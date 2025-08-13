Citroen C5 Aircross sold 0 units in July 2025, Check all details एक-एक ग्राहक को तरस रही ये कार, 2 महीने से खाता तक नहीं खुला; 6 महीने मात्र 57 यूनिट बिकी, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
एक-एक ग्राहक को तरस रही ये कार, 2 महीने से खाता तक नहीं खुला; 6 महीने मात्र 57 यूनिट बिकी

सिट्रोएन की C5 एयरक्रॉस SUV ग्राहक को तरस रही है। पिछले 2 महीने से इस कार का खाता तक नहीं खुला है। पिछले 6 महीने में इसकी मात्र 57 यूनिट बिकी है। आइए इसकी सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 02:47 PM
0

सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस C2-सेगमेंट की एक प्रीमियम SUV है। ये SUV भारतीय बाजार में हमेशा अपनी स्टाइलिश डिजाइन और कम्फर्ट-ओरिएंटेड ड्राइविंग के लिए जानी जाती है। लेकिन, जुलाई 2025 की सेल्स रिपोर्ट देखकर कई लोग हैरान हो सकते हैं। जी हां, क्योंकि इस महीने C5 एयरक्रॉस की कुल बिक्री का आंकड़ा 0 यूनिट रहा, जिससे पता चलता है कि भारतीय बाजार में इसकी हालत खस्ता हो चुकी है। ये एसयूवी ग्राहकों के लिए तरस रही है। अब आइए इसकी पिछले 6 महीने की बिक्री रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस की पिछले 6 महीने की बिक्री

महीनाबिक्री संख्या
फरवरी 20251
मार्च 20250
अप्रैल 202554
मई 20252
जून 20250
जुलाई 20250

जुलाई 2025 में सिट्रोएन की स्थिति

सिर्फ सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस ही नहीं, बल्कि जुलाई 2025 में सिट्रोएन (Citroen) ब्रांड की कुल कार बिक्री भी 494 यूनिट रही। यह दर्शाता है कि कंपनी इस समय भारतीय बाजार में बिक्री के मोर्चे पर बड़ी चुनौती का सामना कर रही है।

क्यों हुई बिक्री शून्य?

हालांकि, आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं।

स्टॉक की कमी या प्रोडक्शन में रुकावट भी इसका कारण हो सकता है। फेसलिफ्ट/नई जेनरेशन मॉडल के आने से पहले पुराना मॉडल हटाना भी हो सकता है। इसके अलावा ब्रांड के पास लिमिटेड डीलरशिप नेटवर्क है।

सिट्रोन की भविष्य की योजना

सूत्रों के अनुसार सिट्रोएन (Citroen) भारत में अपनी स्ट्रैटेजी को रीफ्रेश करने की तैयारी कर रही है। आने वाले महीनों में नए मॉडल लॉन्च और फेसलिफ्ट वर्जन पेश किए जा सकते हैं। हाल ही में कंपनी ने सिट्रोएन ने C3X को लॉन्च किया है। इसके अलावा C5 एयरक्रॉस का अपडेटेड वर्जन और कुछ नई EV पेशकश भी कंपनी के प्लान में शामिल है।

