हालांकि, इसे सिंगल और डुअल टोन कलर में खरीदा जा सकता है। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगे।

सिट्रोन C3X की नए GST के बाद एक्स-शोरूम कीमतें
2.0L टर्बो डीजल ऑटो (TC)
वैरिएंटमौजूदा कीमतेंनई कीमतेंअंतरचेंज %
ShineRs. 39,99,000Rs. 37,32,000-Rs. 2,67,000-6.68%
Shine Dual ToneRs. 39,99,000Rs. 37,32,000-Rs. 2,67,000-6.68%

सिट्रोन C5 एयरक्रॉस के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस कार में 1997cc, DW10FC 4-सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है। ये 177 PS का पावर और 400 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कार में 52.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है। कंपनी के मुताबिक ये 17.5km/l का माइलेज देती है। बात करें इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 4500mm, चौड़ाई 1969mm और ऊंचाई 1710mm है। इसका व्हीलबेस 2730mm है।

ये भी पढ़ें:विक्टोरिस Vs ग्रैंड विटारा Vs क्रेटा: इंजन, माइलेज, फीचर और कीमत में कौन बेहतर?

इस कार में LED विजन प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED डे टाइम रनिंग लैंप, 3D LED रियर लैंप और ORVM पर LED टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। इसमें 31.24 सेमी कस्टमाइजेबल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सेंट्रल में 25.4 सेमी कैपेसिटिव टच स्क्रीन दी है, जो एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोपर्ट करती है। इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाला ड्राइवर सीट दी है। कार में हैंड्स-फ्री इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलते हैं। कार में 580 लीटर का बूट स्पेस दिया है। रियर सीट फोल्ड करने के बाद इसका बूट स्पेस 720 लीटर का हो जाता है।

कार में मेट्रोपोलिटन ब्लैक इंटीरियर एंबिएंट ब्लैक 'क्लाउडिया' लेदर और लेदर-इफेक्ट क्लॉथ के साथ पैनोरमिक सनरूफ दी है। इसमें सिट्रोएन एडवांस्ड कम्फर्ट प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिक कुशन के साथ सस्पेंशन मिलते हैं। कार में अकॉस्टिक लैमिनेटेड फ्रंट विंडो और विंडस्क्रीन दी है। इसमें एडजस्टेबल रिक्लाइन एंगल के साथ फुल साइज रियर सीट दी है। रियर AC वेंट के साथ डुअल जोन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर मिलता है।

ये भी पढ़ें:देश की 5 सबसे सुरक्षित सेडान, लिस्ट में डिजायर के साथ ये 4 मॉडल भी शामिल

कार के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6-एयरबैग के साथ ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम (BLIS), कॉफी ब्रेक अलर्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर के साथ रिवर्स कैमरा, फ्रंट पर 3-पॉइंट ISOFIX माउंटिंग पैसेंजर और रियर आउटर सीटें, फ्रंट ड्राइवर और यात्री सीट बेल्ट प्रीटेंशनर और फोर्स लिमिटर के साथ हाइट एडजेस्टेबल जैसे कई फीचर्स दिए हैं।

