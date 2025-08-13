एक-एक ग्राहक को तरस रही ये कार, 2 महीने से खाता तक नहीं खुला; 6 महीने मात्र 57 यूनिट बिकी

सिट्रोएन की C5 एयरक्रॉस SUV ग्राहक को तरस रही है। पिछले 2 महीने से इस कार का खाता तक नहीं खुला है। पिछले 6 महीने में इसकी मात्र 57 यूनिट बिकी है। आइए इसकी सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस C2-सेगमेंट की एक प्रीमियम SUV है। ये SUV भारतीय बाजार में हमेशा अपनी स्टाइलिश डिजाइन और कम्फर्ट-ओरिएंटेड ड्राइविंग के लिए जानी जाती है। लेकिन, जुलाई 2025 की सेल्स रिपोर्ट देखकर कई लोग हैरान हो सकते हैं। जी हां, क्योंकि इस महीने C5 एयरक्रॉस की कुल बिक्री का आंकड़ा 0 यूनिट रहा, जिससे पता चलता है कि भारतीय बाजार में इसकी हालत खस्ता हो चुकी है। ये एसयूवी ग्राहकों के लिए तरस रही है। अब आइए इसकी पिछले 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस की पिछले 6 महीने की बिक्री महीना बिक्री संख्या फरवरी 2025 1 मार्च 2025 0 अप्रैल 2025 54 मई 2025 2 जून 2025 0 जुलाई 2025 0

जुलाई 2025 में सिट्रोएन की स्थिति सिर्फ सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस ही नहीं, बल्कि जुलाई 2025 में सिट्रोएन (Citroen) ब्रांड की कुल कार बिक्री भी 494 यूनिट रही। यह दर्शाता है कि कंपनी इस समय भारतीय बाजार में बिक्री के मोर्चे पर बड़ी चुनौती का सामना कर रही है।

क्यों हुई बिक्री शून्य? हालांकि, आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं।

स्टॉक की कमी या प्रोडक्शन में रुकावट भी इसका कारण हो सकता है। फेसलिफ्ट/नई जेनरेशन मॉडल के आने से पहले पुराना मॉडल हटाना भी हो सकता है। इसके अलावा ब्रांड के पास लिमिटेड डीलरशिप नेटवर्क है।